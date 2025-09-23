Per gli analisti Ethereum potrebbe raggiungere i $20.000 nel 2026

Gli analisti prevedono un calo di Ethereum sotto i 4.000 dollari, prima di un forte rialzo verso nuovi massimi.

Autore Gaia Tommasi Autore Gaia Tommasi Informazioni sull'autore Laureata in Scienze dell'Architettura a Firenze ha collaborato con diversi studi famosi del settore prima di immergersi nel mondo della fotografia e dell'illustrazione. Incuriosita dalla tecnologia... Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Settembre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La seconda crypto per market cap sta recuperano leggermente oggi, insieme al resto del mercato, dopo il crollo di ieri.

Per gli analisti potrebbe continuare lo slancio e spingersi oltre il suo massimo di agosto, dato che stanno analizzando un indicatore spesso usato nelle previsioni di Bitcoin.

Si tratta del Global M2 Money Supply. È l’indicatore che misura quanta moneta esiste a livello mondiale sotto forma di depositi bancari, conti di risparmio e strumenti a breve termine facilmente convertibili in liquidità.

Solitamente gli analisti lo confrontano con Bitcoin, poiché lo vedono come una riserva di valore: se la quantità di moneta in circolazione cresce, aumenta anche la liquidità che potrebbe fluire verso asset “scarsi” come Bitcoin.

L’aumento dell’indicatore ha spesso accompagnato i rialzi dell’asset, motivo per cui viene usato per prevedere nuovi massimi.

Bitcoin ha già toccato i 124.400 dollari seguendo il modello basato sull’offerta di moneta globale M2. Ora gli analisti stanno applicando lo stesso indicatore anche su Ethereum e stimano un aumento a cinque cifre per l’altcoin.

Ethereum potrebbe raggiungere i $20.000 nel 2026?

Ad applicarlo è stato l’analista crypto Ted Pillows. Nel suo ultimo post su X, ha sovrapposto il grafico del prezzo di Ethereum a quello dell’offerta di moneta globale M2 per mostrare l’andamento dell’altcoin a confronto.

Analisi del prezzo di ETH. Fonte: Ted Pillows

Al momento Ethereum è ancora in ritardo rispetto alla curva dell’M2. Se dovesse allinearsi potrebbe esserci un nuovo movimento rialzista dell’asset.

L’analista prevede però un possibile calo sotto la soglia dei 4.000 dollari, movimento che considera positivo nel medio termine.

La liquidità concentrata nel range dei 4.000 potrebbe diventare il motore del prossimo rally: una volta assorbita, ETH potrebbe registrare un rally esplosivo del 300%, in linea con la crescita dell’indicatore.

Secondo Ted Pillows, Ethereum potrebbe arrivare tra i 18.000 e i 20.000 dollari nel 2026, se la sua previsione dovesse realizzarsi. Anche stimando un target più prudente, ETH si aggirerebbe intorno ai 10.000 dollari.

Per l’esperto il trend a lungo termine resta rialzista e non è l’unico.

Un altro analista stima Ethereum a $10.000

Titan of Crypto aveva già previsto che Ethereum potrebbe toccare i 10.000 dollari entro l’anno. La sua analisi si basa sulla formazione di un Bull Pennant nel grafico dell’altcoin: un breakout al rialzo, potrebbe spingere ETH in quel range di prezzo.

Analisi del prezzo di ETH. Fonte: Titan Crypto/X

Per ora, l’ostacolo principale di Ethereum resta la zona dei 4.000 dollari, dove la liquidità è in aumento. Donald Dean, altro analista crypto, ritiene che la perdita del supporto a 4.200 dollari potrebbe spingere l’asset verso un test dei 4.070 dollari.

Se riuscisse a tenere il livello, potrebbe diventare il punto di partenza di un nuovo movimento al rialzo. Dean prevede un ritracciamento iniziale del 50%, seguito da un rally verso i 5.766 dollari.

Una nuova meme coin ERC-20 supera i $4 milioni in prevendita

Gli investitori stanno diversificando il wallet con altri progetti dell’ecosistema di Ethereum, tra cui una nuova meme coin ERC-20 ancora in fase di prevendita. Si tratta di Snorter Token, un progetto che sta sviluppando il proprio bot di trading sull’app di Telegram.

Il token nativo SNORT serve per accedere alle numerose funzionalità premium. Inoltre, è possibile metterlo in staking subito dopo l’acquisto. Al momento l’APY è del 116%.

Per partecipare alla presale, basta visitare il sito ufficiale di Snorter Token, collegare il proprio wallet (come Best Wallet) e acquistare la meme coin con SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o anche con carta di credito. È possibile seguire la guida passo passo.