Previsione prezzo Solana: Alpenglow spingerà SOL a $700?

Già durante la fase di votazione per l’upgrade Alpenglow, Solana aveva iniziato a sovraperformare le altre altcoin. Ora che l’aggiornamento è stato approvato, il rally continuerà?

La community di Solana ha detto sì all’aggiornamento Alpenglow, approvando la proposta SIMD-0326 con una stragrande maggioranza: il 99% dei voti è stato favorevole.

Analogamente a Ethereum, il sistema di voto di Solana assegna più peso a chi detiene più token: maggiore è la quantità di SOL detenuta, maggiore è l’influenza nel processo decisionale.

In totale, oltre 206 trilioni di token sono stati utilizzati per votare a favore, mentre solo 2,2 trilioni si sono espressi contro. Circa la metà della supply totale non ha partecipato, ma il quorum richiesto è stato superato con ampio margine.

🚨UPDATE: SIMD-0326 “Alpenglow”, una propuesta para llevar block finality de 150ms a Solana, alcanzó quórum con 33% del stake votando y 99% a favor, lo que la hace muy probable de aprobarse. La votación permanecerá abierta hasta el epoch 842. pic.twitter.com/cKPbtJa8hZ — SolanaFloor ES (@SolanaFloorES) September 1, 2025

Già durante la fase di votazione sull’upgrade Alpenglow, Solana aveva iniziato a battere le altre altcoin: in una settimana ha registrato un +8%, mentre Ethereum ha perso lo 0,3%. L’approvazione definitiva ha rafforzato le previsioni bullish su SOL.

Cosa cambia con l’aggiornamento Alpenglow?

L’aggiornamento Alpenglow introduce miglioramenti per perfezionare il meccanismo di consenso della chain di Solana, ovvero il sistema che permette di validare le transazioni e produrre i blocchi in modo sicuro e coordinato.

Nel dettaglio, l’upgrade ottimizza la comunicazione tra i validatori, riducendo i tempi di attesa tra una transazione e la sua conferma. In pratica, ogni blocco viene creato e finalizzato più rapidamente.

In questo modo, Solana sarà in grado di gestire un volume di transazioni molto più elevato e ridurrà il sovraccarico del network nei momenti di picco.

La latenza per finalizzare una transazione passa da 12,8 secondi a soli 150 millisecondi. Si tratta di un miglioramento enorme, che porta Solana a operare quasi alla stessa velocità di Internet. Per confronto, Ethereum impiega ancora diversi secondi per raggiungere la stessa finalità.

Previsione del prezzo di Solana: SOL potrebbe toccare i $700?

Solana sta cercando di superare la resistenza chiave dei 200 dollari.

Negli ultimi mesi, il trend è stato rialzista. Ethereum e BNB hanno già segnato nuovi massimi storici in questo ciclo e ora, secondo molti analisti, Solana potrebbe essere la prossima a esplodere.

Grafico del valore di SOL. Fonte: TradingView

Un breakout deciso sopra il cuneo ascendente potrebbe spingere l’asset sopra il massimo storico di 295 dollari.

In uno scenario più rialzista, il target a lungo termine si sposta verso i 700 dollari, soprattutto se l’effetto dell’aggiornamento Alpenglow si rivelerà simile a quello che Pectra ha avuto su Ethereum lo scorso maggio.

Per quando riguarda il breve termine, la soglia dei 180 dollari resta il supporto più importante per l’asset. Un ritorno in questo livello aumenterebbe la liquidità necessaria per il prossimo movimento al rialzo di SOL.

