Ethereum raggiunge un nuovo record a 4.953 dollari: salirà ancora?

Dopo una lunga fase costellata di tentativi falliti, il prezzo di Ethereum ha messo a segno un nuovo ATH grazie alla fiducia miliardaria delle whale.

Autore Laura Di Maria Autore Laura Di Maria Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Agosto 25, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum ha messo a segno un nuovo record di prezzo battendo, finalmente, il precedente massimo registrato nel 2021.

Ora il prezzo, dopo una correzione, si mantiene vicino all’ATH. A dare impulso all’azione dei prezzi sono stati gli investimenti delle whale che hanno destinato circa un miliardo di dollari all’acquisto di ETH. I segnali on-chain al momento, però, indicano l’inizio dei profit take e l’intenzione da parte di alcuni trader di capitalizzare subito la crescita.

Ethereum mette a segno un nuovo all time high

Nelle scorse ore, Ethereum ha finalmente realizzato un nuovo massimo storico, superando dopo diversi tentativi nel corso dell’anno il precedente record della fine del 2021.

In una settimana, il prezzo di ETH è aumentato di oltre l’8% e del 23% in un mese. Il nuovo record è fissato a 4.953 dollari.

I grandi investitori continuano ad accumulare, anche se alcuni indicatori mostrano che sta iniziando la raccolta dei profitti. Che possibilità ha il prezzo di Ethereum di salire ancora?

Le whale sostengono l’azione del prezzo di Ethereum con acquisti in massa

Malgrado il prezzo molto elevato, le whale continuano a comprare ETH in grosse quantità. In totale, i wallet che possiedono tra i 10 e i 100 milioni di dollari in ETH hanno incrementato le loro riserve di 280.000 ETH, un valore pari a circa 1,3 miliardi di dollari.

Il gruppo immediatamente inferiore, composto da wallet con una disponibilità compresa tra 1.000 e 100.000 ETH, ha aggiunto nello stesso periodo oltre 1,5 milioni di ETH, per un valore di circa 7,3 miliardi di dollari.

Questi dati mostrano la completa fiducia delle whale, anche quando il prezzo torna a oscillare intorno ai nuovi massimi malgrado il trend crescente delle vendite.

Fonte Santiment

L’indicatore di vivacità segnala i profit take

L’indicatore di vivacità misura se i token vengono conservati o spostati. Quando questo valore sale, significa che vecchi token stanno tornando in circolazione, spesso per essere venduti.

Ad agosto l’indicatore ha superato quota 0,70, il valore più alto del mese. Un picco simile all’inizio di agosto aveva portato il prezzo di Ethereum da circa 4.750 a 4.070 dollari in pochi giorni.

Se si ripetesse un movimento del genere, potrebbe esercitare una nuova pressione al ribasso anche se ci sono aree di forte domanda che potrebbero attutire l’impatto.

Fonte Glassnode

ETH si stabilizza nelle fasce chiave di acquisto

La mappa di calore dei costi di acquisto mostra dove sono stati comprati gli ultimi lotti di ETH. Si individuano tre fasce principali: dai 4.592 ai 4.648 dollari con circa 866.000 ETH, dai 4.648 ai 4.704 dollari con circa 700.000 ETH e dai 4.704 ai 4.761 dollari con circa 545.000 ETH.

Queste zone rappresentano un’area di forte domanda tra i 4.590 e i 4.760 dollari. Se Ethereum dovesse tornare in questa fascia, è probabile che nuovi acquirenti entrino prontamente sul mercato.

Fonte Glassnode

Le meme coin come alternativa a Ethereum

Chi cerca maggiore volatilità e potenziali guadagni importanti può trovare nelle meme coin un’opzione interessante. Il settore si sta infatti allargando con l’arrivo di una nuova criptovaluta: Maxi Doge ($MAXI). Questa meme coin emergente è già disponibile in prevendita e ha raccolto quasi 200.000 dollari in pochi giorni, segno di un crescente interesse tra gli investitori.

Maxi Doge è pensata per chi ama il rischio, per i trader più audaci e per chi vuole operare con leva fino a 1000x. Investire in $MAXI oggi permette di giocare d’anticipo col vantaggio di un prezzo vantaggioso. Al momento i token in prevendita possono essere messi in staking dove generano un rendimento dinamico che al momento oscilla intorno al 1420%.