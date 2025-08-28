Solana sta volando grazie all’aggiornamento “Alpenglow”

L'aggiornamento del meccanismo di consenso Alpenglow di Solana entra nella fase di votazione e prevede di ridurre la finalità dei blocchi da 12,8 secondi a 150 millisecondi.

Il nuovo protocollo di consenso Alpenglow, di Solana, è entrato nella fase di voto da parte della comunità. Questo ha contribuito a spingere in alto il prezzo di SOL del 3%, a 211 dollari.

In un contesto di mercato dove la maggior parte delle criptovalute si trovano in una fase di consolidamento, Solana (SOL) ha sovraperformato registrando un aumento del 43% dei volumi di scambio giornalieri.

Adesso i rialzisti puntano a superare la resistenza dei 212 dollari mentre il sentiment ha toccato i massimi da 11 settimane.

La proposta Alpenglow di Solana entra nella fase di voto della comunità

L’ultima proposta di aggiornamento del protocollo di consenso di Solana SIMD 0326, definita Alpenglow, è entrata nella fase di voto. Questa proposta è prevista per le Epoche da 840 a 842, ciascuna delle quali durerà circa due giorni.

La proposta mira a ridurre il tempo di finalizzazione dei blocchi dagli attuali 12,8 secondi a circa 150 millisecondi. Questo sviluppo ha fatto salire il prezzo di SOL nuovamente sopra i 200 dollari.

L’aggiornamento Alpenglow è stato sviluppato da Anza, uno spin-off di Solana Labs, e propone di sostituire l’attuale sistema di voto di consenso, Tower BFT, insieme alla Proof-of-History, un meccanismo di “orologio pre-registrato”.

Secondo i dettagli ufficiali, per essere approvato, l’aggiornamento Alpenglow richiede una maggioranza di due terzi dei voti “sì”. All’Epoca 840, l’affluenza al voto è del 9,87%, con il 9,76% a favore. Una volta approvato, Alpenglow aumenterà notevolmente la velocità di Solana, offrendo un vantaggio competitivo per le applicazioni decentralizzate ad alta frequenza, l’adozione istituzionale e i casi d’uso DeFi.

Sebbene i principali sviluppatori e validatori abbiano espresso un forte sostegno, dati i precedenti problemi di rete di Solana, alcuni membri della comunità rimangono cauti riguardo l’affidabilità e la decentralizzazione.

Vantaggi principali dell’aggiornamento Alpenglow

L’aggiornamento Alpenglow migliorerà l’esperienza complessiva degli sviluppatori e la reattività degli utenti. Inoltre, consentirà anche applicazioni avanzate su Solana, come finanza in tempo reale, giochi e piattaforme social.

Supportando questi casi d’uso, le modifiche potrebbero stimolare una maggiore attività on-chain e potenzialmente aumentare la domanda del token SOL. Inoltre, la riduzione del tempo di finalizzazione a meno di un secondo è uno sviluppo importante, che migliora le prestazioni complessive della blockchain. Mentre Solana ha già testato le “conferme ottimistiche” per ridurre la latenza, Alpenglow formalizza questo approccio in un protocollo di consenso verificabile e veloce.

L’euforia al dettaglio di SOL raggiunge il massimo delle ultime 11 settimane, superando le altre altcoin

La società di analisi blockchain Santiment ha recentemente riportato che SOL ha ricevuto una spinta a 211 dollari, testando nuovamente il livello di resistenza di febbraio. Il sentiment al dettaglio appare molto ottimista, con 5,8 commenti rialzisti per ogni commento ribassista, il rapporto più forte delle ultime 11 settimane, superiore alla maggior parte delle altcoin.

Grafico del sentiment al dettaglio di Solana (SOL) – Fonte: Santiment

Inoltre, la rete blockchain Solana è pronta a cavalcare la crescita del mercato delle stablecoin nei prossimi anni. Il CEO di REX Financial, Greg King, ha suggerito che Solana potrebbe emergere come il prossimo operatore leader nel mercato delle stablecoin in rapida espansione. Egli sostiene che la tecnologia SOL offre vantaggi rispetto a Ethereum, che è l’attuale leader del settore.

Secondo i dati di CoinMarketCap, al momento della pubblicazione il prezzo di SOL è in rialzo del 6,43% a 215,22 dollari, con volumi di scambi giornalieri che hanno raggiunto i 13,2 miliardi di dollari.

Grafico del prezzo di Solana (SOL) al momento della pubblicazione dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Secondo i dati di Coinglass, l’Open Interest (OI) sui futures SOL è aumentato del 6,78%, superando i 13 miliardi di dollari.