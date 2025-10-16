Perché il mercato crypto è in rosso oggi? 16 ottobre 2025

Da lunedì BTC ha tentato più volte un rimbalzo, ma ogni ripresa è stata interrotta. Stamattina è scivolato di nuovo, trascinando in rosso le altcoin.

Stamattina il mercato crypto è tornato a tingersi di rosso, dopo la lieve ripresa di ieri.

La pressione di vendita si è intensificata e la capitalizzazione del mercato crypto è scesa dell’ 1,2% fino a 3,78 trilioni di dollari. La maggior parte della top 10 è in rosso, con alcune eccezioni.

Bitcoin scende sotto i 111.000 dollari, in rosso anche le altcoin

Giornate turbolente per Bitcoin. L’asset è finito in una spirale di volatilità dopo il crollo di venerdì scorso, che ha innescato un’ondata di liquidazioni per oltre 19 miliardi di dollari in posizioni con leva finanziaria.

Da lunedì l’asset ha tentato più volte un rimbalzo, ma ogni ripresa è stata interrotta. Stamattina Bitcoin è scivolato di nuovo, scendendo sotto la soglia dei 111.000 dollari. Diversi analisi prevedono che proseguirà il calo e anche i trader, visti i dati del mercato delle opzioni.

I dati di Greekslive mostrano che in sole 24 ore sono state scambiate opzioni put su Bitcoin per oltre 1,15 miliardi di dollari, con la maggior parte dei contratti concentrata tra 104.000 e 108.000 dollari.

Le altcoin non sono sfuggite alla scia ribassista e alcune hanno registrato cali a doppia cifra.

Ethereum non è riuscita a tenere la soglia dei 4.000 dollari e ha perso il 4,7% nelle ultime 24 ore. Male anche XRP, in ribasso del 4,43%. Ancora peggio Solana, giù dell’8%, la peggiore tra le prime dieci crypto per market cap.

BNB limita i danni con un calo dello 0,60%. Alcuni trader hanno preso profitto dopo l’annuncio di Coinbase, pronta a listare il token nativo di Binance.

Bene TRON, l’unica tinta di verde nella top 10: ha segnato un lieve +0,12% nelle ultime 24 ore.

Tra le altcoin della top 100, diverse hanno subito crolli a doppia cifra. Zcash, dopo i forti rally delle scorse settimane, ha perso l’11% nelle ultime 24 ore. Ancora peggio Aster, token dell’omonimo DEX, in calo del 13%.

Perché il mercato è in calo?

A causare il calo sono le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Ieri il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha parlato con toni durissimi contro Pechino dopo la stretta sulle terre rare, minerali cruciali per chip, batterie e tecnologie militari, di cui la Cina controlla circa il 90% della produzione mondiale.

Secondo lui, le nuove restrizioni cinesi su terre rare dimostrano quanto sia urgente che gli Stati Uniti diventino autosufficienti o si affidino maggiormente a partner alleati.

Ha poi annunciato che, l’amministrazione prevede di introdurre prezzi base e scorte strategiche, in modo da contrastare le politiche economiche della Cina.

Dopo l’escalation delle tensioni, il mercato crypto ha reagito male e il sentiment è tornato ribassista. Bitcoin è crollato sotto la soglia dei 111.000 dollari, innescando le liquidazioni delle posizioni long e trascinando tutto il comparto in rosso.

Inoltre, anche gli ETF spot hanno registrato forti afflussi. Mercoledì i fondi spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per 94 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Ethereum hanno segnato afflussi per 5,32 milioni.