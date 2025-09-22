Per il CEO di Hex Trust tutte le banche statunitensi vogliono Bitcoin

Per Alessio Quaglini, CEO di Hex Trust, "tra pochi mesi ogni banca americana offrirà servizi di custodia per Bitcoin".

Stamattina Bitcoin ha subito un calo ed è sceso sotto i 113.000 dollari. Nelle ultime 24 ore ha segnato un – 2,46%, ma anche negli altri grafici domina il segno rosso: negli ultimi sette giorni ha registrato un calo dell’ 1,81%.

Tra pochi mesi ogni banca americana offrirà servizi di custodia per Bitcoin

L’asset è tinto di rosso oggi, ma gli esperti rimangono ottimisti: molti ritengono che le banche statunitensi entreranno presto nel settore crypto.

Alessio Quaglini, CEO di Hex Trust, ha spiegato che serve solo una regolamentazione più chiara per far in modo che ciò avvenga.

Per l’esperto “tra pochi mesi ogni banca americana offrirà servizi di custodia per Bitcoin. Quello sarà il momento della vera adozione, quando gli istituti inizieranno a proporre depositi, trading e prodotti strutturati in Bitcoin”.

Molti istituti hanno già testato servizi in progetti pilota, ma non li hanno ancora lanciati. Aspettano che l’ente regolatore dia il via libera definitivo.

Alessio Quaglini sostiene che una volta che gli enti regolatori avranno delineato le normative, il settore bancario si muoverà rapidamente. Ritiene che le decisioni degli Stati Uniti siano il punto di riferimento che orienta il resto dei mercati.

Le stablecoin sostituiranno SWIFT

Alessio Quaglini è CEO e cofondatore di Hex Trust, fondata nel 2018.

La società offre servizi di custodia, trading, prestiti e staking a grandi istituzioni. Ha licenze a Hong Kong, Singapore, Dubai ed Europa ed è cresciuta rapidamente: da 300.000 dollari di capitale iniziale a più di 200 dipendenti e più di un milione di utenti finali, grazie alle partnership con operatori istituzionali.

Nel 2021 Hex Trust ha raccolto 6 milioni di dollari nel round di serie A. Ora punta a 20 milioni di fatturato entro il 2025 e guarda a obiettivi di lungo termine nell’ordine di centinaia di milioni, con l’ipotesi di una futura IPO. “Vogliamo essere la J.P. Morgan dell’Asia per le criptovalute”, ha dichiarato Quaglini.

Il CEO ritiene che le stablecoin sono il futuro dei pagamenti globali. Prevede che sostituiranno la rete SWIFT, offrendo trasferimenti più rapidi, economici e programmabili. Avverte che società di rimesse come Western Union rischieranno di perdere mercato con l’aumento della loro adozione.

La strategia di Hex Trust è diversa da quella di player come Coinbase e Galaxy Digital. Mentre le società quotate negli USA puntano sulle fees di trading retail e su quello proprietario, Hex Trust si concentra sulla custodia istituzionale per ridurre l’esposizione alla volatilità del mercato.

Previsioni del prezzo di Bitcoin: livelli chiave da tenere d’occhio

Intanto Bitcoin è sceso sotto il canale e ha rotto il supporto a 116.000 dollari. Ora sta scambiando a 112.900 dollari, vicino alla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) a 113.450 dollari. Il movimento ha generato tre lunghe candele rosse, simili al pattern dei “tre corvi neri”, spesso segnale di ulteriore debolezza.

Grafico del prezzo di Bitcoin – Fonte: Tradingview

L’RSI è a 26, in piena zona di ipervenduto. Serve però una conferma con le candele bullish engulfing o hammer prima di poter parlare di un’inversione di tendenza. I supporti chiave restano a 113.450, 110.820 e 108.770 dollari.

La resistenza è situata tra 115.000 e 116.200 dollari: un breakout sopra quest’area potrebbe spingere l’asset verso 117.900 e 119.300 dollari.

La pressione ribassista non ha compromesso il trend rialzista a lungo termine, dato che i minimi sono più elevati dall’estate. Bitcoin potrebbe ancora rimbalzare verso i 120.000 dollari.

Bitcoin Hyper porta smart contract e dApp su BTC

L’attenzione è rivolta anche sui progetti dell’ecosistema dell’asset, come Bitcoin Hyper. Si tratta di una nuova soluzione layer 2 alimentato dalla Solana Virtual Machine (SVM).

Il suo obiettivo è quello di espandere l’ecosistema BTC consentendo smart contract, app decentralizzate e persino la creazione di meme coin. Il progetto sta riscontando molto successo: finora ha raccolto 17,5 milioni di dollari.

Il token nativo del nuovo Layer 2 è HYPER, disponibile attualmente al prezzo di 0,012955 dollari ( aumenterà nel prossimo round).

Per partecipare alla presale, basta visitare il sito di Bitcoin Hyper, collegare il wallet e acquistare il token utilizzando SOL, ETH, USDT, USDC, BNB o carta di credito.

