Ripple scommette sull’UE: RLUSD debutta in Europa in Lussemburgo

Ripple si prepara a lanciare la sua stablecoin RLUSD nell’Unione Europea, partendo dal Lussemburgo, con l’obiettivo di ottenere la conformità MiCA.

Ripple sta ampliando la propria presenza nel mercato europeo con la stablecoin RLUSD.

Per iniziare ha scelto il Lussemburgo come punto di ingresso per adeguarsi al nuovo regolamento in materia, il MiCA.

È evidente che Ripple intende rendere RLUSD una soluzione pienamente conforme per i pagamenti digitali transfrontalieri.

RLUSD debutterà in Europa a partire dal Lussemburgo

In un articolo di Ledger Insights, Ripple ha confermato di aver avviato i piani per integrare RLUSD nell’Unione Europea attraverso il Lussemburgo.

La società aveva già fondato Ripple Payments Europe SA in Lussemburgo ad aprile, dando ufficialmente inizio al processo di espansione nell’Unione Europea.

La domanda per una licenza per operare come Istituto di Moneta Elettronica (EMI), che permetterebbe a RLUSD di operare liberamente in tutti i 30 paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), sarà gestita da questa nuova entità.

Un portavoce di Ripple ha spiegato che si tratta di un’opportunità importante per operare nel mercato europeo. L’azienda intende ottenere la conformità con il regolamento MiCA, ribadendo la volontà di collaborare con le autorità di vigilanza invece di aggirarle.

Non ci sono molti emittenti di stablecoin in Lussemburgo al momento, ma il paese offre diversi vantaggi chiave a Ripple.

In primo luogo, è un importante centro finanziario dove hanno sede molte banche globali, tra cui BNY Mellon, già partner di Ripple. Questa solida rete bancaria è fondamentale per soddisfare i requisiti UE che impongono agli emittenti di stablecoin di mantenere alti livelli di riserve diversificate presso istituzioni diverse.

L’ampio ecosistema bancario internazionale del Lussemburgo lo rende una scelta ideale per Ripple per sostenere l’espansione di RLUSD nella regione, anche se la Francia è in testa per quanto riguarda le licenze EMI grazie alla concentrazione di banche di importanza cruciale.

Chris Myers, Senior Counsel EMEA e membro senior del team in Lussemburgo, sostiene la strategia di Ripple incentrata sulla compliance regolamentare e guiderà RLUSD nel processo per ottenere la licenza EMI con l’autorità di vigilanza CSSF competente in Lussemburgo.

La crescita di RLUSD prosegue raggiungendo nuovi traguardi

Ripple sta ampliando i propri sforzi anche oltre l’Europa.

A Dubai, RLUSD ha ricevuto il riconoscimento come token crypto, rafforzando la reputazione della città come polo in crescita per le attività digitali.

Per favorire l’adozione di RLUSD, Alchemy Pay ha stretto una collaborazione con Ripple per offrire servizi fiat on-ramp. In pratica, grazie a questa collaborazione, utenti di oltre 170 paesi potranno acquistare RLUSD direttamente utilizzando più di 300 metodi di pagamento locali, abbattendo drasticamente le barriere all’accesso globale alle crypto.

Con le quotazioni su exchange come Bitstamp, Kraken, Bitget e Archax, RLUSD ha mostrato una buona partenza fin dal lancio. La stablecoin ha già superato una fornitura di 500 milioni di dollari e vanta volumi di scambio giornalieri vicini ai 94 milioni di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

L’espansione di RLUSD di Ripple si accompagna ad altre novità importanti nel settore delle stablecoin, tra cui l’approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti, che potrebbe introdurre linee guida nazionali più chiare. Anche il regolamento MiCA stabilisce in Europa un quadro armonizzato volto a migliorare la protezione degli investitori e la trasparenza nel settore degli asset digitali.