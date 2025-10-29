L’ETF su Solana di Bitwise, con lo staking, ha fatto il botto!

Vi avevamo raccontato ieri del debutto dei nuovi ETF negli USA che, grazie a un cavillo legale, avevano avuto il via libera. Ed oggi, puntuali, sono arrivati i primi resoconti finanziari.

Tutti gli occhi erano puntati sull’ETF di Bitwise, che ha lanciato il primo ETF su Solana con lo staking incorporato, e la curiosità è stata ripagata. Il Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) è infatti partito alla grande.

Secondo Farside Investors, il Bitwise Solana Staking ETF, ieri ha registrato 69,5 milioni di dollari di afflussi, il 480% in più rispetto ai 12 milioni del REX Osprey SOL Staking ETF (SSK). Il NAV del fondo è salito a 289 milioni di dollari, pari allo 0,01% della capitalizzazione totale di Solana.

Il NAV è il valore patrimoniale netto, e rappresenta la somma del valore di tutti gli asset detenuti (in questo caso token SOL messi in staking) divisa per il numero totale delle quote in circolazione.

Flussi dell’ETF Bitwise Solana Staking (BSOL): 69,5 milioni di dollari di afflussi nel primo giorno, dopo un seed capital iniziale di 222,9 milioni di dollari. Fonte: Farside Investors.

Tanto per dare un’idea, si tratta del miglior debutto di un ETF crypto dai tempi di Ethereum, un chiaro segnale che l’appetito istituzionale per Solana è più vivo che mai, anche se il prezzo di SOL, paradossalmente, ha chiuso la giornata in rosso.

Il primo ETF di staking su Solana approvato negli USA

Quello di Bitwise non è infatti un ETF qualsiasi: è il primo ETF Spot su Solana con staking approvato per la negoziazione negli Stati Uniti. Offre agli investitori esposizione diretta a SOL con un rendimento annuale superiore al 7%, grazie allo staking del 100% dei token.

Il fondo ha debuttato al NYSE Arca, la Borsa di New York dedicata agli ETF, con 222,9 milioni di dollari di “seed capital”, ovvero il capitale iniziale fornito dagli investitori istituzionali per avviare il fondo e garantirne la liquidità.

Nel primo giorno di contrattazioni, il fondo ha mosso circa 56 milioni di dollari di scambi complessivi al NYSE Arca. Ma il dato da guardare sono gli afflussi: 69,5 milioni di dollari nelle prime 24 ore.

Numeri enormi, soprattutto se confrontati con i competitor. L’ETF su Hedera (HBAR) di Canary si è fermato a 8 milioni, mentre quello su Litecoin (LTC) a 1 milione.

Whales all’attacco, ma SOL scivola

Nonostante l’euforia istituzionale, il prezzo di SOL è sceso del 3% nelle ultime 24 ore, attestandosi a 194 dollari, con un minimo di 191,39 e un massimo di 203,83.

Paradosso? Non proprio. Spesso, dopo l’hype da debutto, arriva una fisiologica presa di profitto.

Andamento orario del prezzo di Solana (SOL) nella settimana del debutto dell’ETF Bitwise BSOL – Fonte: TradingView.

Intanto, le “balene” on-chain non sono rimaste a guardare. Una in particolare, nota per avere uno storico del 100% di operazioni vincenti, ha puntato forte su Solana, aprendo una posizione long con leva 10x subito dopo aver chiuso una posizione long su Bitcoin da cui aveva incassato 1,4 milioni di dollari di profitto.



Nel frattempo, i volumi di trading su Solana sono saliti del 25%, mentre il futures open interest totale è cresciuto del 3% a 10,22 miliardi di dollari in 24 ore, con un +2,5% su Binance e un lieve calo su CME.