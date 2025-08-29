L’AI di Gemini prevede i prezzi di fine anno per XRP, Solana e Cronos

Gemini rimane bullish su XRP, Solana e Cronos e prevede una forte crescita per gli asset.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il mercato è tornato in rosso, ma il modello di intelligenza artificiale di Gemini rimane bullish e prevede un forte rialzo per XRP entro la fine dell’anno, trainato dal suo caso d’uso. Stesse previsioni per Solana e Cronos.

Dopo due anni turbolenti Ethereum ha ripreso la corsa e lo scorso fine settimana ha toccato un nuovo massimo storico. Il rally ha trascinato il resto del segmento delle altcoin, anche se in seguito hanno rallentato. Al momento, ETH si sta consolidando mentre Solana è tornata sopra i 210 dollari.

Per quanto riguarda il lungo termine, gli analisti sono rialzisti, vista la maggiore chiarezza normativa e la forte crescita del settore.

XRP toccherà i 10 dollari?

Il 2025 ha segnato la svolta per XRP. La battaglia legale tra Ripple e la SEC è finalmente terminata e XRP ha registrato una buona performance durante l’anno, segnando un +4000%.

Fonte: Gemini

Per l’intelligenza artificiale, lo slancio dell’altcoin è tutt’altro che finito. Sempre più utenti stanno utilizzando la sua chain e la carta Mastercard XRP è ufficialmente attiva.

A ottobre potrebbe debuttare sul mercato un ETF su XRP, un fattore che secondo molti analisti potrebbe dare un’altra spinta all’asset.

Grafico giornaliero di XRP. Fonte: CoinMarketCap

Per l’AI, l’asset potrebbe puntare ai 10 dollari, sempre che il mercato mantenga lo slancio e l’asset superi la resistenza dei 3,66 dollari, che aveva testato prima di scivolare sotto i 3 dollari.

Per Gemini Cronos continuerà lo slancio

Trump Media and Technology Group ha recentemente annunciato una partnership con Crypto.com, integrando Cronos come utility token per i premi su Truth Social e Truth+. Ora gli utenti possono scambiare le “gemme” di engagement con CRO attraverso il wallet Crypto.com.

Fonte: Gemini

Subito dopo la notizia, CRO ha registrato un aumento del 30% fino a 0,20 dollari e da allora ha superato i 0,30 dollari. Per Gemini lo slancio potrebbe continuare.

Fonte: CoinMarketCap

CRO è tornato tra le prime 20 per market cap, con una capitalizzazione di oltre 11 miliardi di dollari.

L’RSI è schizzato a 85, oltre la zona di ipercomprato. In genere segnale il rischio di un pullback, ma per ora l’asset sta tenendo.

L’AI di Gemini prevede che CRO potrebbe arrivare a 0,80 dollari entro fine anno. Una proiezione condivisa da diversi analisti, rafforzata dal flusso costante di notizie che continua ad alimentare lo slancio.

Solana punta al suo massimo storico

Solana si sta avvicinando ai 251 dollari, suo all-time high. Secondo Gemini e diversi analisti potrebbe raggiungere il range tra i 300 e i 350 dollari entro fine anno.

Fonte: Gemini

Un fatto curioso e che appena Jim Cramer ha bollato l’idea di un rally fino ai 2.000 dollari per Solana, poco dopo l’asset ha superato i 210 dollari.

Se Solana dovesse segnare un nuovo massimo storico, l’asset potrebbe accelerare rapidamente verso i 300 dollari. Nell’ultimo anno, SOL ha mostrato una resilienza notevole, difendendo supporti chiave.

Grafico del valore di Solana. Fonte: CoinMarketCap

