Bitcoin Shock: Crollo improvviso a 110.700 dollari

Secondo gli analisti on-chain, una singola grande vendita avrebbe innescato una cascata di liquidazioni che hanno causato il recente crollo di Bitcoin.

Nella tarda serata di domenica 24 agosto, Bitcoin (BTC) ha subito un improvviso calo del 3,6% circa scendendo da 114.790 dollari a 110.680 dollari in soli dieci minuti, per poi stabilizzarsi.

Secondo gli analisti on-chain e i dati sui derivati, a innescare il movimento sarebbe stato un unico grande venditore, al quale ha fatto seguito una cascata di liquidazioni lunghe che ha completato l’opera.

Perché Bitcoin è crollato?

Il primo indizio della vicenda è emerso su X da un post pubblicato da @SaniExp, creatore di TimechainIndex, il quale ha segnalato un cluster di balene che hanno improvvisamente scaricato i propri wallet attraverso percorsi collegati a Hyperunite/Hyperliquid. Nel post si legge:

“Queste entità hanno liquidato il loro intero saldo di 24.000 BTC, inviandolo tutto a Hyperunite. Solo oggi hanno trasferito 12.000 BTC e stanno ancora vendendo attivamente, il che sta probabilmente contribuendo al calo dei prezzi in corso”.

Elenco delle transazioni delle balene Bitcoin – Fonte: @SaniExp su X

Sani ha poi fornito un quadro più ampio delle partecipazioni e della loro provenienza:

“Queste entità detengono ancora un totale di 152.874 BTC su tutti gli indirizzi associati, inclusi 5.266 BTC nell’indirizzo mostrato di seguito. I fondi provenivano originariamente da HTX circa sei anni fa ed erano rimasti inattivi fino alle recenti transazioni che hanno coinvolto uno dei loro indirizzi contenente circa 24.000 BTC”.

Dietro la colossale vendita potrebbe celarsi Justin Sun?

I commenti della community hanno fatto eco al turbinio di ipotesi sulla proprietà e sulle intenzioni. Un utente ha chiesto a chi appartengono questi Bitcoin e Sani ha azzardato un’ipotesi, ricollegando l’origine ai flussi storici degli exchange asiatici:

“La mia ipotesi migliore è Justin Sun, dato che provengono da HTX, probabilmente sono i BTC venduti dalla Cina 6 anni fa”.

Data l’entità della somma, alcuni hanno suggerito che potrebbe trattarsi dei wallet di un exchange. Tuttavia, Sani ha avvertito che i fondi venivano instradati dal cluster a Hyperunite/Hyperliquid e poi a Binance, non direttamente da un wallet di proprietà di Binance, sostenendo che questo schema rendeva meno probabile che si trattasse del wallet interno di un exchange. Sani ha affermato:

“I fondi si stanno spostando da questi indirizzi a Hyperunite e poi a Binance, quindi molto probabilmente non si tratta di Binance, perché se fossero loro si sposterebbero direttamente all’interno dell’exchange”.

I capitali stanno ruotando da Bitcoin a Etherum

I flussi verso Ethereum costituiscono un altro dato interessante della narrazione. Un account noto come MLM (@mlmabc) ha tracciato quella che ha definito una rotazione aggressiva:

“Questo tizio sta davvero ruotando tutti i capitali verso ETH? Finora ha venduto 18.142 BTC per un valore di 2,04 miliardi di dollari al prezzo attuale. Ora sta vendendo gli ultimi 5.968 BTC (670 milioni di dollari), di cui 4.968 BTC (678 milioni di dollari) sono ancora fuori da Hyperliquid”.

Poi ha aggiunto:

“Finora, le due entità hanno acquistato complessivamente 416.598 ETH (attualmente valutati 1,98 miliardi di dollari) e hanno preso 135.263 ETH (642 milioni di dollari) in posizioni lunghe sui contratti perpetui, per un’esposizione nozionale totale in ETH pari a 551.861 ETH (2,62 miliardi di dollari). Dei 416.598 ETH (1,98 miliardi di dollari), 275.500 ETH (1,3 miliardi di dollari) sono stati messi in staking”.

Questi flussi non sono apparsi dal nulla. La scorsa settimana, Sani aveva già segnalato il primo movimento da uno degli indirizzi dormienti:

“Un indirizzo che deteneva 23.969 BTC ha appena spostato 3.000 BTC dopo essere rimasto inattivo per cinque anni. Questi fondi erano stati originariamente prelevati da HTX, per un totale di 170.703 BTC su più indirizzi, e sospetto che siano collegati alle monete vendute dalla Cina in quel periodo. Fino a ieri, nessuno di questi fondi si era mosso dal prelievo iniziale”.

Il posizionamento dei futures ha poi trasformato una rapida vendita in un vero e proprio flusso. I tracker di liquidazione in tempo reale hanno mostrato centinaia di milioni di dollari in posizioni chiuse forzatamente in tutto il mercato durante la fase di ribasso, con i long su Bitcoin che hanno subito il colpo più duro.

Domenica 24 agosto, le dashboard di CoinGlass hanno registrato 218,29 milioni di dollari in liquidazioni long su Bitcoin. In particolare, si è trattato del più grande evento di liquidazione dal 1° agosto (231,77 milioni di dollari) e dal 12 giugno (299,41 milioni di dollari).

Il contesto tecnico ha aggiunto benzina sul fuoco. Il calo di domenica ha creato un nuovo “gap del fine settimana” sui futures CME Bitcoin che molti trader a breve termine considerano come un magnete. Come ha avvertito il trader Daan Crypto Trades su X:

“Se domani Bitcoin dovesse aprire in questo stato, avremo un gap piuttosto consistente. Probabilmente avete visto i precedenti di questi gap, che sono stati chiusi quasi tutti lunedì o non si sono nemmeno aperti con un gap. È un buon livello da tenere d’occhio. Ma, come sempre, non basate la vostra analisi solo su questo singolo elemento”.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 112.511 dollari.