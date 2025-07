Previsioni prezzo: XRP rischia di perdere il supporto a $3

Il token di Ripple è in difficoltà a causa della pressione di vendita: registrerà un altro calo?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo aver raggiunto la soglia dei 3,66 dollari, XRP ha subito un forte calo. Da allora, è rimasto stabile intorno al livello dei 3 dollari, un livello psicologicamente importante per molti investitori.

Le prese di profitto stanno aumentando nelle ultime 24 ore

L’indicatore on-chain Net Realized Profit/Loss (NRPL), che misura la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei token movimentati in un certo periodo, mostra che gli investitori hanno liquidato circa 845 milioni di dollari in token XRP in un arco di appena 24 ore.

Si tratta di una delle giornate di vendita più pesanti del mese. Molti investitori hanno preferito incassare, quindi potrebbero essere incerti sull’andamento dell’asset nel breve termine.

Ad alimentare i timori è anche la difficoltà di XRP ha recuperare la resistenza dei 3,66 dollari. Per questo motivo l’asset potrebbe registrare altri ribassi.

Net Realized Profit/Loss (NRPL). Fonte: Glassnode

Anche un altro indicatore on-chain importante, chiamato Liveliness, mostra lo stesso scenario. Indica l’attività degli holder a lungo termine e in questo caso è al livello massimo degli ultimi quattro mesi.

Un aumento del Liveliness significa che i titolari stanno vendendo i loro token. Quando succede, la pressione sull’asset aumenta, dato che detengono grandi quantità del token.

Indicatore Liveliness. Fonte:XRP

Se la pressione di vendita dovesse persistere, XRP potrebbe scendere ancora e perdere la tenuta della soglia dei 3 dollari.

I livelli da tenere d’occhio

XRP sta scambiando attorno al livello dei 3,14 dollari, leggermente sopra il supporto chiave dei 3 dollari. Non è stato testato spesso dall’asset, ma rimane importante. Se non riuscisse a mantenerlo, potrebbe scivolare al supporto successivo a 2,65 dollari.

Il token di Ripple potrebbe anche recuperare, ma dovrà prima sfondare la resistenza dei 3,41 dollari. Solo allora l’asset avrà la possibilità di ritornare verso i 3,66 dollari.

Nonostante l’andamento incerto, molti esperti rimangono rialzisti nel lungo termine. Per esempio l’analista crypto e ingegnere del software Vincent Van Code ha previsto che XRP potrebbe registrare un notevole rialzo ad agosto se la SEC dovesse archiviare il ricorso contro Ripple.

Un ex avvocato dell’ente regolatore stima che potrebbe succedere prima della data limite del 15 agosto, anche se ha precisato che non è detto che ci sia subito un accordo.

L’analista crypto sostiene che fattori come la possibile approvazione di ETF spot basato sull’altcoin e l’ingresso di grandi aziende sul mercato, potrebbero sostenere ulteriormente la crescita dei prezzo.

XRP ha tre date cruciali in autunno per i fondi spot presentati da diverse società: 18, 19 e 20 ottobre. Inoltre, è tornato in discussione il possibile inserimento dell’asset nella riserva nazionale USA, notizia che potrebbe spingere al rialzo XRP.

Alternativa a XRP

Oltre al token di Ripple, molti trader che cercano guadagni esplosivi stanno considerando le meme coin. Una di queste è Snorter ($SNORT). Attualmente è in fase di prevendita e finora ha raccolto più di 2 milioni di dollari. Il progetto lancerà presto un bot di trading su Telegram veloce e economico.

Lo strumento permetterà agli utenti di acquistare nuove criptovalute subito dopo il listing. Il bot mira a diventare il più veloce ed economico sul mercato e ha una funzione capace di identificare subito i token che potrebbero essere delle truffe.

Il bot debutterà inizialmente sulla blockchain di Solana, garantendo commissioni molto basse e un’esecuzione quasi istantanea. Chi comprerà il token nativo SNORT potrà beneficiare di fees ancora più basse (fino allo 0,85%), un incentivo che li spinge a mantenerlo. Inoltre, potranno sbloccare tutte le funzionalità avanzate come il copy trading, oltre a metterlo in staking per ottenere un reddito passivo (l’APY è del 167%).

Il token SNORT è disponibile al prezzo di 0,0995 dollari sul sito ufficiale del progetto, ma aumenterà nella prossima fase di prevendita.