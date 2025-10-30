Perché il mercato crypto è in rosso oggi? 30 ottobre 2025

Il mercato crypto rimane ancora tinto di rosso. Le parole di Powell di ieri sera hanno fatto scattare le vendite, ma l’incontro positivo tra Trump e Xi ha ridato un po’ di respiro agli investitori.

La capitalizzazione totale è scesa dell’1,4% e ora si attesa a 3,7 trilioni di dollari. Nella top 10 domina il segno meno: solo un asset è colorato di verde. Per quanto riguarda la top 100, molte sono in positivo.

Bitcoin crolla a $108.000, Ethereum perde i $4.000

Stamattina Bitcoin è crollato al livello di 108.300 dollari, innescando forti liquidazioni della posizioni long, prima di rimbalzare e riprendersi la soglia dei 110.000 dollari. Ora è a un passo dal superare i 112.000 dollari, ma resta ancora in calo del 2% nel grafico giornaliero.

Anche Ethereum è tinta di rosso sotto la soglia dei 4.000 dollari. Sta scambiando al livello di 3.920 dollari, con un calo del 2,25%, risultando il peggior performer della top 10. Debole anche XRP, che ha registrato una perdita dell’1,9% e attualmente si trova al livello di 2,58 dollari.

L’unica in verde è Solana, con un leggero guadagno dello 0,9%. A sostenerla sono i forti afflussi nell’ETF con staking di Bitwise.

Per quanto riguarda la top 100, il sentiment è più misto. Hedera ha ripreso slancio dopo il calo di ieri e sta scambiando al livello di 0,20 con un guadagno del 5%. A spingere l’asset è l‘ETF spot di Canary.

Meglio Zcash, che ha registrato un aumento a due cifre del 14% .

Male Aster, in calo del 4,1% a 4,12 dollari. Peggio World Liberty Financial, che è scivolato del 7% a quota 0,14 dollari.

Perché il mercato è tinto di rosso?

Il mercato aveva già prezzato il taglio dei tassi di 25 punti base deciso ieri dalla Fed, ora scesi al 3,75%–4%. A gelare gli investitori sono stati i toni inaspettatamente hawkish di Jerome Powell.

All’interno del board non è mancato il dissenso. Come previsto, il trumpiano Stephen I. Miran, avrebbe preferito un taglio più deciso di 50 punti base. Jeffrey Schmid, invece, ha votato per mantenere i tassi invariati, ritenendo l’inflazione ancora troppo alta.

Powell ha spiegato che il FOMC ha preso la decisione con dati economici ancora limitati a causa dello shutdown del governo statunitense. Per questo ha avvertito che un ulteriore taglio a dicembre “non è scontato”. Una posizione che ha raffreddato l’entusiasmo dei mercati, con Bitcoin che ha perso la soglia dei 110.000 dollari e innescato forti liquidazioni.

Più distensivo, invece, l’annuncio riguardo al quantitative tightening. La Fed ha riferito che dal 1° dicembre interromperà la riduzione del proprio portafoglio di asset finanziari.

Dal 2022 la banca centrale ha tagliato il bilancio di oltre 2.000 miliardi di dollari, frenando la liquidità dai mercati. La sospensione quindi potrebbe rivelarsi positiva per il mercato crypto.

Tutto dipenderà quindi dai dati in arrivo, a partire dal PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) di oggi, sempre che lo shutdown del governo lo consentirà.

Il mercato ha registrato un lievissimo rimbalzo dopo l’incontro durato due ore tra Trump e il presidente Xi Jinping, che il tycoon ha definito ” fantastico”, dandogli addirittura un 12 su 10. I due leader hanno suggellato i pre-accordi su dazi, terre rare e traffico di fentanyl, chiudendo il vertice in un clima cordiale.

.@POTUS shakes hands with China's President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/O3DOxWIJ7d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025

L’intesa prevede un accordo commerciale annuale sulle terre rare, con negoziati da rinnovare ogni anno. Prevista anche una riduzione dei dazi sulle merci cinesi, dal 57% al 47%, in cambio della ripresa degli acquisti di soia americana da parte di Pechino.

Inoltre, i dazi sul fentanyl saranno abbassati dal 20% al 10%, come parte dell’impegno di Pechino a contrastare il traffico della sostanza.







