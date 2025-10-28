Grazie a un cavillo legale debuttano oggi gli ETF su Solana, Litecoin e Hedera

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

NYSE Arca e Nasdaq, le due principali piattaforme statunitensi per la negoziazione di ETF e titoli tecnologici, hanno ufficializzato la quotazione dei nuovi ETF crypto: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), Canary Litecoin ETF (LTCC) e Canary HBAR ETF (HBR), che faranno il loro debutto oggi.

La quotazione è stata possibile grazie a un cavillo, una scappatoia legale completamente legittima ma che potrebbe creare qualche problema in seguito.

Ricordiamo infatti ai lettori che negli Stati Uniti è attualmente in corso lo shutdown del governo federale, una paralisi parziale dell’apparato pubblico dovuta al mancato accordo sul bilancio di spesa, che proseguirà finché Congresso e Casa Bianca non troveranno un’intesa.

In pratica, gli ETF crypto sono diventati effettivi grazie a due documenti (filing 8-A e CERT) che completano il processo di registrazione senza richiedere l’approvazione formale della SEC. Il modulo 8-A serve a registrare le quote dell’ETF ai sensi del Securities Exchange Act del 1934, mentre il filing CERT conferma che l’ente borsistico, nel caso specifico NYSE Arca per Bitwise e Nasdaq per Canary, ha approvato la loro quotazione.

Gli ETF diventano quindi effettivi non per l’approvazione diretta della SEC ma grazie a un meccanismo automatico previsto dalla legge: rimuovendo una clausola tecnica nei moduli S-1 (delaying amendment), gli emittenti hanno permesso che le richieste entrassero in vigore automaticamente dopo 20 giorni.

Una “scappatoia” legittima ma rischiosa: in caso di riapertura del governo, la SEC potrebbe richiedere ulteriori verifiche sui prospetti.

ETF su Solana, Litecoin e HBAR: debutto per Bitwise e Canary

Anche l’analista senior di Bloomberg, Eric Balchunas, ha confermato che i tre ETF: BSOL, LTCC e HBR, saranno lanciati oggi, 28 ottobre, mentre il Grayscale Solana ETF (GSOL) arriverà il 29 ottobre.

🚨NEW: @CanaryFunds spot $HBAR and $LTC ETFs are now effective and will begin trading on the NASDAQ tomorrow, according to CEO @stevenmcclurg.



“Litecoin and Hedera are the next two token ETFs to go effective after Ethereum,” McClurg told me in a statement. “We look forward to… https://t.co/tPjsjLEE3R — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 27, 2025

Il CEO di Canary Capital, Steven McClurg, ha dichiarato:

“Litecoin e Hedera sono i prossimi due token ETF a diventare effettivi dopo Ethereum. Non vediamo l’ora di lanciarli domani.”

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL): primo ETF USA con staking integrato

Una menzione speciale la merita senza dubbio l’ETF su Solana di Bitwise, che porta in dote lo staking integrato e apre così la strada anche ad Ethereum; inoltre rappresenta una novità assoluta per il mercato americano.

Il fondo applicherà una commissione di gestione dello 0,20%, che viene però azzerata nei primi tre mesi sul primo miliardo di dollari di asset.

Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ha dichiarato:

“Crediamo che Solana sia una delle opportunità di investimento più interessanti del momento.

La sua capacità di gestire volumi elevati con efficienza e costi ridotti la rende un serio competitor nei mercati delle stablecoin e della tokenizzazione.”

Il fondo mira a offrire agli investitori un prodotto di livello istituzionale che massimizzi le ricompense da staking, sfruttando l’esperienza interna di Bitwise e l’infrastruttura tecnica di Helius Labs, società specializzata nei servizi di validazione e API su rete Solana.