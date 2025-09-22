Metaplanet acquisto record: +5.419 Bitcoin per $632,5 milioni
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
La settimana si apre in rosso e con un colpo da manuale: la giapponese Metaplanet ha annunciato l’acquisto di 5.419 BTC per un controvalore di 632,53 milioni di dollari, al prezzo medio di 116.724 $ per Bitcoin.
“Al 22 settembre 2025 deteniamo 25.555 BTC, acquistati per un totale di 2,71 miliardi di dollari a un prezzo medio di 106.065 $”, ha scritto su X il CEO Simon Gerovich.
Con questo ennesimo acquisto, Metaplanet scavalca Bullish (24.300 BTC) e si inserisce nella top 5 dei maggiori holder corporate di Bitcoin, dominata da Michael Saylor e la sua Strategy, che guida la classifica con 638.985 BTC.
Secondo i dati, si tratta del più grande acquisto mai realizzato da Metaplanet in un’unica operazione. Il rendimento del suo “tesoro” in Bitcoin vola a +395,1% da inizio 2025.
La “Asian Strategy” di Metaplanet: accumulare senza tregua
Ad aprile 2025 Metaplanet era ancora un “pesce piccolo” con soli 4.525 BTC in cassa. Poi la svolta: obiettivo iniziale 10.000 BTC entro fine anno, raggiunto il 16 giugno. Il target successivo era 21.000 BTC entro il 2026, altro traguardo bruciato in pochi mesi.
La società di Tokyo punta al colossale piano “555 Million Plan”, con l’ambizione di raccogliere 5,4 miliardi di dollari per arrivare a 210.000 BTC entro il 2027.
All’inizio di settembre, Metaplanet ha completato un aumento di capitale da 1,4 miliardi di dollari tramite l’emissione di 385 milioni di nuove azioni, proprio per finanziare ulteriori acquisti di BTC.
Mercati: titolo Metaplanet giù, Bitcoin sotto i 115.000 $
Non è però bastato nemmeno questo annuncio per convincere il mercato giapponese. Metaplanet ha chiuso in rosso -1,64% a Tokyo, segnando un calo mensile di oltre il 28%. Resta comunque +66,71% da inizio 2025.
Anche Bitcoin continua a faticare: in calo del 2.65% nelle ultime 24 ore, e a quota 112.550 $ secondo i dati di CoinMarketCap. I grafici mostrano una forte resistenza tecnica, mentre i movimenti delle whale accentuano la pressione e l’incertezza regolamentare, soprattutto in Europa, continua a pesare.
- Previsioni prezzo XRP con l’approvazione dell’ETF Grayscale
- Bitcoin crescerà di 200 volte: la previsione di Twenty One Capital
- Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 settembre 2025 – Rimbalzo in vista per XRP?
- ChatGPT-5 stima il prezzo di XRP di fine anno dopo il lancio dell’ETF
- Previsioni prezzo XRP con l’approvazione dell’ETF Grayscale
- Bitcoin crescerà di 200 volte: la previsione di Twenty One Capital
- Panico sul mercato dopo che una balena di Bitcoin ha scaricato milioni
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 settembre 2025 – Rimbalzo in vista per XRP?
- ChatGPT-5 stima il prezzo di XRP di fine anno dopo il lancio dell’ETF