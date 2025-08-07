Gli ETF Bitcoin tornano in attivo con $91,5 milioni di afflussi

L'IBIT di BlackRock ha guidato la ripresa con 42 milioni di dollari di afflussi, seguito dai 26,35 milioni di dollari di BITB di Bitwise.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 7, 2025

Perché puoi fidarti di noi Disclaimer Siamo fautori di un rapporto basato sulla più totale trasparenza con i nostri lettori. Ed è per questo che teniamo a sottolineare che alcuni dei nostri contenuti potrebbero includere link di affiliazione, da cui poter guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Da oltre dieci anni il team di Cryptonews è al lavoro quotidiano per fornire ai propri lettori approfondimenti e guide su tutte le tematiche del settore delle criptovalute. I nostri esperti ed analisti hanno una vasta esperienza nell’analisi di mercato e sulle tecnologie blockchain. Ci impegniamo a mantenere elevati i nostri standard editoriali , concentrandoci sull'accuratezza dei fatti e su un reporting equilibrato e terzo in tutte le aree, dalle criptovalute alla blockchain, ai nuovi progetti e sviluppi tecnologici. La nostra presenza costante nel settore riflette il nostro impegno nel fornire informazioni rilevanti in un mondo, quello delle risorse digitali, che è sempre più in evoluzione. Scopri di più su Cryptonews

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Mercoledì 6 agosto, secondo i dati di SoSoValue, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno interrotto una serie di quattro giorni consecutivi di deflussi, registrando afflussi netti per 91,5 milioni di dollari.

Anche il GBTC di Grayscale è tornato in positivo, con 14,5 milioni di dollari di afflussi. Gli ETF di Fidelity e VanEck hanno registrato guadagni minori, mentre l’ARKB di ARK & 21Shares è stato l’unico ETF importante a registrare deflussi, perdendo 5,37 milioni di dollari.

Gli ETF su Bitcoin rimbalzano dopo un deflusso di 1,45 miliardi di dollari in un mercato nervoso

Il ritorno degli afflussi segue un forte esodo di 1,45 miliardi di dollari nelle quattro sessioni di negoziazione precedenti, in uno scenario di mercato determinato dall’incertezza degli indicatori macroeconomici e da un calo della propensione al rischio.

Nella giornata di martedì 5 agosto, infatti, il mercato degli ETF sulle criptovalute ha registrato un forte sell-off, con oltre 333 milioni di dollari ritirati dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi e 465 milioni di dollari dagli ETF spot su Ethereum.

IBIT ed ETHA di BlackRock hanno costituito oltre l’84% di questi deflussi, segnando un’inversione di tendenza dopo settimane di afflussi costanti.

Anche altre società, come Fidelity e Grayscale, hanno registrato rimborsi significativi, alimentando i timori che il mercato rialzista possa aver raggiunto il picco.

Nonostante il panico del mercato, alcuni investitori sostengono che la svendita sia dettata dall’emotività.

L’investitore in criptovalute Ted Pillows l’ha definita “PTSD del 2017 e del 2021”, evidenziando che la presenza del 60% di investitori al dettaglio ha probabilmente innescato prese di profitto piuttosto che un’uscita strategica.

Gli ETF su Ethereum hanno registrato il loro più grande deflusso giornaliero fino a oggi, ma gli analisti sostengono che i fondamentali rimangono intatti.

People are scared by the $ETH ETF outflows over the past two days.



Now, some think this is the top.



But let’s be real, that fear isn’t rooted in fundamentals. It’s emotional baggage.



It’s the PTSD from getting burned in 2017 and 2021.



Just last weeks, sentiment was extremely… pic.twitter.com/otFc8gCXTE — Ted (@TedPillows) August 5, 2025

Bitcoin si è consolidato in una fascia ristretta tra 110.000 e 120.000 dollari, con i trader in gran parte inattivi a causa dei dati economici contrastanti negli Stati Uniti.

Alle 16:30 di giovedì 7 agosto, la principale criptovaluta è in rialzo dell’1,93% nelle ultime 24 ore a 116.329 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: CoinMarketCap

Anche gli ETF basati su Ethereum hanno registrato un momentum positivo mercoledì, con 35,12 milioni di dollari di afflussi netti.

L’ETHA di BlackRock ha raccolto 33,39 milioni di dollarie l’ETHE di Grayscale ha aggiunto 10 milioni di dollari, mentre il Mini Ethereum Trust di Grayscale ha registrato 8,67 milioni di dollari di deflussi.

Il fondo pensione dello Stato del Michigan triplica le sue partecipazioni in ETF su Bitcoin

Il sistema pensionistico dello Stato del Michigan ha aumentato notevolmente la sua esposizione a Bitcoin. Al 31 marzo, il fondo pensione da 19,3 miliardi di dollari deteneva 100.000 quote dell’ETF ARK 21Shares Bitcoin, nel secondo trimestre ha triplicato le sue partecipazioni portandole a 300.000 quote, per un valore di 11,4 milioni di dollari.

Oltre a Bitcoin, il fondo pensione del Michigan detiene anche una quantità stabile di Ethereum attraverso 460.000 quote del Grayscale Ethereum Trust (ETHE), attualmente valutate circa 13,6 milioni di dollari, una posizione che mantiene dal settembre 2024.

Questa scelta colloca il fondo pensione del Michigan tra un gruppo crescente di fondi pensione statali statunitensi che stanno aumentando l’esposizione agli asset legati alle criptovalute.

Lo State of Wisconsin Investment Board, per esempio, detiene ora più di 6 milioni di quote dell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, per un valore di circa 387,3 milioni di dollari.

Nel frattempo, gli analisti senior di ETF di Bloomberg hanno assegnato una probabilità del 95% che la SEC approvi quest’anno gli ETF spot su Solana, XRP e Litecoin, aumentando le loro precedenti previsioni dal 90% grazie al crescente ottimismo nei confronti dei prodotti istituzionali legati alle criptovalute.