Le società di Treasury Bitmine e SharpLink fanno il pieno di Ethereum

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Ethereum si conferma ancora una volta l’asset preferito dalle grosse aziende di treasury crypto. Le ultime ad aver fatto scorta di ETH sono state Bitmine Immersion e SharpLink Gaming.

Il nuovo acquisto è coinciso con il nuovo slancio del prezzo di ETH, partito proprio dopo la pubblicazione dei dati PPI negli Stati Uniti che hanno mostrato un calo dell’inflazione.

Bitmine Immersion acquista oltre 200 milioni di dollari in ETH

Secondo la piattaforma Lookonchain, l’11 settembre Bitmine Immersion ha comprato 46.255 ETH per un valore di 200,43 milioni di dollari.

Con quest’ultimo acquisto, la riserva totale di Bitmine è salita a 2.126.018 ETH, per un valore di 9,27 miliardi di dollari.

Fonte Lookonchain

Mercoledì, Bitmine aveva comprato altri 10.320 ETH per 44,57 milioni di dollari. Invece, lunedì, la società di treasury aveva già annunciato un maxi acquisto settimanale di 202.469 ETH per un valore di 881 milioni di dollari.

La previsione è che ETH manga il supporto a 4.300 dollari e che Wall Street, passando all’on-chain e all’economia tokenizzata guidata dall’AI, darà il via a un superciclo di Ethereum.

Il titolo BMNR ha chiuso mercoledì in rialzo del 2,24% a 45,60 dollari, con una crescita annuale superiore al 551%, stando ai dati di Google Finance.

SharpLink Gaming punta ad aumentare le riserve di ETH

SharpLink Gaming, la seconda maggiore società di treasury di Ethereum sembra pronta ad aumentare le proprie disponibilità di ETH. L’azienda ha trasferito 379 milioni di USDC verso Galaxy Digital, secondo i dati Lookonchain.

L’analisi on-chain mostra che il wallet di Galaxy Digital possedeva 17,47 milioni di USDC.

Le stablecoin inviate da SharpLink sono state poi depositate sull’exchange Binance. Non è ancora chiaro se questi fondi verranno usati per acquistare altri ETH, ma in passato movimenti simili hanno preceduto acquisti di Ethereum da parte di SharpLink.

L’azienda possiede attualmente una riserva di ETH pari a 3,6 miliardi di dollari.

Fonte Arkam

Inoltre, SharpLink ha acquistato 939.000 azioni SBET all’interno di un programma di riacquisto da 1,5 miliardi di dollari, a un prezzo medio di acquisto di 15,98 dollari l’una. Il titolo SBET ha chiuso mercoledì in calo del 3,59% a 16,09 dollari.

ETH in rialzo dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione PPI

Il prezzo di ETH è salito di oltre il 2% nelle ultime 24 ore, attestandosi intorno a 4.411 dollari. Il minimo e il massimo della giornata sono stati rispettivamente 4.296 e 4.450 dollari.

Anche il volume degli scambi è aumentato del 36% nelle ultime 24 ore, segno di un interesse crescente da parte dei trader.

Questo movimento è avvenuto mentre l’inflazione PPI negli Stati Uniti è scesa al 2,6%, nettamente al di sotto delle attese e del dato precedente, entrambi fissati al 3,3%. Tanto è bastato per motivare molte aziende, tra cui Bitmine, ad aumentare le proprie riserve di ETH.

Expect a big move for Ethereum $ETH soon as the Bollinger Bands squeeze! pic.twitter.com/5KgYzuF3Vb — Ali (@ali_charts) September 10, 2025

Gli analisti si aspettano un movimento deciso del prezzo di ETH, vista anche la compressione delle Bollinger Bands. Secondo IncomeSharks, ETH offre una buona opportunità long poiché l’on-balance volume (OBV) sta crescendo prima ancora del prezzo.