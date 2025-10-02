L’Intelligenza Artificiale ha previsto soldi facili con XRP, ADA e DOGE

Per il modello AI di Perplexity XRP, Cardano e Dogecoin potrebbero guidare la corsa delle altcoin.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2, 2025

Il mercato ha ripreso slancio: Bitcoin è risalito sopra i 118.600 dollari, appena il 6% sotto il massimo storico e anche il segmento delle altcoin è in verde. Inoltre, è iniziato il cosiddetto “Uptober”, mese che storicamente porta rialzi, e diversi analisti scommettono su nuovi record per l’asset.

A sostenere lo slancio del mercato contribuisce anche il nuovo quadro normativo. A luglio Trump ha firmato il GENIUS Act, prima legge per le stablecoin.

L’ente borsistico americano, invece, ha lanciato il “Project Crypto”, un piano per aggiornare le normative sulle security e adattarle agli asset digitali, e approvato i nuovi standard di quotazione per gli ETF.

Se le previsioni del modello AI di Perplexity dovessero concretizzarsi, XRP, Cardano e Dogecoin potrebbero guidare il rally delle altcoin.

L’AI prevede un target di 20 dollari per XRP

Per l’AI il token di Ripple potrebbe raggiungere i 20 dollari entro fine anno. Si tratterebbe di un aumento del 580% rispetto al prezzo attuale di 2,97 dollari.

XRP ha registrato una buona performance durante l’anno e chiuso il terzo trimestre in forte crescita, con un guadagno del 31%.

Perplexity ha scritto:

XRP: le previsioni ottimistiche indicano un potenziale bull run con target compresi tra 4,75 e 7,00 dollari. Alcuni analisti ipotizzano persino un breakout verso i 19, 20 dollari o oltre entro la fine del 2025 o l’inizio del 2026, se aumenteranno le approvazioni regolatorie e l’interesse istituzionale.

Standard Chartered prevede XRP intorno ai 5,50 dollari entro la fine del 2025, con scenari estremi che potrebbero spingerlo fino a 15 dollari o più se il momentum resterà forte e i principali pattern tecnici si confermeranno.

Ripple sta continuando ad espandere la sua rete di pagamenti transfrontalieri in tutto il mondo. Inoltre, ha finalmente concluso la lunga battaglia legale contro la SEC, che ha pesato sull’andamento del token.

Per il modello AI, l’asset potrebbe registrare un rally esplosivo, superando il picco di luglio a 3,66 dollari e raggiungendo i 5,50 dollari entro fine anno. In caso di breakout rialzista, XRP avrebbe ancora margine per continuare lo slancio e spingersi fino a 7-20 dollari.

I segnali bullish arrivano anche dagli indicatori tecnici: si sono formate tre bandiere rialzista durante l’anno che suggeriscono una possibile rottura nel quarto trimestre.

Finora il mercato ha reagito in modo moderato ai tagli dei tassi di interesse della Fed e al primo ETF spot su XRP firmato REX-Osprey. I prossimi ETF in attesa di approvazione, però, potrebbero diventare nuovi catalizzatori per l’altcoin.

L’AI è bullish su Cardano

Cardano sta tornando sotto i riflettori. Proprio come i suoi rivali principali, Ethereum e Solana, continua ad attrarre sviluppatori e nuovi casi d’uso.

Si sta distinguendo per l’approccio peer-reviewed, la ricerca scientifica e l’attenzione a sostenibilità e scalabilità. Il market cap di ADA ha raggiunto i 30,6 miliardi di dollari e sta diventando un serio rivale di Ethereum.

Perplexity ha scritto:

Cardano (ADA): Le previsioni rialziste indicano che ADA potrebbe oscillare tra 0,66 e 1,88 dollari, con target più ambiziosi intorno a 2,36 dollari entro la fine del 2025.

Gli analisti segnalano un supporto tecnico importante a circa 0,81 dollari e notano che un trend rialzista a partire dalla metà del 2025 potrebbe spingere i prezzi molto più in alto. Ci sono anche previsioni che vedono ADA superare i 2,50 dollari entro fine anno in caso di sviluppi favorevoli.

Secondo le stime di Perplexity AI, ADA potrebbe salire tra 1,88 e 2,50 dollari entro fine anno. Nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di un guadagno triplo rispetto agli attuali 0,83 dollari.

Intanto ADA si sta consolidando in un cuneo discendente dalla fine del 2024, con una resistenza chiave in area 1,10 dollari.

Un rally in “Uptober” potrebbe spingere ADA verso la soglia dei 2 nel quarto trimestre, ma per raggiungere obiettivi più ambiziosi servirebbe un forte bull market.

La stima dell’AI a 2,50 dollari è prudente. Il superamento del massimo del 2021 a 3,09 dollari sarebbe possibile solo con un’accelerazione dell’adozione e un contesto normativo più favorevole negli Stati Uniti.

L’AI prevede un rally esplosivo per DOGE

Dal lancio, Dogecoin è entrato rapidamente nella top 10 con un market cap di 36,7 miliardi di dollari. Un successo trainato da una community vasta e dal crescente utilizzo come token di pagamento.

Tesla sta continuando ad accettare DOGE per i suoi prodotti, mentre piattaforme come PayPal e Revolut hanno iniziato a supportare i trasferimenti in Dogecoin.

Perplexity ha scritto:

“Dogecoin: Le previsioni mostrano un quadro più modesto ma comunque rialzista, con stime che vanno da 0,25 a 0,34 dollari entro la fine del 2025. Alcune proiezioni basate sul momentum tecnico e sui cicli di mercato vedono Dogecoin arrivare fino a circa 0,42 dollari, o leggermente oltre, tra la metà e la fine del 2025.

Gli scenari di lungo termine intravedono potenziale per prezzi molto più alti, ma nell’immediato l’outlook per fine 2025 resta compreso nella fascia 0,25-0,35 dollari.”

Attualmente DOGE sta scambiando a 0,2429 dollari e in un anno ha più che raddoppiato il suo valore, superando le performance di Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu e Pepe.

L’RSI si trova in zona neutra a 50 ma è in crescita, segnale che gli investitori stanno tornando a comprare.

Nelle ultime 24 ore, Dogecoin ha segnato un + 5,4%, battendo Bitcoin, Ethereum e XRP, in rialzo del 3%.

Nel grafico si è formato un pattern rialzisti a cuneo discendente tra la fine del 2024 e metà 2025, lasciando intravedere la possibilità di un breakout.

Perplexity stima un target di fine anno per DOGE tra 0,25 e 0,42 dollari. Anche nel migliore degli scenari resterebbe comunque al 43% sotto il massimo del 2021, fissato a 0,7316 dollari.

Maxi Doge (MAXI) supera i $2,6 milioni in prevendita

Intanto sta crescendo l’interesse per Maxi Doge ($MAXI), una nuova meme coin basata sullo standard ERC-20 che si ispira a Dogecoin.

Il progetto si rivolge a una community di trader attratti da volatilità estrema e bassa capitalizzazione e mira a espanderla con competizioni di trading e collaborazioni.

Il progetto è in fase di prevendita e ha già raccolto più di 2,6 milioni di dollari in poche settimane.

Per quanto riguardo la tokenomics, il 25% della supply è destinato al fondo “Maxi Fund” per il marketing e le partnership.

Lo staking è già attivo e offre rendimenti fino al 127% di APY, anche se i tassi diminuiranno con l’aumentare del numero di utenti.

Al momento la meme coin è disponibile al prezzo di 0,00026 dollari, ma aumenterà durante la prossima fase di presale.

