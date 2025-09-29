Un insider francese ha acquistato $49 milioni in XRP: sta per partire il rally?

Per l’esperto, l’acquisto dell’insider non è impulsivo ma parte di una strategia di accumulo pensata da chi si aspetta movimenti di mercato imminenti.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 29, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La community crypto è in fermato dopo che un insider finanziario francese ha comprato una grossa quantità di token XRP. Un analista ha notato che è solo l’ultimo di una serie di movimenti degli insider che puntano a un trend rialzista dell’asset

XRP sta per registrare un rally?

Per l’esperto Pumpius non si tratta di un gesto impulsivo, ma di una strategia di accumulo pianificata da chi prevede movimenti di mercato imminenti.

“Non sono acquisti casuali”, ha detto. “Sono accumuli strategici da parte di persone che sanno cosa sta per succedere”.

Le sue parole lasciano intendere che l’insider vede il token come un investimento strategico per il lungo termine.

L’acquisto dell’insider è arrivato mentre l’analista Ali Martinez ha notato un segnale di acquisto XRP. Ha usato l’indicatore TD Sequential, che serve a capire quando un trend potrebbe cambiare direzione.

Martinez ha riferito che la fase di consolidamento del token potrebbe essere finita e che ora potrebbe iniziare a salire.

Anche se i grandi acquisti fanno notizia, Pumpius ha ricordato che il mercato non dipende solo da chi possiede grandi quantità di XRP. Ha sottolineato il valore dei piccoli investitori nella sua community.

In un post ha elogiato chi investe somme modeste, tra 100 e 500 dollari, definendoli il vero sostegno della stabilità del mercato.

My friends,



Never look down on someone who can only afford $100… or $500… in XRP.



Those small bags carry weight far beyond their size. Behind them are people who work tirelessly, who don’t have the “extra” you and I may take for granted. Every dollar represents hours of… — Pumpius (@pumpius) September 28, 2025

Gli ultimi dati sulla distribuzione dei wallet mostrano che la maggior parte della supply di XRP è nelle mani di pochi grandi player. Cinque indirizzi, ognuno con oltre 1 miliardo di token, controllano insieme più di 7,4 miliardi di XRP. Altri 22 wallet detengono tra 500 milioni e 1 miliardo ciascuno.

Fonte: X

Il verdetto della SEC sugli ETF potrebbe innescare un rally

Anche i fondamentali del token mostrano segnali rialzisti. A ottobre la SEC deciderà su sei richieste di ETF spot sul token, presentate da Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, CoinShares e WisdomTree. Tutte le decisioni arriveranno nella stessa settimana.

Intanto l’ETF spot formato REX-Osprey ha esordito con 37,7 milioni di dollari di volumi di trading nel primo giorno, il debutto più forte per un ETF nel 2025. Per gli analisti è la prova che c’è una forte domanda per i prodotti regolamentati legati a XRP.

Inotre, XRP ha una nuova funzione grazie a mXRP, il token di liquid staking ideato da Midas e Axelar. Permette di mettere in staking XRP, ricevere mXRP e continuare a guadagnare ricompense senza bloccare i fondi. In pochi giorni il vault ha superato i 22 milioni di dollari di depositi, segno che molti investitori vogliono approfittare di queste nuove opportunità di rendimento.

L’acquisto da 48,9 milioni di dollari dell’insider francese sembra quindi l’ennesimo segnale: i grandi investitori si stanno muovendo, convinti che per XRP possa arrivare un mese di forti rialzi.