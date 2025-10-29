I mercati crypto sono in attesa della riunione FOMC di oggi

Il presidente della Fed Jerome Powell terrà la conferenza stampa del FOMC alle 19:30 ora italiana. Gli investitori attendono con ansia all'impatto sui mercati.

Gli investitori globali, compresi quelli del mercato delle criptovalute, attendono con ansia gli esiti della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di oggi. Durante la riunione, i funzionari decideranno il taglio dei tassi della Fed, la politica monetaria per i prossimi mesi e, possibilmente, la fine del quantitative tightening (QT).

Nel frattempo Bitcoin è sceso di oltre il 2%, al di sotto dei 113.000 dollari, mentre l’oro rimbalza di nuovo sopra i 4.000 dollari in un contesto di volatilità, nonostante ci sia quasi il 100% di probabilità che la Fed tagli i tassi di altri 25 punti base.

Mentre gli investitori guardano principalmente alla conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell per avere indicazioni su dicembre, vediamo dove e come è possibile seguire in diretta questi eventi macroeconomici chiave.

Perché il discorso di Jerome Powell è più importante della decisione sui tassi della Fed?

Dopo il taglio dei tassi della Fed di 25 punti base a settembre, i verbali del FOMC hanno rivelato che i funzionari della Commissione, compreso Jerome Powell, sono aperti a ulteriori tagli dei tassi quest’anno.

Durante un recente discorso, Jerome Powell ha affermato che adotterà un approccio meeting per meeting alle decisioni sui tassi, dato il raffreddamento del mercato del lavoro. Ha anche sottolineato la necessità di porre fine al programma di quantitative tightening (QT) della banca centrale.

I rapporti economici sono pochi a causa del prolungato shutdown del governo statunitense, con lo stallo che continua tra repubblicani e democratici. I dati sul CPI di settembre della scorsa settimana hanno rivelato un calo dell’inflazione complessiva e di fondo al di sotto delle aspettative. Tuttavia, l’inflazione annuale del CPI è aumentata dal 2,9% al 3%.

I mercati azionari e delle criptovalute stanno attendendo con trepidazione qualsiasi indicazione sulla politica monetaria per dicembre nella conferenza stampa di Powell. Attualmente, lo strumento CME FedWatch mostra che gli operatori si aspettano che la Fed abbassi i tassi di interesse di 25 punti base a dicembre, portando l’intervallo target al 3,50%-3,75%.

Riunione del FOMC, conferenza stampa di Jerome Powell: data, ora e dove guardarla

Importanti eventi macroeconomici come la riunione del FOMC e la conferenza stampa di Jerome Powell saranno trasmessi in diretta sul sito web ufficiale della Federal Reserve e sul suo canale YouTube.

Gli investitori in attesa dei dettagli sulla procedura di taglio dei tassi della Fed e sulla decisione finale del QT potranno quindi seguire le decisioni del FOMC il 29 ottobre 2025 a partire dalle 14:30 ET (alle 19:30 in Italia), orario in cui il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà la conferenza stampa in diretta.

La Fed pubblicherà inoltre una dichiarazione, una nota di attuazione e i materiali di proiezione della conferenza stampa sul proprio sito web, nella sezione dedicata al calendario delle riunioni del FOMC e alle informazioni.

Commentando il motivo per cui si profila la fine del QT, Nick Timiraos di Wall Street ha affermato:

“Come un automobilista alla ricerca di un’uscita su un’autostrada sconosciuta, i funzionari della Fed non conoscono esattamente la loro destinazione. L’intera strategia di bilancio si è basata sul presupposto di non dover ripetere l’inversione di marcia effettuata nel 2019”.

Cosa può aspettarsi il mercato delle criptovalute dal FOMC e dalla conferenza di Jerome Powell?

Il famoso analista Michael van de Poppe ha affermato che oggi, nonostante l’alta probabilità di un altro taglio dei tassi della Fed di 25 punti base, il mercato delle criptovalute registrerà un enorme aumento della volatilità e raccomanda ai trader di evitare di ricorrere alla leva finanziaria in una giornata come questa, poiché il mercato potrebbe cambiare direzione in entrambi i sensi.

Inoltre, ha affermato che Bitcoin è ancora fortemente sottovalutato rispetto ad altri asset e che acquistarlo al ribasso al di sotto dei 112.000 dollari si rivelerà un’ottima opportunità. Van de Poppe ha previsto che il prezzo di Bitcoin riprenderà slancio al rialzo verso i 123.000 dollari dopo la riunione del FOMC.

Bitcoin in un arco temporale di 12 ore – Fonte: Michael van de Poppe

L’analista Ted Pillows ha evidenziato che, nonostante il lancio dell’ETF Solana e di altri ETF, Bitcoin è attualmente scambiato al di sotto dei 113.000 dollari dopo aver affrontato il rifiuto dalla sua zona di resistenza a 116.000 dollari. Pillows ha affermato:

“Questo nonostante il mercato azionario abbia raggiunto nuovi massimi, il che non è una buona prospettiva”.

Al momento Bitcoin non è stato in grado di riconquistare il livello di 113.500 dollari e sta scendendo verso un gap CME a 111.000 dollari. Pillows suggerisce di acquistare dopo che Bitcoin è sceso e ha colmato il gap CME per una ripresa a 121.000 dollari.