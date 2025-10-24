Solana: la società di treasury di Cathie Wood vola in borsa

Le azioni di Solmate Infrastructure sono esplode del 50% dopo la notizia di un piano aggressivo di fusioni e acquisizioni, insieme ai nuovi acquisti di Solana.

Le azioni di Solmate Infrastructure (ticker SLMT), una treasury crypto focalizzata su Solana e sostenuta da Cathie Wood (fondatrice e CEO di ARK Invest), sono esplose di circa il 50% mercoledì e anche oggi continuano ad essere in rialzo.

La società, quotata al Nasdaq, ha recentemente cambiato nome da Brera Holdings per riflettere la sua nuova strategia incentrata sulla blockchain.

Azioni di Solmate Infrastructure. Fonte: Google Finance

A spingere al rialzo le azioni è stata la notizia di un piano aggressivo di fusioni e acquisizioni, insieme ai nuovi acquisti di Solana.

La società ha comunicato di aver completato l’installazione del suo hardware di validazione (il primo di Solmate) negli Emirati Arabi Uniti, che definisce il primo “validatore Solana ad alte prestazioni” della regione.

Il server, ospitato in un data center di ultima generazione, sarà presto operativo ed è parte della strategia di Solmate Infrastructure di collegare le infrastrutture reali con gli asset digitali, in modo da far crescere la sua treasury crypto basata su Solana

La società continua ad accumulare Solana

Secondo un comunicato ufficiale, Solmate Infrastructure ha acquistato Solana “a uno sconto storico rispetto ai prezzi di mercato” per sostenere le operazioni del suo nuovo validatore.

La società non ha specificato l’entità dell’acquisto, ma a inizio mese aveva confermato un investimento da 50 milioni di dollari in SOL con uno sconto del 15%, approfittando di quello che ha definito “il peggior evento di liquidazione nel settore crypto”.

Le azioni di Solmate hanno toccato un massimo intraday di 12,55 dollari prima di stabilizzarsi a 11,70 dollari, portando la capitalizzazione di mercato a circa 754 milioni di dollari.

L’interesse degli investitori è dovuto anche all’ingresso di ARK Invest, che ha acquisito una partecipazione dell’11,5% in Solmate.

L’amministratore delegato Marco Santori, ex dirigente di Kraken, ha spiegato che Solmate punta ad acquisire aziende strategiche legate all’ecosistema di Solana, non semplici operazioni pensate solo per aumentare i ricavi.

“Non siamo interessati ad acquisire società di piccole dimensioni”, ha affermato Santori. “Puntiamo ad aziende per le quali la nostra tesoreria di SOL sarà il carburante per la loro crescita, proprio come lo è per il nostro”.

Solmate rivede l’accordo PIPE per le nuove acquisizioni

Solmate ha comunicato di aver modificato l’accordo relativo al suo finanziamento PIPE (Private Investment in Public Equity) da 300 milioni di dollari, dopo che la domanda degli investitori ha superato l’offerta.

La società prevede di depositare la nuova dichiarazione di registrazione alla SEC entro il 22 novembre, spiegando che la revisione serve a garantire maggiore flessibilità per completare i progetti infrastrutturali e prepararsi a nuove acquisizioni.

Nel round di finanziamento, concluso a settembre, hanno partecipato ARK Invest, Solana Foundation, RockawayX (primo investitore di Solana) e del Pulsar Group con sede negli Emirati Arabi Uniti.

Nel consiglio di amministrazione figurano nomi di peso come l’economista Arthur Laffer e il CEO di RockawayX Viktor Fischer, mentre la Solana Foundation può nominare due membri del board.

Continua a crescere l’interesse istituzionale per Solana

Secondo i dati della Strategic Solana Reserve, venti società istituzionali detengono complessivamente oltre 20,3 milioni di token SOL, per un valore di circa 3,86 miliardi di dollari.

Si tratta di circa il 3,5% della supply circolante di Solana, un dato che conferma il forte interesse istituzionale verso l’ecosistema e il consolidamento di SOL come uno degli asset più accumulati nel settore.

Le riserve di staking detenute dalle principali istituzioni superano 1,8 miliardi di dollari, con un rendimento medio del 7,7%.

20,3 milioni di SOL gestiti da 20 società. Fonte: Strategic Solana Reserve

A guidare la classifica è la società statunitense Forward Industries con 6,82 milioni di SOL, pari a circa 1,29 miliardi di dollari. L’azienda ha anche istituito un comitato consultivo crypto formato da 25 esperti del settore, tra cui Amir Haleem (fondatore di Helium), Cindy Leow di Drift Labs e Robert Leshner, CEO di Superstate.

La società di treasury crypto Helius Medical Technologies, ribattezzata HSDT Solana Company, detiene circa 2,2 milioni di SOL (417 milioni di dollari) e ha annunciato nuove acquisizioni a poche settimane dal completamento di un collocamento privato da 500 milioni di dollari guidato da Pantera Capital, con possibilità di espansione fino a 1,25 miliardi tramite warrant collegati.

Anche la società DeFi Development Corp. ha incrementato le sue riserve di SOL del 4,7%, portandole a 426 milioni di dollari, segnalando fiducia nel valore a lungo termine di Solana nonostante la volatilità di mercato. Alcune grandi istituzioni, come BlackRock, avrebbero invece ridotto l’esposizione per motivi geopolitici.

Tra gli altri investitori di rilievo figurano Sharps Technology (2,14 milioni di SOL, 405 milioni di dollari) e Upexi Inc. (2 milioni di SOL, 379 milioni di dollari).

VisionSys AI ha annunciato un’iniziativa da 2 miliardi di dollari per rafforzare la treasury di Solana in collaborazione con Marinade Finance, mentre Fitell Corporation ha ottenuto una linea di credito da 100 milioni per costruire una propria treasury basata su Solana, in vista del rebranding come Solana Australia Corporation.









