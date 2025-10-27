Perché il mercato è in verde oggi? 27 ottobre 2025

Le principali crypto come Bitcoin, Ethereum, Solana e Dogecoin sono tutte in rialzo, grazie al miglioramento del sentiment del mercato.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 27, 2025

Il mercato crypto torna a colorarsi di verde sulla scia di quello azionario. Nelle ultime 24 ore la capitalizzazione di mercato è aumenta del 2,4% e attualmente si attesta a 3,8 trilioni di dollari.

La maggior parte delle prime 10 crypto è in positivo, mentre nella top 100 gli aumenti sono anche a due cifre.

Bitcoin supera i $116.000, Ethereum segna un + 4%

Stamattina Bitcoin ha sfondato la soglia dei 116.000 dollari, salvo poi tornare a scambiare intorno ai 115.200 dollari.

Al momento è in guadagno del 2,7% nel grafico giornaliero e anche negli altri timeframe domina il segno verde.

Bene anche Ethereum, che ha registrato un aumento del 4,35% e ora sta scambiando al livello di 4.159 dollari. Solana non è da meno e ha segnato un + 2%, superando la soglia dei 200 dollari.

Tra le meme coin, Dogecoin ha registrato un aumento modesto dell’1,79% e ora si trova a 0,2027 dollari.

L’unica in rosso nella top 10 è XRP che ha segnato un perdita dell’1% nelle ultime 24 ore a causa delle liquidazioni delle whale.

Per quanto riguarda la top 100, Zcash sta continuando il rally e anche oggi è in guadagno del 16,47%. Anche Pi Network è in forte aumento, dato che ha segnato un + 24%.

Non manca però il segno rosso, Stellar è in perdita dell’ 1,10% e ora sta scambiando al livello di 0,32 dollari. Male anche Mantle con un calo del 2,87%.

Cosa sta spingendo il rialzo del mercato?

A spingere al rialzo il mercato sono i progressi positivi nei negoziati commerciali tra USA e Cina.

Il presidente americano è partito per l’Asia e giovedì avrà luogo l’attesissimo incontro con il leader cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. L’incontro mira a suggellare il pre-accordo perfezionato in due giorni di trattative.

Secondo quando riferito dal Sole 24 ore, i negoziati preliminari hanno già prodotto un’intesa su diverse questioni strategiche, tra cui dazi, l’export di terre rare e Tik Tok.

A confermare il clima disteso è stato anche il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che intervenendo al programma “This Week” della ABC ha riferito che si aspetta un “incontro fantastico” tra i due leader questa settimana.

.@SecScottBessent on President Trump's meeting with Xi Jinping: "I believe that we have the framework for the two leaders to have a very productive meeting for both sides — and I think it will be fantastic for U.S. citizens, for U.S. farmers, and for our country in general." pic.twitter.com/0DpRyk45Js — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

L’accordo, se confermato, permetterebbe di evitare l’entrata in vigore di ulteriori dazi del 100% prevista per il 1° novembre, in cambio di garanzie sull’approvvigionamento strategico di terre rare da parte di Pechino.

La settimana sarà ricca di eventi cruciali per il settore crypto. Oltre all’incontro tra il tycoon e il leader cinese, ci sarà il meeting del FOMC ( il 29 ottobre alle 20:00 italiane verrà comunicata la decisione sui tassi di interesse).

Il mercato si aspetta che la banca centrale americana taglierà i tassi di interesse di 25 punti base, visto che l’inflazione di settembre è salita meno delle attese, anche se continua a preoccupare lo shoutdown del governo USA.

Infine, l’ultimo appuntamento è relativo ai bilanci delle Big Tech, dato che rappresentano una quota enorme degli indici azionari come Nasdaq. Nei prossimi giorni, giganti come Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta pubblicheranno i loro risultati trimestrali.