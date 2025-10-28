BTC $114,790.04 -0.61%
ETH $4,099.14 -2.65%
SOL $198.91 -1.90%
SHIB $0.000010 -3.00%
BNB $1,134.19 -1.43%
DOGE $0.19 -2.81%
XRP $2.64 -1.92%
PEPE $0.0000071 -1.61%
Cryptonews Altcoin News

Grazie a un cavillo legale debuttano oggi gli ETF su Solana, Litecoin e Hedera

Hedera Hashgraph litecoin SOL
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Divulgazione Annunci
Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
Bilancia tra SEC e crypto ETF su Solana, Litecoin e Hedera.

NYSE Arca e Nasdaq, le due principali piattaforme statunitensi per la negoziazione di ETF e titoli tecnologici, hanno ufficializzato la quotazione dei nuovi ETF crypto: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), Canary Litecoin ETF (LTCC) e Canary HBAR ETF (HBR), che faranno il loro debutto oggi.

La quotazione è stata possibile grazie a un cavillo, una scappatoia legale completamente legittima ma che potrebbe creare qualche problema in seguito.

Ricordiamo infatti ai lettori che negli Stati Uniti è attualmente in corso lo shutdown del governo federale, una paralisi parziale dell’apparato pubblico dovuta al mancato accordo sul bilancio di spesa, che proseguirà finché Congresso e Casa Bianca non troveranno un’intesa.

In pratica, gli ETF crypto sono diventati effettivi grazie a due documenti (filing 8-A e CERT) che completano il processo di registrazione senza richiedere l’approvazione formale della SEC. Il modulo 8-A serve a registrare le quote dell’ETF ai sensi del Securities Exchange Act del 1934, mentre il filing CERT conferma che l’ente borsistico, nel caso specifico NYSE Arca per Bitwise e Nasdaq per Canary, ha approvato la loro quotazione.

Gli ETF diventano quindi effettivi non per l’approvazione diretta della SEC ma grazie a un meccanismo automatico previsto dalla legge: rimuovendo una clausola tecnica nei moduli S-1 (delaying amendment), gli emittenti hanno permesso che le richieste entrassero in vigore automaticamente dopo 20 giorni.

Una “scappatoia” legittima ma rischiosa: in caso di riapertura del governo, la SEC potrebbe richiedere ulteriori verifiche sui prospetti.

ETF su Solana, Litecoin e HBAR: debutto per Bitwise e Canary

Anche l’analista senior di Bloomberg, Eric Balchunas, ha confermato che i tre ETF: BSOL, LTCC e HBR, saranno lanciati oggi, 28 ottobre, mentre il Grayscale Solana ETF (GSOL) arriverà il 29 ottobre.

Il CEO di Canary Capital, Steven McClurg, ha dichiarato:

“Litecoin e Hedera sono i prossimi due token ETF a diventare effettivi dopo Ethereum. Non vediamo l’ora di lanciarli domani.”

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL): primo ETF USA con staking integrato

Una menzione speciale la merita senza dubbio l’ETF su Solana di Bitwise, che porta in dote lo staking integrato e apre così la strada anche ad Ethereum; inoltre rappresenta una novità assoluta per il mercato americano.

Il fondo applicherà una commissione di gestione dello 0,20%, che viene però azzerata nei primi tre mesi sul primo miliardo di dollari di asset.

Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ha dichiarato:

Crediamo che Solana sia una delle opportunità di investimento più interessanti del momento.
La sua capacità di gestire volumi elevati con efficienza e costi ridotti la rende un serio competitor nei mercati delle stablecoin e della tokenizzazione.

Il fondo mira a offrire agli investitori un prodotto di livello istituzionale che massimizzi le ricompense da staking, sfruttando l’esperienza interna di Bitwise e l’infrastruttura tecnica di Helius Labs, società specializzata nei servizi di validazione e API su rete Solana.

Logo

Perché puoi fidarti di noi

2M+

Utenti attivi mensili nel mondo

250+

Guide e Recensioni

8

Anni di presenza sul mercato

70

Autori da tutto il mondo
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

Le Migliori Presale

Le migliori crypto in prevendita

Uno sguardo al mercato

  • 7 giorni
  • 1 mese
  • 1 anno
Capitalizzazione di Mercato
$4,090,619,367,372
5.9

Altri articoli in evidenza

Blockchain News
Perché il mercato è in calo oggi? – 28 ottobre 2025
Gaia Tommasi
Gaia Tommasi
2025-10-28 15:15:00
Altcoin News
XRP si muove controcorrente e torna protagonista del mercato crypto
Lucio Prosperi
Lucio Prosperi
2025-10-28 14:36:18
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Continua a leggere
Crypto News in numbers
editors
Elenco degli autori Altri Autori
2M+
Utenti attivi mensili nel mondo
250+
Guide e Recensioni
8
Anni di presenza sul mercato
70
Autori da tutto il mondo