ChatGPT – il chatbot di punta di OpenAI – è giunto alla sua quinta generazione. Abbiamo interrogato la versione al momento più avanzata sull’andamento del mercato crypto e su quali token tenere d’occhio. L’intelligenza artificiale prevede che XRP, Solana e Pi Network potrebbero registrare guadagni significativi nell’ultimo trimestre dell’anno.

Del resto, sul fronte normativo, l’industria crypto statunitense attende da tempo chiarezza. Il presidente Trump ha firmato il GENIUS Act all’inizio di questa estate, la prima legge nazionale che richiede il pieno supporto in riserve per le stablecoin. Nello stesso periodo, la SEC ha introdotto Project Crypto, un’iniziativa progettata per allineare la regolamentazione dei titoli agli asset basati su blockchain. Questi cambiamenti normativi potrebbero creare le condizioni per la prossima grande corsa delle altcoin.

Secondo le previsioni di ChatGPT, XRP, Solana e Pi Network potrebbero figurare tra i token in grado di tagliare per primi il traguardo.

XRP: ChatGPT prevede un incremento di sette volte

ChatGPT suggerisce che XRP potrebbe salire fino a $20 entro la fine del 2025, ovvero circa sette volte il livello attuale di $2,86. Il token ha già vissuto un anno di breakout, superando il record del 2018 di $3,40 e raggiungendo $3,65 il 18 luglio, anche se poi è seguita una correzione del 22% fino ai livelli attuali.

La rilevanza globale di XRP continua a crescere, evidenziata dal riconoscimento del 2024 da parte del Fondo di Sviluppo del Capitale delle Nazioni Unite come soluzione pratica per i trasferimenti transfrontalieri a basso costo nei mercati emergenti.

Ripple ha inoltre concluso la sua lunga disputa con la SEC all’inizio di quest’anno, dopo che l’agenzia ha ritirato il caso, confermando la storica sentenza del 2023 secondo cui le vendite al dettaglio di XRP non erano titoli. Questa decisione resta una vittoria significativa per l’intero ecosistema delle altcoin.

ChatGPT prevede che XRP probabilmente si muoverà nella fascia $5–$10 nelle ultime settimane dell’anno, con un potenziale rialzo fino a $20 se l’amministrazione Trump dovesse concretizzare le attese legislazioni crypto. Inoltre, si prevede che diverse candidature di ETF spot su XRP di alto profilo riceveranno approvazione entro metà ottobre, potenzialmente sbloccando significativi flussi istituzionali.

Anche l’analisi tecnica supporta il caso di crescita. L’indice di forza relativa (RSI) di XRP si attesta intorno a 46, offrendo ampio margine per ulteriore crescita nel breve termine, mentre strutture rialziste nel grafico, come la formazione di tre flag bullish lungo le linee di supporto e resistenza quest’anno, suggeriscono che un breakout potrebbe essere imminente.

XRP potrebbe raggiungere i $4 entro ottobre, consolidando il suo guadagno del 354% negli ultimi 12 mesi, un risultato che si è rivelato superiore a quelli di Bitcoin e di Ethereum nello stesso lasso di tempo.

SOL: Speculazioni sugli ETF e crescita dell’ecosistema potrebbero spingere verso $600

Solana ha consolidato la sua posizione come principale rete di smart contract, sostenuta da una capitalizzazione di mercato di $112,8 miliardi e da $11,27 miliardi in Total Value Locked (TVL) nel suo ecosistema DeFi. L’adozione istituzionale e l’attività degli sviluppatori rimangono elevate.

La speculazione su un potenziale ETF spot statunitense su Solana è in aumento, alimentando le aspettative di flussi simili a quelli osservati negli ETF di Bitcoin ed Ethereum.

A rafforzare il quadro, Trump ha suggerito la possibilità di includere Solana in una futura riserva statunitense di Bitcoin, sebbene, secondo la sua proposta, il governo acquisirebbe i token solo tramite sequestri di asset e non tramite acquisti sul mercato aperto, a differenza di quanto previsto per BTC.

Dal punto di vista del prezzo, Solana ha raggiunto i $250 a gennaio, è scesa a $100 ad aprile e si è poi ripresa fino a $207. La scorsa settimana ha oscillato intorno a $220 più volte, sfiorando quasi i massimi di quest’anno.

Dopo essere uscita da un wedge discendente, ChatGPT prevede un percorso verso $600 entro fine anno, il che rappresenterebbe un raddoppio rispetto al suo precedente record di $293,31. Per raggiungere questo traguardo, probabilmente sarebbero necessari sviluppi normativi favorevoli e l’approvazione degli ETF.

$PI: ChatGPT prevede una crescita aggressiva grazie al modello Tap-to-Mine

Pi Network è famosa per aver introdotto il sistema mobile-based “tap-to-mine”, che permette agli utenti di guadagnare token semplicemente accedendo all’app quotidianamente e toccando lo schermo. Attualmente la crypto è valutata intorno a $0,2655 e ChatGPT delinea uno scenario ottimistico in cui la moneta potrebbe schizzare fino a $3 entro fine anno, un aumento di oltre undici volte. Grazie allo sviluppo pratico e diretto della rete da parte del team, alcuni traguardi imminenti potrebbero giustificare aspettative rialziste.

Negli ultimi settimane, gli sviluppatori hanno progressivamente rilasciato nuove versioni – passando dalla 19 alla 23 – con un successivo possibile lancio della mainnet, entrambi eventi che potrebbero fornire nuovo slancio al progetto.

Dal debutto di febbraio 2025, Pi Network ha mostrato estrema volatilità, inclusa una crescita del 171% a maggio. L’RSI attuale è solo 29, a indicare una forte sottovalutazione e un potenziale rimbalzo.

Rivedere il picco di febbraio a $2,99 è un obiettivo ragionevole, sebbene ambizioso. Anche se lo scenario ultra-rialzista non si dovesse realizzare, la storica stagionalità di ottobre nel mondo crypto potrebbe sostenere i prezzi fino a sfiorare il dollaro entro novembre.

