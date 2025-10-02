Previsioni prezzo: per questo analista XRP può spingersi fino a $215

XRP ha chiuso il Q3 con un forte guadagno del 31% e superato una resistenza storica. Gli analisti sono bullish e indicano target sempre più ambiziosi.

Il token di Ripple ha chiuso il terzo trimestre in forte crescita. L’asset è passato dalla soglia dei 2,20 dollari a inizio luglio a quella dei 2,90 dollari a fine settembre, registrando un forte guadagno del 31%. Si tratta di una delle migliori performance trimestrali degli ultimi anni.

Per l’analista XRP punta ai $5,50 come primo traguardo

Inoltre, l’analista crypto Mikybull ha notato un dettaglio importante nel grafico dell’asset: XRP ha chiuso il terzo trimestre sopra un una resistenza storica; un livello in cui, in passato, ha sempre faticato a superare.

È la prima volta dal 2017 che si verifica un evento simile e quell’anno l’asset ha registrato uno dei rally più esplosivi nella sua storia.

Analisi dell’andamento di XRP. Fonte: Mikybull/X

Secondo l’analisi, il token ha completato un pattern testa e spalle inverso pluriennale, registrando un breakout al rialzo. È un tipico modello grafico di inversione che segnala il passaggio da una fase ribassista a una rialzista.

L’asset potrebbe quindi continuare lo slancio dopo aver superato la cosiddetta neckline, ovvero la linea di resistenza che unisce i massimi del pattern.

Per l’analista il prossimo ostacolo per XRP è il livello di 5,50 dollari, ma ha stabilito anche dei target a lungo termine di 19 dollari, 63 dollari e persino 215 dollari, a condizione che il modello grafico continuerà a svilupparsi nei prossimi anni.

Il quarto trimestre potrebbe essere decisivo. Se gli acquirenti riuscissero a sostenere il breakout, potrebbero esserci nuovi massimi, anche se i cicli passati ricordano che dopo ogni rally esplosivo arrivano le prese di profitto.

Altri analisti fissano per XRP target tra 20 e 30 dollari

A sostenere la prospettiva bullish sono anche i fondamentali. L’ente borsistico americano sta esaminando diverse richieste di ETF spot basati sull’altcoin e tutte le sei domande potrebbero essere approvate in una sola settimana.

La SEC inizierà con quella di Grayscale il 18 ottobre, mentre nei giorni successivi esaminerà quelle di 21Shares, Bitwise, Canary Capital e CoinShares. La revisione si chiuderà il 24 ottobre con la richiesta di WisdomTree.

Per gli analisti di Bloomberg, l’ok da parte dell’ente regolatore è ormai una certezza ed è solo una questione di tempo. Le probabilità sono salite al 100% e anche quelle sul sito di scommesse di Polymarket sono arrivate al 99%.

L’ottimismo deriva dai nuovi standard di quotazione per i fondi, che riducono le tempistiche, e dal ritiro da parte della SEC delle notifiche di rinvio sugli ETF legati a XRP, Solana e altre altcoin.

Se gli ETF dovesse debuttare sul mercato e attirare gli investitori istituzionali, diversi analisti ipotizzano per XRP scenari fino a 20 o 30 dollari entro il 2026.

Stamattina XRP è in rialzo insieme al resto del mercato. L’asset sta scambiando in verde al livello di 2,97 dollari, a un passo dal riprendersi la soglia dei 3 dollari.

Performance di XRP

Nel grafico giornaliero ha segnato un + 4%, ma anche negli altri timeframe è in rialzo. Negli ultimi sette giorni ha registrato un rialzo del 4,25%, mentre nel corso del mese ha accumulato un guadagno del 6,44%

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

L’asset si sta mantenendo sopra la SMA a 200 giorni, posizionata a 2,50 dollari, che rappresenta un solido supporto di lungo termine.

L’RSI a 14 giorni, fermo a 47,16, mostra un momentum neutro e lascia margini per un’altra fase di accumulo, che potrebbe stabilizzare XRP in vista di un possibile breakout.

