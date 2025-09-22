BTC $112,842.31 -2.50%
Metaplanet acquisto record: +5.419 Bitcoin per $632,5 milioni

Christian Boscolo
Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
Christian Boscolo
Profilo dell'autore
Ultimo aggiornamento: 
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La settimana si apre in rosso e con un colpo da manuale: la giapponese Metaplanet ha annunciato l’acquisto di 5.419 BTC per un controvalore di 632,53 milioni di dollari, al prezzo medio di 116.724 $ per Bitcoin.

Al 22 settembre 2025 deteniamo 25.555 BTC, acquistati per un totale di 2,71 miliardi di dollari a un prezzo medio di 106.065 $”, ha scritto su X il CEO Simon Gerovich.

Con questo ennesimo acquisto, Metaplanet scavalca Bullish (24.300 BTC) e si inserisce nella top 5 dei maggiori holder corporate di Bitcoin, dominata da Michael Saylor e la sua Strategy, che guida la classifica con 638.985 BTC.

Secondo i dati, si tratta del più grande acquisto mai realizzato da Metaplanet in un’unica operazione. Il rendimento del suo “tesoro” in Bitcoin vola a +395,1% da inizio 2025.

La “Asian Strategy” di Metaplanet: accumulare senza tregua

Ad aprile 2025 Metaplanet era ancora un “pesce piccolo” con soli 4.525 BTC in cassa. Poi la svolta: obiettivo iniziale 10.000 BTC entro fine anno, raggiunto il 16 giugno. Il target successivo era 21.000 BTC entro il 2026, altro traguardo bruciato in pochi mesi.

La società di Tokyo punta al colossale piano “555 Million Plan”, con l’ambizione di raccogliere 5,4 miliardi di dollari per arrivare a 210.000 BTC entro il 2027.

All’inizio di settembre, Metaplanet ha completato un aumento di capitale da 1,4 miliardi di dollari tramite l’emissione di 385 milioni di nuove azioni, proprio per finanziare ulteriori acquisti di BTC.

Mercati: titolo Metaplanet giù, Bitcoin sotto i 115.000 $

Non è però bastato nemmeno questo annuncio per convincere il mercato giapponese. Metaplanet ha chiuso in rosso -1,64% a Tokyo, segnando un calo mensile di oltre il 28%. Resta comunque +66,71% da inizio 2025.

Anche Bitcoin continua a faticare: in calo del 2.65% nelle ultime 24 ore, e a quota 112.550 $ secondo i dati di CoinMarketCap. I grafici mostrano una forte resistenza tecnica, mentre i movimenti delle whale accentuano la pressione e l’incertezza regolamentare, soprattutto in Europa, continua a pesare.

Christian Boscolo
Head of Content - Cryptonews Italy
