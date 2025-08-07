Gli ETF Bitcoin tornano in attivo con $91,5 milioni di afflussi
Mercoledì 6 agosto, secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno interrotto una serie di quattro giorni consecutivi di deflussi, registrando afflussi netti per 91,5 milioni di dollari.
Anche il GBTC di Grayscale è tornato in positivo, con 14,5 milioni di dollari di afflussi. Gli ETF di Fidelity e VanEck hanno registrato guadagni minori, mentre l’ARKB di ARK & 21Shares è stato l’unico ETF importante a registrare deflussi, perdendo 5,37 milioni di dollari.
Gli ETF su Bitcoin rimbalzano dopo un deflusso di 1,45 miliardi di dollari in un mercato nervoso
Il ritorno degli afflussi segue un forte esodo di 1,45 miliardi di dollari nelle quattro sessioni di negoziazione precedenti, in uno scenario di mercato determinato dall’incertezza degli indicatori macroeconomici e da un calo della propensione al rischio.
Nella giornata di martedì 5 agosto, infatti, il mercato degli ETF sulle criptovalute ha registrato un forte sell-off, con oltre 333 milioni di dollari ritirati dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi e 465 milioni di dollari dagli ETF spot su Ethereum.
IBIT ed ETHA di BlackRock hanno costituito oltre l’84% di questi deflussi, segnando un’inversione di tendenza dopo settimane di afflussi costanti.
Anche altre società, come Fidelity e Grayscale, hanno registrato rimborsi significativi, alimentando i timori che il mercato rialzista possa aver raggiunto il picco.
Nonostante il panico del mercato, alcuni investitori sostengono che la svendita sia dettata dall’emotività.
L’investitore in criptovalute Ted Pillows l’ha definita “PTSD del 2017 e del 2021”, evidenziando che la presenza del 60% di investitori al dettaglio ha probabilmente innescato prese di profitto piuttosto che un’uscita strategica.
Gli ETF su Ethereum hanno registrato il loro più grande deflusso giornaliero fino a oggi, ma gli analisti sostengono che i fondamentali rimangono intatti.
Bitcoin si è consolidato in una fascia ristretta tra 110.000 e 120.000 dollari, con i trader in gran parte inattivi a causa dei dati economici contrastanti negli Stati Uniti.
Alle 16:30 di giovedì 7 agosto, la principale criptovaluta è in rialzo dell’1,93% nelle ultime 24 ore a 116.329 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.
Anche gli ETF basati su Ethereum hanno registrato un momentum positivo mercoledì, con 35,12 milioni di dollari di afflussi netti.
L’ETHA di BlackRock ha raccolto 33,39 milioni di dollarie l’ETHE di Grayscale ha aggiunto 10 milioni di dollari, mentre il Mini Ethereum Trust di Grayscale ha registrato 8,67 milioni di dollari di deflussi.
Il fondo pensione dello Stato del Michigan triplica le sue partecipazioni in ETF su Bitcoin
Il sistema pensionistico dello Stato del Michigan ha aumentato notevolmente la sua esposizione a Bitcoin. Al 31 marzo, il fondo pensione da 19,3 miliardi di dollari deteneva 100.000 quote dell’ETF ARK 21Shares Bitcoin, nel secondo trimestre ha triplicato le sue partecipazioni portandole a 300.000 quote, per un valore di 11,4 milioni di dollari.
Oltre a Bitcoin, il fondo pensione del Michigan detiene anche una quantità stabile di Ethereum attraverso 460.000 quote del Grayscale Ethereum Trust (ETHE), attualmente valutate circa 13,6 milioni di dollari, una posizione che mantiene dal settembre 2024.
Questa scelta colloca il fondo pensione del Michigan tra un gruppo crescente di fondi pensione statali statunitensi che stanno aumentando l’esposizione agli asset legati alle criptovalute.
Lo State of Wisconsin Investment Board, per esempio, detiene ora più di 6 milioni di quote dell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, per un valore di circa 387,3 milioni di dollari.
Nel frattempo, gli analisti senior di ETF di Bloomberg hanno assegnato una probabilità del 95% che la SEC approvi quest’anno gli ETF spot su Solana, XRP e Litecoin, aumentando le loro precedenti previsioni dal 90% grazie al crescente ottimismo nei confronti dei prodotti istituzionali legati alle criptovalute.
