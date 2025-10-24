Miracolo Bitcoin: miner indipendente trova il blocco vincente da 347mila dollari
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Nel mondo del mining di Bitcoin, chiudere un blocco senza far parte di un gruppo di mining è un evento più unico che raro, paragonabile a una vincita al Superenalotto.
Le probabilità che un singolo miner riesca a risolvere l’hash corretto e convalidare un blocco, senza l’aiuto di un pool collettivo, sono estremamente basse, spesso inferiori a una possibilità su diversi milioni, a seconda della potenza di calcolo (hash rate) a disposizione.
Eppure, qualche volta, come abbiamo già documentato su queste pagine, il miracolo avviene, rendendo il fortunato miner non solo molto più ricco, ma anche una leggenda agli occhi della community.
Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore, quando un miner solitario ha guadagnato 347.455 dollari dopo aver confermato in modo indipendente il blocco 920.440.
Il colpo di fortuna e la sovranità del mining
Il miner in questione non ha utilizzato infrastrutture centralizzate ma un pool personale su un server Umbrel, incarnando alla perfezione l’etica decentralizzata di Bitcoin.
Umbrel è infatti un sistema operativo open-source che permette a chiunque di eseguire un nodo Bitcoin completo e di gestire servizi decentralizzati (come wallet, Lightning Node o piccoli pool di mining) direttamente da casa, su dispositivi economici come Raspberry Pi o mini-PC.
Secondo Umbrel, il miner è riuscito a confermare il blocco 920.440 alle 19:32 UTC di ieri, come mostrano i dati di Mempool.space. Ha ricevuto 3,125 BTC come ricompensa base, più 0,016 BTC in commissioni di transazione.
Ritorno alle origini: decentralizzazione e libertà?
Il solo mining è oggi un fenomeno marginale, schiacciato dal dominio dei mega data center industriali che concentrano gran parte dell’hash rate globale.
Casi come questo ricordano che lo spirito originario di Bitcoin, quello di una rete libera e accessibile a chiunque, è ancora vivo.
La rinascita di piccoli progetti open-source e mini-miner tascabili anche a meno di 50 euro, va nella stessa direzione: restituire all’utente la possibilità di contribuire alla sicurezza della rete, anche con una potenza minima ma simbolica. Qui la nostra guida al lottery mining di Bitcoin 2025.
Con la rete Bitcoin in continua espansione, il solo mining resta un atto di libertà digitale, dove anche un singolo individuo può ancora competere con i colossi del mining e, in rari casi, guadagnare una ricompensa quasi milionaria.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 ottobre 2025 – XRP non è più solo una moneta…
- Previsioni prezzo XRP: per questo analista arriverà in doppia cifra
- XRP in ascesa: Ripple entra nel comitato della Fed e punta ai $4!
- L’AI cinese Deepseek prevede il prezzo di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025
- Il mercato crypto oggi è in rosso per colpa di Trump
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 ottobre 2025 – XRP non è più solo una moneta…
- Previsioni prezzo XRP: per questo analista arriverà in doppia cifra
- XRP in ascesa: Ripple entra nel comitato della Fed e punta ai $4!
- L’AI cinese Deepseek prevede il prezzo di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025
- Il mercato crypto oggi è in rosso per colpa di Trump