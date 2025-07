Rally di XRP fino a 10$: le 3 date che potrebbero cambiare tutto

L'eventuale approvazione dei primi ETF spot collegati al prezzo di XRP negli Stati Uniti potrebbe dare una spinta decisa al prezzo.

Ultimo aggiornamento: Luglio 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Appena ieri, domenica 27, XRP si trovava intorno ai 3,20 dollari dopo aver raggiunto nei giorni scorsi vette vicine al massimo storico del 2018.

Nonostante la successiva correzione, molti analisti ritengono che il token di Ripple abbia ancora spazio per toccare nuovi record nei prossimi mesi.

Le scadenze legate alle decisioni della SEC sulle richieste di ETF spot su XRP potrebbero davvero cambiare la traiettoria del token.

Ora Ripple conta su un quadro normativo più favorevole e un interesse istituzionale in crescita. In breve, la prospettiva di vedere XRP a 10 dollari non è mai sembrata così realistica.

Tre decisioni chiave attese entro metà ottobre

La SEC dovrà esprimersi su tre proposte di ETF su XRP a ottobre. La prima, il Grayscale XRP Trust ETF, è stata presentata a gennaio e la sua scadenza è fissata per il 18 ottobre 2025. Subito dopo c’è il 21Shares Core XRP Trust ETF, che scadrà il 19 ottobre.

Fonte SEC

Infine, l’ETF Bitwise XRP, presentato più di recente, avrà un responso definitivo entro il 20 ottobre. Queste tre date consecutive sono sotto l’attenzione del mercato, perché potrebbero segnare l’arrivo dei primi ETF spot collegati all’andamento del prezzo di XRP.

Attualmente, l’esposizione a XRP è limitata ai future, come il prodotto UXRP di ProShares. Ma dopo la parziale vittoria legale di Ripple lo scorso marzo, il clima normativo negli Stati Uniti è diventato molto più disteso.

Questa novità ha rafforzato la posizione di XRP sui mercati americani e ha permesso a emittenti come Grayscale, 21Shares e Bitwise di presentare richieste più ambiziose. Secondo la maggior parte degli analisti crypto, tanto è bastato per riaccendere l’interesse degli investitori istituzionali verso il token di Ripple.

Il mercato si prepara a una possibile impennata

Nonostante la volatilità, XRP è rimasto stabile a 3,20 dollari dopo aver toccato i 3,65 dollari. La correzione successiva, innescata da liquidazioni long per 105 milioni di dollari e da un trasferimento di 175 milioni attribuito a Chris Larsen, non ha comunque spento l’ottimismo degli esperti.

Alcuni analisti pensano che la tendenza attuale possa portare a un nuovo tentativo di superare i 4 dollari nelle prossime settimane.

Tuttavia, il vero elemento di svolta sarebbe il lancio di un ETF spot, che potrebbe dare il via a un rally verso i 10 dollari.

Fonte CoinGecko

L’esempio degli ETF spot su Bitcoin, approvati all’inizio del 2024, mostra come questi prodotti possano attrarre una forte domanda istituzionale. Se la SEC confermasse l’atteggiamento più favorevole adottato a marzo, XRP potrebbe beneficiare di un afflusso di capitali di grossa portata.

Per questo è importante seguire con attenzione la metà di ottobre. Il 18, il 19 e il 20 potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova fase per XRP e ridefinirne il ruolo nel panorama finanziario globale.

