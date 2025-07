Esplosione imminente per XRP? Occhi puntati sulla Crypto Week di Washington

Questa settimana potrebbe segnare una svolta storica sia per XRP che per il mercato delle criptovalute in generale.

Grazie a un forte slancio tecnico, Ripple (XRP) si avvicina rapidamente alla soglia dei 3 dollari. Nel frattempo, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti si sta preparando alla “Crypto Week”, una settimana intensa di incontri ad alto livello politico, che potrebbero portare alla tanto attesa chiarezza normativa per il settore delle criptovalute.

Grafico del prezzo di XRP al momento della pubblicazione dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Sul fronte tecnico, l’andamento dei prezzi rimane sostenuto da un forte momentum rialzista, da indicatori favorevoli e dal forte interesse per alcuni livelli di supporto chiave.

Sul fronte politico invece, i disegni di legge come il GENIUS Act (incentrato sulla regolamentazione delle stablecoin) e il Clarity Act (che definisce la struttura del mercato delle criptovalute) potrebbero diventare legge nel giro di pochi giorni, ridefinendo il panorama normativo delle risorse digitali negli Stati Uniti.

I dati tecnici rialzisti dell’XRP segnalano una forza continua

Il token XRP ha registrato massimi consecutivi e ora il suo prezzo sta premendo contro una resistenza importante.

L’indicatore di momentum del Relative Strength Index (RSI) si trova in piena zona di ipercomprato, un tipico segno che l’asset sta registrando un forte trend. Sebbene questo possa mettere in guardia i trader da un possibile raffreddamento, in forti rialzi come quello attuale l’RSI può rimanere elevato per lunghi periodi.

Grafico giornaliero di XRP/USD – Fonte: GeckoTerminal su TradingView

L’indicatore MACD conferma questo momentum rialzista, con un divario crescente tra la linea MACD e il suo segnale, suggerendo un aumento dell’interesse all’acquisto spesso precursore di ulteriori movimenti al rialzo, a meno che non si incontri una resistenza significativa.

XRP è anche scambiato comodamente al di sopra delle medie mobili a 9 e 20 giorni, con la media a breve termine che precede quella a lungo termine: un allineamento rialzista da manuale che rafforza le possibilità di continuazione.

Livelli di prezzo chiave: 3 dollari in vista

L’altcoin si sta rapidamente avvicinando alla resistenza immediata a 2,9396 dollari, un livello che, se superato, potrebbe spingere l’asset verso le prossime fasce di resistenza a 3,1276 dollari e 3,2922 dollari. Queste zone sono cruciali per determinare se XRP potrà entrare in un nuovo intervallo di prezzo o se i rialzisti dovranno affrontare una correzione.

Al ribasso, un supporto importante si trova a 2,3531 dollari, con ulteriori cuscinetti a 2,3250 dollari e 2,2966 dollari. Questi livelli potrebbero offrire solide opportunità di ingresso in caso di pullback, soprattutto data la struttura complessiva del trend rialzista.

Approfondimenti sul libro degli ordini: le balene entrano in azione

I dati del libro degli ordini di XRP, un elenco dinamico in tempo reale degli ordini di acquisto e vendita della criptovaluta, offrono uno sguardo più approfondito sulla psicologia del mercato.

In particolare, tre grandi muri di offerta tra 2,8942 e 2,9087 dollari fungono da forte cuscinetto. Se questi supporti dovessero cedere, XRP potrebbe subire cali a breve termine dello 0,5-1%, una correzione minore nel contesto dell’attuale momentum.

Al contrario, i muri di domanda sono accumulati a 2,95 dollari, 2,98 dollari e al livello psicologicamente significativo di 3 dollari, dove oltre 2,3 milioni di token XRP sono in attesa di essere venduti. Se i rialzisti riusciranno a superare queste offerte, è probabile un rapido aumento del 2,6% verso 3,1276 dollari.

Vento favorevole dal fronte legislativo: al via la “Crypto Week”

Quel che rende questa configurazione tecnica particolarmente interessante è la sua tempistica, che coincide con quello che potrebbe essere lo sviluppo normativo più importante nella storia delle criptovalute negli Stati Uniti. Dal 14 al 18 luglio, i legislatori ospiteranno la Crypto Week, durante la quale sono in programma la discussione e la votazione di diversi progetti di legge storici:

GENIUS Act: regola le stablecoin. Già approvato dal Senato, dovrebbe arrivare sulla scrivania del presidente Trump entro pochi giorni.

regola le stablecoin. Già approvato dal Senato, dovrebbe arrivare sulla scrivania del presidente Trump entro pochi giorni. Clarity Act: stabilisce un quadro normativo per la supervisione delle criptovalute da parte della SEC e della CFTC.

stabilisce un quadro normativo per la supervisione delle criptovalute da parte della SEC e della CFTC. Anti-CBDC Act: vieterebbe una valuta digitale della banca centrale statunitense.

Se approvati, questi disegni di legge introdurranno una struttura e una legittimità tanto attese nel settore delle criptovalute, aumentando potenzialmente la fiducia delle istituzioni e l’adozione da parte dei privati.

In particolare, il GENIUS Act è destinato a diventare la prima importante legge incentrata sulle criptovalute a essere firmata, dando un impulso significativo alle stablecoin e, per estensione, al mercato in generale.

Strategia di trading XRP: configurazione favorevole al lungo termine, ma attenzione alla volatilità

La combinazione di solidi dati tecnici e notizie rialziste rende questa settimana ideale per entrate opportunistiche. I trader XRP che intendono andare long potrebbero voler attendere un chiaro breakout al di sopra del muro di domanda a 3 dollari o entrare sui ribassi vicino alla zona di supporto 2,90-2,89 dollari, se il supporto del libro degli ordini regge.

I venditori allo scoperto dovrebbero rimanere cauti, ma potrebbero esplorare posizioni intorno alla regione 2,95-3,00 dollari nel caso in cui si verificasse un visibile rallentamento del momentum e la liquidità sul lato vendite dovesse rimanere elevata.

Tuttavia, questa strategia comporta un rischio maggiore, data la struttura rialzista più ampia e le potenziali notizie positive da Washington.

Prezzo e politica allineati per la prossima grande mossa di XRP

Grazie agli indicatori rialzisti, al forte supporto del libro degli ordini e ai legislatori statunitensi sul punto di approvare una storica legge sulle criptovalute, XRP si trova al centro di una delle settimane più ricche di eventi dell’anno.

Che il prezzo del token di Ripple superi i 3 dollari o si consolidi brevemente, lo slancio è chiaramente dalla parte dei rialzisti, e se il GENIUS Act diventerà legge, XRP e le altre criptovalute potrebbero trovarsi in un clima normativo più favorevole che mai.