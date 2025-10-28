Grazie a un cavillo legale debuttano oggi gli ETF su Solana, Litecoin e Hedera
NYSE Arca e Nasdaq, le due principali piattaforme statunitensi per la negoziazione di ETF e titoli tecnologici, hanno ufficializzato la quotazione dei nuovi ETF crypto: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), Canary Litecoin ETF (LTCC) e Canary HBAR ETF (HBR), che faranno il loro debutto oggi.
La quotazione è stata possibile grazie a un cavillo, una scappatoia legale completamente legittima ma che potrebbe creare qualche problema in seguito.
Ricordiamo infatti ai lettori che negli Stati Uniti è attualmente in corso lo shutdown del governo federale, una paralisi parziale dell’apparato pubblico dovuta al mancato accordo sul bilancio di spesa, che proseguirà finché Congresso e Casa Bianca non troveranno un’intesa.
In pratica, gli ETF crypto sono diventati effettivi grazie a due documenti (filing 8-A e CERT) che completano il processo di registrazione senza richiedere l’approvazione formale della SEC. Il modulo 8-A serve a registrare le quote dell’ETF ai sensi del Securities Exchange Act del 1934, mentre il filing CERT conferma che l’ente borsistico, nel caso specifico NYSE Arca per Bitwise e Nasdaq per Canary, ha approvato la loro quotazione.
Gli ETF diventano quindi effettivi non per l’approvazione diretta della SEC ma grazie a un meccanismo automatico previsto dalla legge: rimuovendo una clausola tecnica nei moduli S-1 (delaying amendment), gli emittenti hanno permesso che le richieste entrassero in vigore automaticamente dopo 20 giorni.
Una “scappatoia” legittima ma rischiosa: in caso di riapertura del governo, la SEC potrebbe richiedere ulteriori verifiche sui prospetti.
ETF su Solana, Litecoin e HBAR: debutto per Bitwise e Canary
Anche l’analista senior di Bloomberg, Eric Balchunas, ha confermato che i tre ETF: BSOL, LTCC e HBR, saranno lanciati oggi, 28 ottobre, mentre il Grayscale Solana ETF (GSOL) arriverà il 29 ottobre.
Il CEO di Canary Capital, Steven McClurg, ha dichiarato:
“Litecoin e Hedera sono i prossimi due token ETF a diventare effettivi dopo Ethereum. Non vediamo l’ora di lanciarli domani.”
Bitwise Solana Staking ETF (BSOL): primo ETF USA con staking integrato
Una menzione speciale la merita senza dubbio l’ETF su Solana di Bitwise, che porta in dote lo staking integrato e apre così la strada anche ad Ethereum; inoltre rappresenta una novità assoluta per il mercato americano.
Il fondo applicherà una commissione di gestione dello 0,20%, che viene però azzerata nei primi tre mesi sul primo miliardo di dollari di asset.
Il CIO di Bitwise, Matt Hougan, ha dichiarato:
“Crediamo che Solana sia una delle opportunità di investimento più interessanti del momento.
La sua capacità di gestire volumi elevati con efficienza e costi ridotti la rende un serio competitor nei mercati delle stablecoin e della tokenizzazione.”
Il fondo mira a offrire agli investitori un prodotto di livello istituzionale che massimizzi le ricompense da staking, sfruttando l’esperienza interna di Bitwise e l’infrastruttura tecnica di Helius Labs, società specializzata nei servizi di validazione e API su rete Solana.
