3 criptovalute da acquistare prima di Uptober per puntare al 10x

Quali criptovalute potrebbero esplodere in "Uptober" e offrire un potenziale ROI 10x? Scopritele insieme a noi.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Ottobre 2, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

I trader cripto definiscono il mese di ottobre “Uptober”, perché è spesso sinonimo di rialzi per il mercato delle criptovalute. Le statistiche parlano da sole: nell’ultimo decennio Bitcoin ha chiuso la maggior parte dei mesi di ottobre in positivo. E quando Bitcoin sale, le altcoin seguono… a volte con performance decuplicate.

Ora la domanda che tutti si pongono è la seguente: quali criptovalute potrebbero esplodere in Uptober e offrire un potenziale ROI 10x?

Maxi Doge (MAXI), la meme coin che spinge la leva a 1.000x

Maxi Doge (MAXI) è il tipo di progetto improbabile ma intrigante. Questa meme coin è in piena fase di prevendita e ha già raccolto più di 2,6 milioni di dollari. Il suo universo è totalmente consapevole: Red Bull, YOLO, leva finanziaria 1.000x e zero piano B. In altre parole, attira una comunità pronta a correre dei rischi.

Dal punto di vista della tokenomics, l’accento è posto sul marketing (40% dell’allocazione), con anche un Maxi Fund per sostenere la liquidità e i premi di staking. Il team sta chiaramente giocando la carta dell’hype, ma dietro questa facciata umoristica, il token MAXI gode già di una solida trazione grazie al suo storytelling.

Perché un potenziale 10x? Perché le meme coin sono imprevedibili: si basano più sulla comunità e sul buzz che sulla tecnologia. Maxi Doge soddisfa tutti i requisiti del meme virale e potrebbe cavalcare l’onda di Uptober per offrire guadagni spettacolari. Attenzione però: la volatilità è estrema e questo tipo di scommessa è destinato agli investitori pronti a incassare tanto un pump… quanto un dump.

Hyperliquid (HYPE), il veterano dei perps on-chain che vuole riprendere il controllo

Hyperliquid sta facendo sempre più parlare di sé. Si tratta di un exchange decentralizzato (DEX) costruito sulla propria blockchain di livello 1. La sua particolarità: tutto funziona al 100% on-chain, compreso il book degli ordini.

Questo gli permette di offrire un’esperienza molto simile a quella di un exchange centralizzato, ma senza la custodia dei fondi. Gli utenti possono fare trading con contratti perpetui o spot in modo rapido e con commissioni ridotte, il tutto in un contesto trasparente.

Il token HYPE è già quotato e il suo volume giornaliero è pari a centinaia di milioni di dollari. Hyperliquid è stato a lungo considerato il leader del mercato dei perpetui decentralizzati. Recentemente, però, un concorrente aggressivo ha scosso la sua posizione: Aster. Hyperliquid rimane comunque un attore solido, con una base di utenti fedeli e un’infrastruttura già collaudata.

Grafico del prezzo di Hyperliquid (HYPE) – Fonte: CoinMarketCap

Allora, perché puntare a un 10x con HYPE? Innanzitutto perché il mercato ama i “comeback”. Se Hyperliquid riuscirà a riconquistare quote di mercato rispetto ad Aster, il suo token potrebbe tornare ad essere molto ricercato. In secondo luogo, perché il progetto ha già dato prova di sé dal punto di vista tecnico: velocità, UX fluida, affidabilità. Infine, una bull run globale andrebbe meccanicamente a vantaggio dei token già affermati.

Certo, il rischio esiste (concorrenza, falle nella sicurezza), ma non è da escludere un ritorno in grande stile di Hyperliquid durante l’Uptober.

Aster (ASTER), il nuovo DEX multi-chain che sta facendo impazzire i trader

Lanciato a settembre, Aster ha fatto un ingresso sensazionale sulla scena crypto. Gli sono bastati pochi giorni per superare 1,2 miliardi di dollari di open interest sui suoi contratti perpetui, superando persino Hyperliquid.

Il buzz è tale che Aster è già stato soprannominato “il DEX preferito di CZ”, poiché l’ex capo di Binance ha pubblicamente elogiato il progetto e ha annunciato di essere un “consulente” del team. Il risultato: credibilità immediata e un massiccio afflusso di capitali.

Grafico del prezzo di Aster (ASTER) – Fonte: CoinMarketCap

Ciò che attrae i trader è la sua versatilità e innovatività. Aster offre due modalità:

Semplice: che consente di fare trading rapidamente con una leva fino a 1.000x

che consente di fare trading rapidamente con una leva fino a 1.000x Pro: con un order book avanzato e ordini nascosti.

Un’altra innovazione: la possibilità di utilizzare token che generano rendimenti come garanzia, rendendo il capitale più efficiente. E per coronare il tutto, Aster è multi-chain: compatibile con Ethereum, BNB Chain e Solana.

Perché puntare a un 10x con il token ASTER? Perché il progetto soddisfa tutti i requisiti dell’hype: innovazione, volume esplosivo, sostegno implicito di una figura influente (Changpeng Zhao). Il token ha già guadagnato oltre il 2.000% in pochi giorni, a dimostrazione che la domanda c’è.

Uptober, il momento chiave per tentare il 10x

Ottobre non è un mese come gli altri nel calendario delle criptovalute. Spesso è un fattore scatenante di cicli: i flussi tornano, i capitali circolano e le altcoin ne traggono vantaggio. Nel 2025, nonostante un contesto di mercato ancora incerto, molti trader puntano su Uptober come catalizzatore di un nuovo movimento rialzista.

Questi tre progetti comportano ovviamente dei rischi, ma se Uptober manterrà le sue promesse, potrebbero offrire performance spettacolari. Siate prudenti, fate le vostre ricerche (DYOR) e ricordate: non investite mai più di quanto siete disposti a perdere.