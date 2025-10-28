Previsioni prezzo Bitcoin: il Fear & Greed torna in zona neutrale

Bitcoin ha ripreso slancio e il sentiment è nettamente migliorato: l'indice Fear & Greed Index è tornata a quota 50 in zona "neutra".

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 28, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin ha ripreso slancio, spinto dai progressi positivi nei negoziati commerciali tra USA e Cina.

Trump è partito per l’Asia e giovedì avrà luogo l’attesissimo incontro con il leader cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. L’incontro mira a suggellare il pre-accordo perfezionato in due giorni di trattative.

Dopo la notizia, il sentiment è decisamente migliorato e lo conferma anche l’indice che lo misura: il Fear & Greed Index, che ora si attesta a quota 50.

La scorsa settimana, quando il mercato era tinto di rosso per le tensioni commerciali, era al livello di 34.

Il sentiment migliora ed esce dalla zona di “paura estrema”

Il Fear & Greed Index è un indicatore ideato dalla piattaforma Alternative che misura il sentiment dei trader di Bitcoin e anche del resto del mercato. Utilizza i dati di cinque fattori per determinarlo: volume di trading, dominance della capitalizzazione di mercato, volatilità, sentiment sui social media e anche Google Trends.

L’indice si basa su una scala numerica da zero a cento per rappresentare il sentiment e tutti i valori superiori a 53 corrispondono alla zona di “avidità”, mentre quelli inferiori a 47 a quella della “paura”.

Il range tra queste due zone corrisponde alla zona “neutra”, dove l’indice si è stabilizzato negli ultimi due giorni.

L’indice Fear & Greed Index si trova a quota 50 in zona neutra. Fonte: Alternative

Si tratta di un forte cambiamento del sentiment rispetto alla situazione di pochi giorni fa in piena zona di “paura”, quando Bitcoin era crollato sotto la soglia dei 108.000 dollari.

Ad un certo punto l’indicatore era sceso persino fino a 22, riflettendo una condizione di “paura estrema”. Questa zona, che si attiva sotto quota 25, corrisponde al momento in cui gli investitori sono più ribassisti nei confronti del mercato.

Esiste una zona simile anche per l’avidità, chiamata “avidità estrema”, situata sopra il valore di 75.

Andamento dell’indice Crypto Fear & Greed dal 28 ottobre 2024 al 27 ottobre 2025. Fonte: Alternative

Nel tempo, i valori estremi dell’indice hanno spesso anticipato movimenti opposti nel mercato: i massimi si sono formati in condizioni di “avidità estrema”, mentre i minimi durante le fasi di “paura estrema”.

Questo perché il sentiment riflette l’emotività degli investitori: quando tutti sono spaventati, molti hanno già venduto e il mercato è vicino a un rimbalzo. Quando invece prevale l’euforia, aumenta il rischio di una correzione.

L’indice è entrato in zona neutra dopo la ripresa di Bitcoin, ma i trader sono ancora indecisi se proseguirà il movimento rialzista o continuerà la volatilità.

La settimana è infatti segnata da diversi eventi chiave per il segmento. Domani sera è attesa la decisione sui tassi di interesse da parte della banca centrale americana (alle 20:00 italiane), mentre giovedì avrà luogo l’attesissimo incontro tra il tycoon e il presidente cinese Xi Jinping.

Inoltre, verranno pubblicati anche i bilanci delle big tech. Tutti fattori che potrebbero incidere sul sentiment del mercato.

Performance di Bitcoin

Al momento la valuta di Satoshi Nakamoto sta scambiando al livello di 114.586 dollari, con una leggerissima correzione dello 0,73% nelle ultime 24 ore.

Negli altri timeframe domina ancora il segno verde: in quello settimanale ha registrato una aumento del 5%, mentre in quello mensile del 4,71%.