Bitcoin sopra i $117.000: Trump nomina il pro-crypto Stephen Miran alla Fed

Trump ha nominato Stephen Miran rafforzando il suo controllo sulla politica dei tassi e plasmando una Fed più aperta agli asset digitali.

Il presidente Donald Trump ha scelto Stephen Miran, attuale presidente del Council of Economic Advisers, come membro del Board of Governors della Federal Reserve.

La decisione arriva proprio mentre Bitcoin supera di nuovo i 117.000 dollari, seguendo il nuovo slancio sia in politica che sui mercati crypto.

Trump ha annunciato la decisione giovedì su Truth Social, confermando che Miran prenderà il posto lasciato libero da Adriana Kugler, che si è dimessa venerdì.

Miran sarà un “presidente ombra” nella strategia di Trump per riformare la Fed

Kugler, nominata da Biden, si è dimessa con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato prevista per gennaio 2026.

Trump ha chiarito che Miran porterà a termine il mandato in attesa della nomina definitiva di un successore.

La nomina di Miran arriva in un momento cruciale.

Il suo ruolo include il diritto di voto nel Federal Open Market Committee (FOMC), l’organo che decide sui tassi di interesse. Le sue posizioni sulla politica monetaria, e in particolare sulle crypto, potrebbero influenzare la direzione della Fed in un periodo segnato da inflazione e trasformazioni finanziarie.

Miran, ex consigliere del Tesoro durante la prima amministrazione Trump, non ha una posizione neutrale nei confronti dell’attuale politica monetaria. Ha criticato pubblicamente le politiche di stimolo della Fed durante la pandemia e ha sostenuto la svalutazione del dollaro come strumento per riequilibrare i rapporti commerciali.

A Miran viene anche attribuita la stesura del “Mar-a-Lago Accord”, un documento che propone cambiamenti strutturali nel commercio globale e nell’allineamento delle valute.

Nota è anche la sua posizione in favore delle crypto: Miran si è espresso più volte a favore dell’integrazione degli asset digitali nei sistemi finanziari tradizionali e di una normativa meno rigida per favorirne l’adozione.

La sua nomina alimenta le ipotesi che Trump voglia una Fed più aperta all’innovazione digitale e meno legata all’ortodossia monetaria classica.

A dicembre 2024, Trump aveva già nominato Miran a capo del Council of Economic Advisers.

Il Senato si dovrà esprimere per convalidare il nuovo ruolo di Miran, che probabilmente non arriverà prima della ripresa dei lavori a settembre. Se confermato, Miran parteciperà alla prossima riunione della Fed prevista per il 16-17 settembre.

L’uscita di Kugler e la scelta di Miran indicano la volontà di Trump di rimodellare la Fed. Il presidente ha più volte criticato apertamente l’attuale presidente Jerome Powell.

Il mandato di Powell terminerà a maggio e Trump starebbe valutando diversi candidati per sostituirlo, tra cui il direttore del National Economic Council Kevin Hassett, l’ex governatore della Fed Kevin Warsh e l’attuale governatore Christopher Waller.

Secondo alcuni analisti Miran potrebbe operare come un “presidente ombra”, ovvero una figura che, pur non guidando la Fed, potrebbe influenzare le scelte di Powell dall’interno.

Trump da tempo sostiene la necessità di abbassare i tassi di interesse e si è spesso scontrato con Powell sulle politiche monetarie.

I mercati reagiscono alla nomina di Trump alla Fed, Bitcoin sale

I mercati hanno reagito subito alla nomina di Miran. L’indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto a un paniere di altre valute principali, è sceso subito dopo l’annuncio.

Gli investitori hanno interpretato la mossa come un possibile segnale di politica monetaria più morbida in vista delle elezioni del nuovo Presidente della Fed nel 2026.

Nel frattempo, Bitcoin è rimbalzato sopra i 117.000 dollari dopo essere sceso sotto i 112.000 nei giorni scorsi.

Al momento, Bitcoin passa di mano a 116.224 dollari, in crescita di quasi il 2% nelle ultime 24 ore. Anche il volume di scambi è aumentato del 15%, superando i 37 miliardi di dollari, segno di una maggiore attività di mercato.

Il resto del mercato crypto ha seguito il trend ascendente. Ethereum è salito del 5% superando i 3.860 dollari, mentre XRP è aumentato del 3,4% raggiungendo i 3,10 dollari. Cresce anche l’oro dell’1% a 3.468 dollari l’oncia, mentre le azioni americane sono rimaste stabili e il dollaro si è leggermente indebolito.

I trader hanno sottolineato la formazione di un setup tecnico positivo per Bitcoin. L’analista Rekt Capital ha evidenziato un supporto in crescita intorno ai 114.000 dollari e la possibilità di un breakout da un triangolo ascendente.

Il trader CrypNuevo ha aggiunto che la liquidità di mercato sta attirando BTC verso la zona dei 119.000 dollari. “Il mercato si muove sempre intorno e verso la liquidità”, ha scritto su X.

Le posizioni pro-crypto di Miran potrebbero sostenere il sentiment attuale. La nomina si inserisce nella più ampia strategia di Trump di includere gli asset digitali nella sua agenda economica.

Il 7 agosto, Trump ha firmato un ordine esecutivo che penalizza le banche che bloccano le transazioni in Bitcoin. La misura punta a contrastare il fenomeno chiamato “debanking”, ovvero il rifiuto di servizi bancari alle aziende crypto.

L’ordine chiede alle autorità competenti di indagare e multare le banche che limitano l’accesso alle crypto. Mira anche a eliminare la categoria di “rischio reputazionale” nelle linee guida, che secondo i critici era usata per discriminare le aziende di asset digitali durante la precedente amministrazione.

L’ordine esecutivo dovrebbe chiarire che le aziende crypto devono avere pari accesso al sistema bancario. Gli analisti pensano che potrebbe incentivare le istituzioni finanziarie a supportare gli asset digitali e forse includerli anche in prodotti mainstream come i piani pensionistici 401(k).

Trump sta anche preparando un altro ordine esecutivo per chiedere al Dipartimento del Lavoro di rivedere quali asset possano essere inclusi nei piani pensionistici regolati da ERISA. La nuova normativa potrebbe aprire la strada a investimenti in private equity, immobili e crypto.