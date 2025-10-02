Previsioni Zcash: i 3 motivi dietro il +60% in sole 24 ore

Zcash (ZEC), una delle criptovalute più popolari in ambito privacy, sta registrando un rally notevole che ha catturato l’attenzione degli investitori.

Con un rialzo superiore al 60% nelle ultime 24 ore e un prezzo che ha superato i 140 dollari, ZEC si distingue in un mercato crypto in cui molte altcoin manifestano nuova forza.

Questo articolo approfondirà il progetto Zcash, il contesto e le ragioni del suo sorprendente rialzo, tracciando le radici del suo successo recente.

Zcash, il progetto di privacy che sta cambiando il mercato crypto

Zcash si presenta come una criptovaluta decentralizzata con focus assoluto sulla privacy e l’anonimato delle transazioni. Nato nel 2016 come fork di Bitcoin, adotta una tecnologia di privacy avanzata chiamata zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) che permette di nascondere sia l’identità delle parti coinvolte che l’ammontare delle transazioni.

A differenza di Bitcoin, che è pseudonimo e tracciabile tramite indirizzi pubblici, Zcash offre due tipi di transazioni:

“trasparenti”, visibili nel blockchain pubblica “shielded” o protette, che garantiscono anonimato totale

Questa innovazione si inserisce in un contesto sempre più attento alla privacy finanziaria, dove crescono le preoccupazioni legate alla sorveglianza e al monitoraggio delle attività economiche tramite strumenti come le Central Bank Digital Currencies (CBDC).

In quest’ottica, Zcash si posiziona come “assicurazione” contro la trasparenza eccessiva, un aspetto che ha acquistato crescente rilevanza fra investitori retail e istituzionali.

Il progetto, guidato da una comunità di sviluppatori e ricercatori, continua a migliorarsi con upgrade tecnici e integrazioni che ne ampliano l’uso e la scalabilità, ponendo così le basi per un rialzo che si riflette nel mercato attuale.

Il rally inaspettato di Zcash: motivazioni e dinamiche di mercato

Zcash ha registrato nelle ultime 24 ore un rialzo superiore al 60%, con il prezzo che ha superato quota 145 dollari, prima di stabilizzarsi intorno ai 140, alimentando un trend che ha visto ZEC segnare performance ben superiori alla media del mercato crypto. I motivi principali che hanno spinto questo rally sono:

Ripresa del narrative sulla privacy : leader di pensiero come Naval Ravikant hanno definito Zcash come una “assicurazione” contro la trasparenza di Bitcoin, rafforzando l’interesse verso le criptovalute privacy in un periodo di crescenti timori di sorveglianza finanziaria.

: leader di pensiero come Naval Ravikant hanno definito Zcash come una “assicurazione” contro la trasparenza di Bitcoin, rafforzando l’interesse verso le criptovalute privacy in un periodo di crescenti timori di sorveglianza finanziaria. Aggiornamenti tecnici : l’introduzione di Zashi CrossPay, che consente trasferimenti protetti cross-chain su oltre 20 blockchain, ha ampliato significativamente l’utilità di ZEC.

: l’introduzione di Zashi CrossPay, che consente trasferimenti protetti cross-chain su oltre 20 blockchain, ha ampliato significativamente l’utilità di ZEC. Fattori di mercato: la rotazione degli investimenti verso altcoin ad alto rischio e rendimento ha attirato liquidità verso Zcash, mentre l’aumento dell’open interest nei derivati evidenzia una forte speculazione con leva finanziaria.

Tuttavia, è importante considerare i rischi legati alla volatilità estrema segnalata da indicatori tecnici come l’RSI, che si colloca in zona di ipercomprato. Un livello chiave da monitorare è la resistenza a 126,72 dollari, sotto la quale potrebbe avvenire un ritracciamento.

L’innovazione tecnologica e l’interesse per la privacy creano un ambiente fertile per la crescita, ma gli investitori devono valutare con attenzione la sostenibilità del momento positivo nel breve termine e anche alternative che potrebbero offrire maggiore stabilità.

