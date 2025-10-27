BTC $114,808.04 1.13%
ETH $4,145.90 1.84%
SOL $199.22 -0.09%
SHIB $0.000010 -0.63%
BNB $1,138.51 0.52%
DOGE $0.20 -0.41%
XRP $2.62 -0.61%
PEPE $0.0000072 -1.60%
Cryptonews Bitcoin News

Bitcoin supera i $116.000 in vista dell’incontro tra Trump e Xi

bitcoin BTC
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
La settimana si preannuncia ricca di eventi, come il meeting del FOMC della Federal Reserve e il tanto atteso vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Autore
Gaia Tommasi
Autore
Gaia Tommasi
Informazioni sull'autore

Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia...

Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bitcoin supera i 116.00 dollari

Bitcoin sta continuando la ripresa. Stamattina ha segnato un +3,6%, superando la soglia dei 116.000 dollari, per poi tornare a scambiare sopra i 115.000 dollari.

Bitcoin continua lo slancio e si riprende i $116.000

L’asset ha aperto la settimana in verde sulla scia del mercato azionario. La capitalizzazione del mercato crypto è aumentata del 3,7% e attualmente si attesta a 3,9 trilioni di dollari. Anche le altcoin sono in verde.

Ethereum ha registrato un aumento del 7% e ora sta scambiando a 4.200 dollari, mentre BNB ha segnato un + 2,8% ed è salito a 1.149 dollari.

Bene anche XRP che ha segnato un + 1,3% e ora sta scambiando a 2,64 dollari.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

A spingere al rialzo il mercato sono i segnali di un possibile allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

La settimana si preannuncia ricca di eventi, come il meeting del FOMC della Federal Reserve ( il 29 ottobre alle 20:00 verrà comunicata la decisione sui tassi di interesse) e il tanto atteso vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping di giovedì.

Trump e Xi sono pronti a rivedere l’accordo commerciale

Durante il fine settimana, i team statunitensi e cinesi hanno delineato un pre-accordo che i presidenti Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero suggellare giovedì in Corea del Sud.

Un accordo che scongiuri i dazi del 100% degli Stati Uniti e i controlli sulle esportazioni di terre rare cinesi potrebbe calmare la situazione dopo mesi di escalation.

Durante la settimana ci saranno diverse riunioni politiche in Giappone, Canada, in Europa e negli Stati Uniti.

Il mercato si aspetta che la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse di 25 punti base, visto che l’inflazione di settembre è salita meno delle attese, anche se continua a preoccupare lo shoutdown del governo USA.

I tassi di interesse della Fed dovrebbero passare dal 4,0% al 4,25% nella riunione mercoledì, dato che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3% su base annua a settembre, leggermente inferiore al alla previsioni degli analisti del 3,1%.

Un altro punto di riferimento per il mercato sono i bilanci delle Big Tech. Wall Street sta entrando nel vivo nella stagione degli utili: nei prossimi giorni, giganti come Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta pubblicheranno i loro risultati trimestrali.

Il raffreddamento dell’inflazione e le prospettive positive sugli utili hanno aumentato l’esposizione agli asset ciclici in tutti i portafogli.

I rendimenti dei titoli dei Treasury USA sono diminuiti, il dollaro si è stabilizzato e l’oro ha registrato prese di profitto, poiché gli investitori sono tornati a puntare su asset orientati alla crescita.

L’interesse istituzionale è rivolto su nomi come Metaplanet ( detta la “Strategy giapponese”) , BitMine (azienda attiva nel mining) e Galaxy Digital (società di servizi finanziari focalizzata sulle crypto), mentre Strategy ( la più grande società pubblica per holding di Bitcoin) sta attirando meno attenzione a causa delle preoccupazioni sulle prospettive di crescita.

Ad incidere sulla traiettoria di Bitcoin verso nuovi massimi nei prossimi giorni saranno quindi tre fattori chiave: la decisione della Federal Reserve in merito ai tassi di interesse, il tono dei colloqui tra Stati Uniti e Cina e i risultati degli utili delle Big Tech.



Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,102,613,662,223
4.1

Altri articoli in evidenza

Previsione Prezzi
Previsione prezzo Solana: segnali bullish dalle balene
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-27 15:00:00
News
Il Rally di Virtuals Protocol (VIRTUAL) è sostenuto da segnali tecnici
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-10-27 14:15:00
Gaia Tommasi
Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia NFT ha incominciato a studiare questa nuova tecnologia collaborando con diverse aziende in ambito Blockchain e Metaverso.
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo