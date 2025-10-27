Bitcoin supera i $116.000 in vista dell’incontro tra Trump e Xi
Bitcoin sta continuando la ripresa. Stamattina ha segnato un +3,6%, superando la soglia dei 116.000 dollari, per poi tornare a scambiare sopra i 115.000 dollari.
Bitcoin continua lo slancio e si riprende i $116.000
L’asset ha aperto la settimana in verde sulla scia del mercato azionario. La capitalizzazione del mercato crypto è aumentata del 3,7% e attualmente si attesta a 3,9 trilioni di dollari. Anche le altcoin sono in verde.
Ethereum ha registrato un aumento del 7% e ora sta scambiando a 4.200 dollari, mentre BNB ha segnato un + 2,8% ed è salito a 1.149 dollari.
Bene anche XRP che ha segnato un + 1,3% e ora sta scambiando a 2,64 dollari.
A spingere al rialzo il mercato sono i segnali di un possibile allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.
La settimana si preannuncia ricca di eventi, come il meeting del FOMC della Federal Reserve ( il 29 ottobre alle 20:00 verrà comunicata la decisione sui tassi di interesse) e il tanto atteso vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping di giovedì.
Trump e Xi sono pronti a rivedere l’accordo commerciale
Durante il fine settimana, i team statunitensi e cinesi hanno delineato un pre-accordo che i presidenti Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero suggellare giovedì in Corea del Sud.
Un accordo che scongiuri i dazi del 100% degli Stati Uniti e i controlli sulle esportazioni di terre rare cinesi potrebbe calmare la situazione dopo mesi di escalation.
Durante la settimana ci saranno diverse riunioni politiche in Giappone, Canada, in Europa e negli Stati Uniti.
Il mercato si aspetta che la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse di 25 punti base, visto che l’inflazione di settembre è salita meno delle attese, anche se continua a preoccupare lo shoutdown del governo USA.
I tassi di interesse della Fed dovrebbero passare dal 4,0% al 4,25% nella riunione mercoledì, dato che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3% su base annua a settembre, leggermente inferiore al alla previsioni degli analisti del 3,1%.
Un altro punto di riferimento per il mercato sono i bilanci delle Big Tech. Wall Street sta entrando nel vivo nella stagione degli utili: nei prossimi giorni, giganti come Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta pubblicheranno i loro risultati trimestrali.
Il raffreddamento dell’inflazione e le prospettive positive sugli utili hanno aumentato l’esposizione agli asset ciclici in tutti i portafogli.
I rendimenti dei titoli dei Treasury USA sono diminuiti, il dollaro si è stabilizzato e l’oro ha registrato prese di profitto, poiché gli investitori sono tornati a puntare su asset orientati alla crescita.
L’interesse istituzionale è rivolto su nomi come Metaplanet ( detta la “Strategy giapponese”) , BitMine (azienda attiva nel mining) e Galaxy Digital (società di servizi finanziari focalizzata sulle crypto), mentre Strategy ( la più grande società pubblica per holding di Bitcoin) sta attirando meno attenzione a causa delle preoccupazioni sulle prospettive di crescita.
Ad incidere sulla traiettoria di Bitcoin verso nuovi massimi nei prossimi giorni saranno quindi tre fattori chiave: la decisione della Federal Reserve in merito ai tassi di interesse, il tono dei colloqui tra Stati Uniti e Cina e i risultati degli utili delle Big Tech.
