Previsione prezzo XRP: rotta la trendline rialzista, la ripresa è a 3.25 dollari

Dopo la grande ripresa dei giorni scorsi il mercato crypto ha aperto la settimana al ribasso, con Bitcoin ed Ethereum in lieve ritracciamento.

XRP ha invece avuto un ribasso più importante passando dai 3,4 dollari ai 3,17 di oggi, con un calo settimanale di quasi il 9%, senza però dimenticare il guadagno mensile del 45% secondo i dati di CoinMarketCap.

Rimane in ogni caso il momento positivo di XRP che nei prossimi mesi dovrà affrontare degli appuntamenti chiave per i suoi ETF. Tre date: 18, 19 e 20 ottobre. In quei giorni la SEC si pronuncerà su tre ETF spot su XRP: Grayscale, 21Shares e Bitwise.

E ci sono buone notizie anche per quanto riguarda RLUSD, la stable coin di Ripple, che verrà presto integrata nei sistemi finanziari tradizionali.

Inoltre, si è tornati a parlare di XRP nella riserva nazionale USA, altra notizia molto bullish, che potrebbe spingere il prezzo di XRP.

Adesso vediamo invece da vicino l’analisi tecnica del prezzo di XRP per capire quali sono i livelli chiave da tenere d’occhio.

Analisi tecnica di XRP

Dopo aver toccato i 3,33 dollari, XRP sembra aver esaurito il suo slancio. Il segnale di allarme è arrivato con la rottura dei supporti tecnici a 3,25 e 3,24 dollari, considerati cruciali per mantenere il trend rialzista di breve periodo.

La rottura della trendline rialzista (in blu) e della media mobile a 100 ore (in rosso) ha dato ulteriore forza alle vendite. Il prezzo si è spinto fin sotto il livello di Fibonacci 0,764 (a 3,08$), avvicinandosi pericolosamente al supporto psicologico dei 3 dollari.

XRP ha rotto la trendline rialzista e scivola sotto i principali supporti. RSI in risalita, MACD ancora negativo.

Fonte: TradingView / Kraken

I livelli da monitorare sono abbastanza chiari: al rialzo, XRP dovrà recuperare i 3,17$ per sperare in un ritorno verso i 3,25$ e, solo in seguito, riattaccare i massimi recenti. Al ribasso, una chiusura sotto i 3,08$ aprirebbe la strada a nuovi minimi, con possibile test dei 3,00$.

C’è ancora spazio per una reazione?

Gli indicatori tecnici ci mostrano una situazione ancora incerta ma con qualche segnale da tenere d’occhio. L’RSI- Relative Strength Index – ovvero l’indicatore che misura la forza del momentum, è ancora sotto la soglia dei 50, segnalando che a prevalere è la spinta ribassista. Si intravede pertò un tentativo di risalita, che potrebbe anticipare un recupero.

Anche il MACD (Moving Average Convergence Divergence), che serve per individuare i cambi di direzione del trend, resta negativo, ma le linee sembrano iniziare a convergere: un segnale che potrebbe indicare un rallentamento o l’avvicinarsi di un rimbalzo.

Insomma, XRP è sotto pressione ma non è il momento di farsi prendere dal panico. Se il prezzo riuscirà a mantenersi sopra i supporti chiave e questi indicatori tecnici continueranno a migliorare, potremmo assistere a un consolidamento o a una ripartenza. Ma per parlare di inversione servono conferme solide.