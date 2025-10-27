Previsione prezzo Solana: segnali bullish dalle balene

Secondo Solana Sensei, esperto crypto e investitore di lunga data, le balene sono tornate a comprare l'altcoin.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Dopo diversi giornate in ribasso, Solana è tornata a colorarsi di verde insieme al resto del mercato. Stamattina ha segnato un aumento dell’1,11% e ora sta scambiando intorno al livello dei 200 dollari.

Il sentiment è tornato positivo dopo i progressi positivi nei negoziati commerciali tra USA e Cina e le whale hanno iniziato ad accumulare l’altcoin.

L'ondata di acquisti riflette una forte fiducia nel progetto e nel suo potenziale nel lungo termine.

L’ondata di acquisti riflette una forte fiducia nel progetto e nel suo potenziale nel lungo termine.

Acquisti delle balene. Fonte: Solana Sensei/X

La blockchain continua a dimostrarsi resiliente e scalabile, consolidando la sua presenza tra le applicazioni decentralizzate e le attività DeFi. Visto l’accumulo delle balene, l’esperto rimane bullish e stima un target molto ambizioso di 1.000 dollari.

Ma non è l’unico a essere rialzista. Anche il noto analista crypto Ali Martinez prevede un nuovo massimo per Solana a novembre, anche se inferiore.

Nella sua analisi pubblicata su X, mostra che l’altcoin sta rimanendo sopra la soglia dei 180 dollari e visto il posizionamento potrebbe rimbalzare a 230 dollari, per poi spingersi verso i 290 dollari.

Solana $SOL holding $180 could be the setup for a rebound to $230 and maybe even $290. pic.twitter.com/sZkAG8L52s — Ali (@ali_charts) October 26, 2025

Intanto le treasury crypto restano più caute

Le whale sono tornate in azione, ma le società di treasury crypto focalizzate su Solana si stanno muovendo ancora con prudenza.

Negli ultimi giorni, hanno registrato un calo costante sia nelle riserve che nell’attività operativa, segnalando una fase di rallentamento.

Solitamente, quando le treasury crypto riducono le proprie esposizioni, è spesso un segnale di cautela, dettato dalla persistente incertezza sui mercati.

Per l’analista Ted Pillows, il calo delle riserve non è un buon segnale per SOL nel breve termine. La riduzione indica che gli operatori stanno ridefinendo la loro esposizione, probabilmente per riposizionarsi strategicamente prima di una nuova fase di crescita.

L’esperto collega questo comportamento alla situazione economica. Potrebbe arrivare un annuncio della Federal Reserve sul Quantitative Tightening (QT) (una politica monetaria che riduce la liquidità nei mercati finanziari).

Con meno liquidità in circolazione, gli asset più rischiosi come le crypto potrebbero subire pressioni al ribasso.

Quando l’annuncio arriverà, l’esperto prevede che Solana toccherà un minimo, un movimento che, però, potrebbe segnare l’inizio di un nuovo trend rialzista.

Al momento Solana sta scambiando in verde al livello di 199 dollari dopo aver superato stamattina la soglia dei 200 dollari.

L’altcoin è in positivo anche sul grafico settimanale, con un aumento del 3%, mentre in quello mensile è ancora tinta di rosso con una perdita dell’1,73%.

