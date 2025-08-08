Previsioni prezzo Bitcoin: l’ordine esecutivo di Trump spingerà BTC a $123.000?

Il prezzo di Bitcoin punta a un rialzo fino al suo massimo storico di 123.000 dollari, mentre il presidente Trump firma un ordine esecutivo che introduce le criptovalute nei piani pensionistici.

Nella giornata di oggi, venerdì 8 agosto, Bitcoin è scambiato intorno ai 116.600 dollari, con un guadagno dell’1,2% nelle ultime 24 ore. Il rialzo arriva sulla scia di una serie di catalizzatori, primo fra tutti la firma di un ordine esecutivo a favore delle criptovalute da parte del presidente Donald Trump.

Partendo da questi presupposti, si sono creati dei modelli rialzisti che suggeriscono buone probabilità che Bitcoin raggiunga, e potenzialmente superi, il suo massimo storico di 123.000 dollari.

Il prezzo di Bitcoin è destinato a salire con l’emergere di una spinta da 9 trilioni di dollari

Uno dei principali fattori a determinare il prezzo di Bitcoin nelle ultime ore è la firma da parte del presidente Trump di un ordine esecutivo sulle criptovalute, il quale renderà possibile e facile per i fondi pensione investire in asset digitali come Bitcoin, Ethereum e XRP.

Si tratta di una decisione importante, poiché si stima che questi fondi detengano più di 9 trilioni di dollari in asset distribuiti tra oro, obbligazioni e azioni.

Non tutti i 9.000 miliardi di dollari saranno investiti in Bitcoin, tuttavia, anche una rotazione di solo lo 0,5% di questi asset verso la principale criptovaluta costituirebbe un grande capitale di circa 45 miliardi di dollari.

L’annuncio arriva in un momento in cui il prezzo di Bitcoin è influenzato anche da altri catalizzatori, come gli afflussi cumulativi negli ETF spot su Bitcoin, per esempio, che dal loro lancio nel 2024 hanno superato i 55 miliardi di dollari.

Un altro fattore di cui sta beneficiando Bitcoin è l’ondata di tesoreria in corso, che ha visto più di 100 aziende allocare 961.760 BTC pari a un valore di 112 miliardi di dollari. Altre aziende hanno allocato fondi in altre criptovalute, come Solana, Ethereum e Binance Coin.

Inoltre, gli economisti ritengono che la Federal Reserve inizierà a cambiare tono sui tassi di interesse dopo i dati deboli sui salari non agricoli (NFP) pubblicati venerdì scorso. Le aziende hanno aggiunto solo 73.000 lavoratori, una cifra che probabilmente diminuirà.

Secondo i dati di Polymarket, la possibilità che il FOMC tagli i tassi il mese prossimo è balzata al 79%. Alcuni funzionari della Fed come Lisa Cook, Neel Kashkari e Christopher Waller hanno segnalato di essere favorevoli ai tagli per prevenire un’ulteriore recessione.

Il prezzo di Bitcoin punta a 123.000 dollari e oltre

Il grafico a 12 ore rivela che Bitcoin ha formato alcuni modelli grafici che innescheranno ulteriori guadagni nel corso di questo mese.

Per esempio, la moneta ha formato uno schema triangolare ascendente costituito da una resistenza orizzontale e una linea di tendenza diagonale. In questo caso, la resistenza è a 111.822 dollari, il suo livello più alto di maggio.

Il prezzo di Bitcoin ha anche creato uno schema bullish flag, che consiste in un pennone e un canale discendente. Di solito, questo schema indica ulteriori guadagni in arrivo, che probabilmente si verificheranno ora che Bitcoin ha ritestato il supporto a 111.822 dollari. Una violazione e un ritorno spesso portano a un ulteriore rialzo.

L’altro catalizzatore rialzista del prezzo di Bitcoin è l’essere rimasto al di sopra della linea di tendenza ascendente che collega i minimi più bassi da aprile. Inoltre, sta ricevendo supporto dalle medie mobili a 100 giorni.

Pertanto, la previsione più probabile per il prezzo di Bitcoin nel 2025 è positiva. Il primo obiettivo sarà il livello psicologico di 120.000 dollari, seguito da un movimento verso il massimo storico di 123.118 dollari.

Grafico e analisi tecnica del prezzo di Bitcoin – Fonte: TradingView

Tuttavia, un calo al di sotto del supporto chiave a 111.000 dollari annullerebbe le prospettive rialziste di Bitcoin e indicherebbe un ulteriore ribasso.

Il nuovo progetto che potrebbe contribuire al rally di Bitcoin

Oltre ai fattori citati finora, c’è un ulteriore potenziale catalizzatore che potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin verso un nuovo massimo storico. Stiamo parlando di Bitcoin Hyper (HYPER), un nuovo progetto che introduce una soluzione Layer-2 che punta a rendere più veloci ed economiche le transazioni sulla blockchain di Bitcoin.

Il cuore dell’ecosistema di Bitcoin Hyper sarà il token HYPER, attualmente disponibile al prezzo scontato di 0,012575 dollari. La prevendita ha già raccolto più di 7,6 milioni di dollari di finanziamento, testimoniando il forte interesse da parte degli investitori.

Con questi presupposti, il token HYPER potrebbe aumentare significativamente di valore al momento della quotazione sugli exchange, e fornire ulteriore slancio al rally di Bitcoin.