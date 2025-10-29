Approvazione degli ETF: Hedera segna subito un +16%

L’ETF HBAR di Hedera è stato approvato dalla SEC: un passo storico verso l’adozione regolamentata delle criptovalute.

L’analista di Bloomberg Eric Balchunas, aveva confermato due giorni fa che, salve interventi dell’ultimo minuto da parte della SEC, i primi ETF su Solana, Hedera e Litecoin sarebbero diventati automaticamente effettivi.

Gli avvisi di quotazione per Bitwise Solana, Canary Litecoin e Canary HBAR sono stati infatti pubblicati e l’inizio delle negoziazioni ha avuto inizio ieri, martedì 28 ottobre.

Confirmed. The Exchange has just posted listing notices for Bitwise Solana, Canary Litecoin and Canary HBAR to launch TOMORROW and grayscale Solana to convert the day after. Assuming there’s not some last min SEC intervention, looks like this is happening. https://t.co/bHwRnc1jsn — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 27, 2025

Questo sviluppo segna un’importante pietra miliare per il settore delle risorse digitali nel 2025, dimostrando la crescente accettazione delle reti blockchain con casi d’uso reali e infrastrutture di livello istituzionale.

Una pietra miliare per l’accesso regolamentato alle risorse digitali

Il Chief Business Officer della Hedera Foundation, Gregg Bell, ha descritto l’approvazione come un momento di svolta sia per gli investitori che per l’ecosistema in generale:

“Con l’approvazione della richiesta di ETF di Hedera, si apre un nuovo capitolo per il nostro ecosistema e per il settore in generale. Per la prima volta, gli investitori possono ottenere un accesso regolamentato a HBAR, una rete che alimenta casi d’uso reali su larga scala, dalle risorse tokenizzate ai mercati della sostenibilità. Supportata dal Consiglio direttivo di Hedera, composto da organizzazioni Fortune 500, questa pietra miliare non riguarda solo l’esposizione finanziaria, ma anche la valorizzazione del ruolo di Hedera come infrastruttura critica per il futuro della finanza globale e l’accelerazione dell’adozione sia nei mercati istituzionali che in quelli al dettaglio”.

L’organo amministrativo di Hedera comprende importanti aziende globali come Google, IBM, Standard Bank e Boeing, che le conferiscono uno dei più solidi quadri di governance aziendale nel settore blockchain.

L’introduzione di un ETF HBAR fornisce agli investitori istituzionali un gateway regolamentato per ottenere esposizione a una rete che già facilita la tokenizzazione di livello aziendale, il monitoraggio dei crediti di carbonio e le soluzioni di identità digitale.

Reazione del settore: un cambiamento più ampio nell’accesso istituzionale

Il lancio degli ETF fa parte di un’ondata più ampia di prodotti di asset digitali regolamentati che entrano nei mercati tradizionali. Thomas Uhm, Chief Commercial Officer della Jito Foundation, ha affermato che questa mossa rappresenta un punto di svolta per l’accesso istituzionale alle criptovalute:

“Siamo stati in bilico su questo momento e sono immensamente orgoglioso che finalmente ci siamo arrivati. Il lancio degli ETF Solana è un passo significativo per l’accesso istituzionale alle criptovalute. Quello che la maggior parte delle persone vede come un successo è in realtà una montagna di lavoro dietro le quinte”.

Uhm ha aggiunto che il lavoro preliminare svolto da JitoSOL, tra cui l’integrazione con i custodi, la creazione di liquidità di scambio e la risoluzione delle sfide di conformità, ha permesso all’azienda di soddisfare la domanda istituzionale di asset digitali redditizi.

L’inizio di una nuova fase di mercato

Con l’approvazione di diversi ETF su criptovalute, tra cui Solana, Litecoin e Hedera, gli analisti prevedono un aumento della partecipazione istituzionale nel mercato degli asset digitali.

Questi sviluppi ampliano collettivamente l’esposizione regolamentata oltre Bitcoin ed Ethereum, creando percorsi diversificati per gli investitori che cercano un’esposizione alla blockchain conforme alle normative. Come afferma Bell:

“L’approvazione dell’ETF HBAR è più di una semplice convalida: è l’inizio di un nuovo capitolo per la finanza on-chain”.

HBAR sale di oltre il 16% con l’avvicinarsi dell’approvazione dell’ETF da parte della SEC

I trader hanno anticipato l’approvazione del primo ETF HBAR e il prezzo di Hedera (HBAR) è salito del 16,24% negli ultimi sette giorni, scambiando a 0,1973 dollari al momento della pubblicazione dell’articolo.

Grafico del prezzo di Hedera (HBAR) al momento della pubblicazione dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

La capitalizzazione di mercato di Hedera è salita prima a 8,9 miliardi di dollari, con un aumento del 17,4%, per poi calare del 3,61% agli attuali 8,38 miliardi di dollari. Anche il volume giornaliero di scambi ha subito una contrazione del 30,66% a 632,62 milioni di dollari dopo un vertiginoso aumento del 425% che lo aveva portato quasi a 1 miliardo di dollari, uno dei maggiori aumenti giornalieri nella sua storia.

La valutazione completamente diluita (FDV) si attesta ora a 9,86 miliardi di dollari, riflettendo la rinnovata fiducia degli investitori nel ruolo di Hedera all’interno dell’infrastruttura blockchain aziendale e istituzionale.

L’approvazione dell’ETF HBAR darebbe agli investitori istituzionali, che in precedenza erano limitati da barriere di conformità, un accesso diretto e regolamentato all’asset. Gli operatori di mercato si aspettano nuovi afflussi man mano che gli asset manager e gli ETF iniziano ad accumulare HBAR per sostenere i loro fondi.