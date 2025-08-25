Perché il mercato crypto è in calo oggi?

Lo slancio del mercato crypto non ha superato il weekend. Stamattina è partita una nuova ondata di vendite e Bitcoin è tornato a scambiare a 111.200 dollari

Dopo la ripresa partita venerdì, il mercato crypto è tornato a tingersi di rosso. Il discorso dovish del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio economico a Jackson Hole, aveva riacceso le speranze per un taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale, spingendo gli investitori a tornare sull’asset class.

“Il mutamento dell’equilibrio dei rischi potrebbe giustificare un adeguamento della nostra politica,” ha dichiarato, lasciando intendere che un indebolimento del mercato del lavoro potrebbe presto contare più dell’inflazione nelle decisioni della Fed.

Powell ha riconosciuto che i dazi stanno già spingendo i prezzi al consumo, ma ha parlato di un effetto “temporaneo”. Ha poi avvertito che il mercato del lavoro mostra segnali di debolezza e che i licenziamenti potrebbero arrivare all’improvviso, motivo per cui la Fed potrebbe prendere in considerazione un taglio dei tassi d’interesse.

Lo slancio si spegne e il mercato torna a tingersi di rosso

Lo slancio del mercato crypto però non ha superato il weekend. Stamattina è partita una nuova ondata di vendite, segno, per alcuni analisti, che il rally era già stato scontato e molti hanno preferito prendere profitto.

A pesare è stata in particolare la liquidazione di una whale, che ha venduto 24.000 BTC per un valore di 2,7 miliardi di dollari. Il sell-off ha innescato liquidazioni a catena e riportato Bitcoin a 111.200 dollari.

No paper BTC conspiracies are required. The price has stalled because a number of whales have hit their magic number and are unloading. This is healthy – their supply is finite and their selling is required for the full monetization of Bitcoin.



Anche Ethereum ha interrotto la corsa. Dopo aver toccato ieri un nuovo massimo storico, è sceso del 2,26% nelle ultime 24 ore e attualmente sta scambiando al livello di 4.672 dollari.

La capitalizzazione del mercato crypto ha perso il 2,4%, scivolando a 3,960 miliardi di dollari. Inoltre, gli ETF spot su ETH hanno registrato afflussi per 341,16 milioni di dollari.

Anche altre altcoin hanno registrato forti perdite. Dogecoin è in calo del 4,9% e ora sta scambiando a 0,2219 dollari.

Mantle (MNT)è crollata dell’11% e si è fermata a 1,14 dollari. Anche la meme coin Pudgy Penguins (PENGU) ha seguito il tren ribassista e ha perso il 9,6% nelle ultime 24 ore. La performance meno negativa è quella di BNB, che ha registrato una perdita di solo l’1,2%.

Aumentano i dubbi dopo il discorso di Powell

Intanto, l’ottimismo sui tagli dei tassi ha iniziato a vacillare. Le parole di Powell hanno riacceso immediatamente l’entusiasmo degli investitori, ma gli analisti di Bitunix hanno sottolineato che le pressioni inflazionistiche, in particolare quelle legate ai dazi e al caro alimentare, potrebbero rallentare i piani della Fed.



Secondo gli analisti, gli Stati Uniti stanno entrando in una fase di tensione tra due spinte contrapposte: da una parte i possibili benefici di un taglio dei tassi, dall’altra il rischio che l’inflazione, alimentata soprattutto dai dazi e dal caro alimentare, limiti le manovre della Fed.

I dati da tenere d’occhio, secondo gli analisti, sono il Personal Consumption Expenditures (PCE), ovvero l’indice dei prezzi alla spesa per consumi personali, e quelli sull’occupazione non agricola.

Per loro, potrebbe essere l’inflazione a compromettere i benefici attesi dai tagli dei tassi d’interesse.

Katalin Tischhauser, responsabile della ricerca di Sygnum Bank, sostiene il mercato ha già dimostrato una notevole capacità di tenuta, riuscendo a toccare nuovi massimi nonostante le tante delusioni degli ultimi anni.

A suo avviso, l’ottimismo resta forte e potrebbe continuare a sostenere lo slancio anche senza un taglio dei tassi nel breve. L’unico rischio, aggiunge, è un aumento della volatilità.

Per l’esperta, il discorso di Powell è apparso contraddittorio. Ha parlato di un possibile taglio dei tassi, ma ha anche ribadito che l’economia resta solida e che persistono rischi legati all’inflazione. Una posizione che, secondo lei, potrebbe lasciare i mercati incerti sulla reale direzione della Fed.





