Altcoin News

La SEC cancella i rinvii. ETF pronti al decollo!

criptovalute ETF sec
La Securities and Exchange Commission ritira le notifiche di rinvio per Solana, XRP, HBAR e altri ETF sulle criptovalute.
Autore
Aniello Raul Barone
Autore
Aniello Raul Barone
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.
La SEC cancella i rinvii. ETF pronti al decollo!

Dopo la recente approvazione dei nuovi standard generali di quotazione per gli ETF basati sulle criptovalute, approvati dall’autorità di regolamentazione questo mese, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, con una decisione a dir poco sorprendente, sta ritirando tutte le notifiche di rinvio per gli ETF su Solana, XRP, HBAR e altre criptovalute.

La SEC statunitense ritira gli avvisi di rinvio per Solana, XRP e altri ETF su criptovalute

Le scadenze definitive per l’approvazione da parte della SEC statunitense di diversi ETF che replicano i prezzi spot di asset crittografici, tra cui Solana (SOL), XRP, Hedera (HBAR), Litecoin (LTC) e Cardano (ADA), sono previste per ottobre. Inoltre, il mercato delle criptovalute attende anche la decisione che consenta lo staking sugli ETF spot su Ethereum.

La Commissione sta ora ritirando tutte le comunicazioni relative a un periodo di revisione più lungo prima della scadenza finale, indicando progressi nell’approvazione degli ETF. Le comunicazioni di rinvio sono state ritirate per gli ETF Solana di Bitwise, VanEck, Fidelity, Canary, 21Shares e Invesco Galaxy.

Inoltre, sono state ritirate le comunicazioni relative agli ETF XRP di Bitwise, Franklin Templeton, WisdomTree, Canary, CoinShares e 21Shares. Sono state ritirate anche le comunicazioni di proroga relative agli ETF Canary HBAR, CoinShares Litecoin, Canary Litecoin e 21Shares Polkadot.

Ritiro delle notifiche di rinvio per gli ETF XRP – Fonte: US SEC

Questa decisione fa seguito all’approvazione, due settimane fa, degli standard generici di quotazione per gli ETF sulle criptovalute, che entreranno in vigore il 1° ottobre. In particolare, l’ETF spot Litecoin di Canary sarà quotato sul Nasdaq e le negoziazioni inizieranno nei prossimi giorni.

Accelerazione dello staking sugli ETF Ethereum

La SEC ha anche ritirato gli avvisi che designavano periodi più lunghi per l’approvazione dello staking sugli ETF Ethereum. Gli avvisi di ritardo sono stati ritirati per gli ETF iShares di BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck, 21Shares, Bitwise e Invesco Galaxy Ethereum.

Ritiro degli avvisi di ritardo per lo staking sugli ETF Ethereum – Fonte: US SEC

Nasdaq, CBOE BZX Exchange e NYSE Arca hanno presentato richiesta di modifica dei loro precedenti ETF su Bitcoin ed Ethereum in conformità con gli standard generali di quotazione. In particolare, l’ETF REX-Osprey ETH + Staking, ai sensi dell’Investment Company Act del 1940, ha iniziato le negoziazioni, fornendo un’esposizione diretta a ETH spot e distribuendo i premi generati dallo staking reale on-chain.

Secondo quanto riferito da NYSE Arca:

“La modifica proposta consentirebbe alle azioni di continuare a essere quotate e negoziate in Borsa e permetterebbe al Trust di operare in base agli standard di quotazione generici della Rule 8.201-E (Generic) invece che ai termini dell’ordine di approvazione originale”.

I prezzi reagiscono a questa importante notizia sul mondo delle criptovalute

Il prezzo di XRP è aumentato del 4% nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare un picco di 2,90 dollari. Al momento della stesura dell’articolo, l’aumento giornaliero si è ridotto al 2,75% e il token era scambiato a 2,85 dollari. Il minimo e il massimo registrati finora nelle 24 ore sono rispettivamente 2,77 dollari e 2,90 dollari.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: CoinMarketCap

Inoltre, il prezzo del token SOL è risalito fino a 210 dollari, con un aumento di oltre il 3% nelle ultime 24 ore, e al momento della stesura dell’articolo era scambiato a 207,03 dollari. Il volume degli scambi è aumentato del 58,58% nelle ultime 24 ore, indicando un aumento dell’interesse tra i trader.

Grafico del prezzo di SOL – Fonte: CoinMarketCap

Nel frattempo, il prezzo del token HBAR è salito di oltre il 2% nelle ultime 24 ore, e al momento della stesura dell’articolo era scambiato a 0,2137 dollari. Il minimo e il massimo nelle 24 ore, finora, sono rispettivamente 0,2077 dollari e 0,2168 dollari.

Grafico del prezzo di HBAR – Fonte: CoinMarketCap
editors
Altri Autori
Elenco degli autori

