Perché il mercato è in calo oggi? – 28 ottobre 2025

Bitcoin ha interrotto il rally ed è tornato a scambiare intorno ai 115.000 dollari, con un calo dello 0,23% nelle ultime 24 ore.

Il mercato crypto ha perso slancio oggi. La capitalizzazione ha registrato un calo dell’1,1% e ora si attesta a 3,95 trilioni di dollari. Molte crypto nella top 100 hanno registrato un calo nelle ultime 24 ore.

Bitcoin rallenta, XRP e Solana rimangono colorate di verde

La valuta di Satoshi Nakamoto ha interrotto il rally. Ieri aveva aperto la settimana in verde, riprendendosi la soglia dei 116.000 dollari, mentre oggi è tornato a scambiare intorno ai 115.000 dollari, con un leggerissimo calo dello 0,23% nel grafico giornaliero.

Un breakout sopra i 117.600 dollari potrebbe spingere Bitcoin verso i 120.500 dollari e, successivamente, i 124.100 dollari. Se l’asset non riuscisse a mantenersi sopra questo livello, potrebbe testare nuovamente i 112.250 dollari.

Anche Ethereum ha registrato un lieve ribasso dello 0,44% e ora sta scambiando al livello di 4.145 dollari.

Se l’altcoin riuscisse a riprendere slancio e superasse i 4.250 dollari, potrebbe riprendersi la soglia dei 4.400 dollari e poi spingersi verso i 5.000 dollari.

Il peggior performer della top 10 è BNB con un calo del 2,43%. Attualmente si trova al livello di 1.144 dollari.

Dogecoin sta recuperando e ora è in negativo con un leggero ribasso dello 0,64 dollari, dopo aver toccato un minimo intraday di 0,1985 dollari.

XRP è una delle poche crypto nella top 10 che è rimasta colorata di verde. Il token di Ripple ha registrato un rialzo dell’1,81% e ora sta scambiando al livello di 2,68 dollari.

Anche Solana ha registrato un aumento dell’1,58%. A spingere il rialzo dell’altcoin è il debutto sul mercato degli ETF tra cui quello con staking di Bitwise.

Per quanto riguarda la top 100, il sentiment è misto e molte crypto stanno tornando in verde.

Pi Network sta attraversando una fase di volatilità. Dopo il forte rally di ieri, è tornato in verde nel pomeriggio con un modesto +0,4%, in risalita dal minimo di 0,22 dollari. Anche Zcash ha perso slancio e resta in territorio negativo con un -6%.

Il token nativo di Pump.fun ha registrato un aumento a doppia cifra del 10%. Anche la meme coin del tycoon $TRUMP è in verde e ha segnato un +16%.

Perché il mercato ha perso slancio?

Non c’è un evento scatenante che ha frenato il rally innescato dai progressi positivi nei negoziati commerciali tra USA e Cina. Il sentiment è nettamente migliorato rispetto alla scorsa settimana, quando dominava la paura, ma gli investitori sono ancora cauti.

La pressione di vendita si è attenuata, ma molti stanno assimilando gli ultimi avvenimenti e cercando di capire quale direzione prenderà il mercato visti i numerosi eventi attesi nei prossimi giorni.

Domani sera è attesa la decisione sui tassi di interesse da parte della banca centrale americana (alle 20:00 italiane), mentre giovedì avrà luogo l’attesissimo incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

Secondo gli analisti di Glassnode, “finché non aumenterà la domanda, probabilmente Bitcoin rimarrà in una fase di consolidamento in un range ristretto. Il posizionamento difensivo degli investitori potrebbe gradualmente lasciare spazio a un cauto ottimismo”.

#Bitcoin is stabilizing as sell pressure eases and profitability improves, but muted activity and selective participation suggest a cautious, rangebound market until major demand steps in.



Fabian Dori, responsabile degli investimenti presso Sygnum Bank, ha sottolineato che lo shutdown del governo statunitense sta privando gli investitori di dati macroeconomici cruciali, fondamentali per valutare le dinamiche dell’inflazione e valutare come allocare il capitale.

I fondi spot su Bitcoin ed Ethereum sono in verde

Gli ETF spot su Bitcoin stanno continuando a rimanere in territorio positivo per il terzo giorno di fila. Lunedì i fondi spot su Bitcoin hanno registrato 149,3 milioni di dollari di afflussi.

Su 12 ETF spot su Bitcoin, tre hanno registrato afflussi, mentre nessuno ha subito dei deflussi. In testa figura Ark&21Shares, che ha incassato 76,4 milioni di dollari, seguito da BlackRock con 65,27 milioni e Grayscale con 7,63 milioni di dollari.

Gli ETF spot su Ethereum sono tornati in verde, con afflussi pari a 133,91 milioni di dollari. Il flusso netto totale ha ora raggiunto i 14,49 miliardi di dollari.

Sei dei nove fondi hanno registrato flussi positivi, senza alcun deflusso. In testa troviamo Grayscale, con 72,49 milioni di dollari, seguito da Bitwise con 22,59 milioni di dollari.

