Per l’analista di Bloomberg l’ETF spot su XRP è una certezza

L'analista di Bloomberg ha rivelato, nel suo ultimo post su X, che ormai le probabilità di approvazione per gli ETF sulle altcoin hanno raggiunto il 100%.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 30, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Per Eric Balchunas, analista di Bloomberg, l’approvazione degli ETF spot basati sulle altcoin, incluso quello su XRP, è ormai scontata.

Le sua parole hanno riacceso il sentiment rialzista e gli analisti hanno rilasciato nuovi target di prezzo per l’asset.

Gli ETF spot sono a un passo dall’ottenere l’ok dalla SEC

L’analista di Bloomberg ha rivelato, nel suo ultimo post su X, che ormai le probabilità di approvazione per gli ETF sulle altcoin hanno raggiunto il 100%.

La sua affermazione suggerisce che anche le numerose domande per un fondo spot su XRP presentate dai gestori patrimoniali potrebbero essere approvate a breve.

Per l’esperto il fatto che l’ente regolatore borsistico abbia introdotto i nuovi “standard di quotazione” ha reso superflue le tradizionali richieste effettuate con il modulo 19b-4.

La novità ha semplificato l’intero iter e lasciato come ultimo passaggio l’ok della divisione Corporation Finance, uno dei dipartimenti principali della SEC che supervisiona i documenti societari e le nuove quotazioni.

Balchunas ha anche osservato che gli emittenti, compresi quelli con richieste per un fondo su Solana, stanno già presentando i moduli S-1 aggiornati, quindi il verdetto della SEC potrebbe essere vicino.

I nuovi cambiamenti nel processo di presentazione delle domande renderebbero inevitabile il via libera dei fondi spot. A rallentare i tempi, però, potrebbe essere l’imminente shutdown del governo statunitense, possibile in caso di mancato accordo sul bilancio federale da parte del Congresso, come ha avvertito l’altro analista di Bloomberg, James Seyffart.

La SEC ha già chiesto agli emittenti dei fondi di ritirare le loro richieste effettuate con il modulo 19b-4, visto che non sono più necessari con i nuovi standard di quotazione. Di fatto ha eliminato uno dei più grandi ostacoli procedurali.

Le sei domande per l’ETF spot su XRP verranno esaminate tutte in una sola settimana. L’ente regolatore inizierà con quella di Grayscale il 18 ottobre, mentre nei giorni successivi esaminerà quelle di 21Shares, Bitwise, Canary Capital e CoinShares. La revisione si chiuderà il 24 ottobre con la richiesta di WisdomTree.

Inoltre, la SEC ha ritirato le notifiche di rinvio sugli ETF legati a XRP, Solana e altre altcoin, un altro segnale che lascia intendere che il verdetto finale è ormai vicino.

Anche le probabilità sul sito di scommesse di Polymarket sono arrivate al 99%. L’approvazione di un ETF spot sembra solo una questione di tempo non di “se”.

Probabilità per l’ETF spot su XRP. Fonte: Polymarket

Gli esperti prevedono un target di prezzo di $33 per XRP

Anche gli analisti sono bullish sul token di Ripple. L’esperto crypto EGRAG Crypto ha rilasciato un’altra previsione rialzista per XRP e stima che potrebbe salire fino a 33 dollari durante il prossimo ciclo.

Fonte: EGRAG Crypto/X

Nei cicli passati XRP ha registrato guadagni del 350% nel 2017 e oltre il 100% nel 2021 in contesti simili. Secondo l’analista EGRAG, l’asset potrebbe registrare un rally simile a partire dalla fine di novembre.

Anche i fondamentali del token si stanno rafforzando. XRPL, il layer 1 di Ripple, ha introdotto degli aggiornamenti che aprono la strada a strumenti finanziari avanzati sulla blockchain, inclusi swap tokenizzati collegati al fondo BUIDL di BlackRock e al prodotto VBill di VanEck.

Il quadro rialzista è alimentato anche da notizie di mercato. Un insider francese ha acquistato 49 milioni di dollari in XRP in un’unica operazione. Per molti analisti si tratta di una strategia di accumulo in vista di movimenti di prezzo importanti.

Best Wallet, l’app per gestire e monitorare XRP

Visti gli ultimi sviluppi e la possibile approvazione di un ETF spot su XRP, molti investitori si stanno preparando per quello che potrebbe essere un mese cruciale per l’asset. Piattaforme come Best Wallet sono essenziali per gestire e monitorare il token di Ripple.

Il nuovo wallet self-custodial supporta numerose crypto e utilizza la crittografia MPC-CMP di Fireblocks per garantire la massima sicurezza.

Il token nativo, $BEST, attualmente in prevendita, permette di accedere alle funzionalità avanzate dell’app e garantisce ai titolari numerosi vantaggi, tra cui sconti sulle fees di transazione e ricompense elevate nello staking.