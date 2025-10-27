Bitcoin supera i $116.000 in vista dell’incontro tra Trump e Xi

La settimana si preannuncia ricca di eventi, come il meeting del FOMC della Federal Reserve e il tanto atteso vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 27, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Bitcoin sta continuando la ripresa. Stamattina ha segnato un +3,6%, superando la soglia dei 116.000 dollari, per poi tornare a scambiare sopra i 115.000 dollari.

Bitcoin continua lo slancio e si riprende i $116.000

L’asset ha aperto la settimana in verde sulla scia del mercato azionario. La capitalizzazione del mercato crypto è aumentata del 3,7% e attualmente si attesta a 3,9 trilioni di dollari. Anche le altcoin sono in verde.

Ethereum ha registrato un aumento del 7% e ora sta scambiando a 4.200 dollari, mentre BNB ha segnato un + 2,8% ed è salito a 1.149 dollari.

Bene anche XRP che ha segnato un + 1,3% e ora sta scambiando a 2,64 dollari.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

A spingere al rialzo il mercato sono i segnali di un possibile allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

La settimana si preannuncia ricca di eventi, come il meeting del FOMC della Federal Reserve ( il 29 ottobre alle 20:00 verrà comunicata la decisione sui tassi di interesse) e il tanto atteso vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping di giovedì.

Trump e Xi sono pronti a rivedere l’accordo commerciale

Durante il fine settimana, i team statunitensi e cinesi hanno delineato un pre-accordo che i presidenti Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero suggellare giovedì in Corea del Sud.

Un accordo che scongiuri i dazi del 100% degli Stati Uniti e i controlli sulle esportazioni di terre rare cinesi potrebbe calmare la situazione dopo mesi di escalation.

Durante la settimana ci saranno diverse riunioni politiche in Giappone, Canada, in Europa e negli Stati Uniti.

Il mercato si aspetta che la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse di 25 punti base, visto che l’inflazione di settembre è salita meno delle attese, anche se continua a preoccupare lo shoutdown del governo USA.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

I tassi di interesse della Fed dovrebbero passare dal 4,0% al 4,25% nella riunione mercoledì, dato che l’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3% su base annua a settembre, leggermente inferiore al alla previsioni degli analisti del 3,1%.

Un altro punto di riferimento per il mercato sono i bilanci delle Big Tech. Wall Street sta entrando nel vivo nella stagione degli utili: nei prossimi giorni, giganti come Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta pubblicheranno i loro risultati trimestrali.

Il raffreddamento dell’inflazione e le prospettive positive sugli utili hanno aumentato l’esposizione agli asset ciclici in tutti i portafogli.

I rendimenti dei titoli dei Treasury USA sono diminuiti, il dollaro si è stabilizzato e l’oro ha registrato prese di profitto, poiché gli investitori sono tornati a puntare su asset orientati alla crescita.

L’interesse istituzionale è rivolto su nomi come Metaplanet ( detta la “Strategy giapponese”) , BitMine (azienda attiva nel mining) e Galaxy Digital (società di servizi finanziari focalizzata sulle crypto), mentre Strategy ( la più grande società pubblica per holding di Bitcoin) sta attirando meno attenzione a causa delle preoccupazioni sulle prospettive di crescita.

Ad incidere sulla traiettoria di Bitcoin verso nuovi massimi nei prossimi giorni saranno quindi tre fattori chiave: la decisione della Federal Reserve in merito ai tassi di interesse, il tono dei colloqui tra Stati Uniti e Cina e i risultati degli utili delle Big Tech.







