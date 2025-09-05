Banche USA e Bitcoin: Il dilemma non è più SE offrirlo ma COME

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ad oggi, più della metà delle grandi banche americane sta sviluppando servizi di custodia o prodotti dedicati al trading in Bitcoin per i propri clienti. Il dato è di RIVER, ed è aggiornato ad agosto di quest’anno.

L’immagine mostra i prodotti in Bitcoin offerti (o annunciati) dalle prime 25 banche americane (classifica aggiornata ad agosto 2025). – Fonte: River.

In pratica si è passati dall’ignorare completamente Bitcoin, o dallo stigmatizzarlo, per poi passare ad una nuova strategia. Basta osservare i dati USA per capirlo:

JP Morgan: Ha appena annunciato il trading di BTC

Goldman Sachs: Accesso solo per clienti ad alto patrimonio (HNW)

Morgan Stanley: Accesso HNW

BNY Mellon: Custodia solo per clienti selezionati

State Street: Custodia annunciata

American Express: Carta con premi in Bitcoin

Insomma, come abbiamo anticipato nel titolo, il problema non è più se offrire Bitcoin ma come farlo.

Ad oggi il paradigma è completamente cambiato anche se la tendenza, è quella di offrire BTC solo a un pubblico facoltoso e selezionato. HNW o High Net Worth è un termine finanziario che definisce i clienti ad alto patrimonio, individui con almeno 1 milione di dollari di asset finanziari liquidi.

Troppo tardi per entrate in Bitcoin

Non è troppo tardi per investire in Bitcoin ma questa possibilità potrebbe svanire in fretta. Secondo molti osservatori del mondo crypto, le banche offrono Bitcoin in maniera istituzionalizzata e quindi con forti limitazioni.

Parliamo ed esempio di alti requisiti di accesso, dedicati ai clienti facoltosi e non all’investitore medio. Inoltre qui BTC saranno vincolati alla banca, con pochi margini di libertà nello spostamento del capitale.

Infine, è lecito aspettarsi strutture prudenti e conservative, ovvero prodotti standard, senza esposizioni dinamiche o innovative.

Investire in Bitcoin oggi: come e dover farlo

Insomma, chi entrerà in Bitcoin tramite le banche avrà un’esposizione piatta, gli americani la definiscono “vanilla” e priva di vantaggi asimmetrici. Che significa?

L’opportunità asimmetrica si riferisce al fatto che oggi, acquistando Bitcoin direttamente, l’investitore può ancora beneficiare di un vantaggio sproporzionato (alto potenziale di rendimento rispetto al rischio, perché l’adozione non è ancora totale). Ma quando tutti avranno accesso agli stessi strumenti bancari, il vantaggio competitivo scomparirà: l’asset sarà “normalizzato” e i rendimenti potenziali molto più contenuti.

Per questo gli investitori interessati a Bitcoin dovrebbero muoversi ora: posizionandosi sull’asset prima che il settore bancario spalanchi le porte a Bitcoin, con il mercato ormai saturo.

Ad oggi il modo più semplice è farlo attraverso gli exchange centralizzati come Binance o Coinbase, giusto per citare i più famosi. Se siete interessati, ecco una lista dei più famosi e attrezzati. Vi basterà effettuare una registrazione tramite KYC, con un documento di identità, e procedere all’acquisto.

Se invece siete dei puristi, l’alternativa è quello di farlo attraverso gli exchange decentralizzati, in questo caso dovrete prima aprire un wallet di criptovalute, come Best Wallet o Metamask e, poi procedere all’acquisto sui DEX. La gestione è un po’ più complicata ma si ha il vantaggio di avere il controllo diretto su Bitcoin.

Per chi vuole il massimo della sicurezza, infine, la soluzione ideale rimane un cold wallet (come Ledger o Trezor), un dispositivo fisico offline che riduce drasticamente i rischi di attacchi hacker o furti digitali una volta acquistato BTC.