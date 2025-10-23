L’AI di Perplexity prevede il prezzo di BNB, XRP e SOL per fine dicembre

Il modello di intelligenza artificiale di Perplexity prevede forti rally entro fine anno per le tre altcoin.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 23, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

L’entusiasmo per l’inizio di “Uptober” si è spento bruscamente dopo il forte sell-off scatenato dall’annuncio dei dazi del 100% di Donald Trump.

La tensione commerciale tra USA e Cina continua pesare sul sentiment e il mercato crypto fatica a riprendere slancio.

Ora l’attenzione dei trader è rivolta al prossimo FOMC della Federal Reserve (28 – 29 ottobre) e sperano in un allentamento monetario che potrebbe riaccendere la propensione al rischio.

Per alcuni analisti, la brusca correzione è positiva. Serve a eliminare le numerose posizioni con leva e a riportare equilibrio nel mercato, creando le basi per guadagni più solidi nel lungo termine.

Anche il modello di intelligenza artificiale di Perplexity resta rialzista e prevede forti rally entro fine anno per tre altcoin: BNB, XRP e Solana.

BNB raggiungerà i $1.600? La previsione dell’intelligenza artificiale

BNB è nato come utility token di Binance, ma nel tempo è diventato uno degli asset digitali più versatili del mercato. Oggi alimenta un intero ecosistema che va dagli NFT alle dApp fino alle soluzioni di pagamento.

Inoltre, i burning periodici continuano a rafforzare la tenuta dei prezzi a lungo termine, dato che riducono la supply gradualmente.

BNB ha ormai superato i confini della piattaforma di Binance. È sempre più accettata da commercianti, piattaforme di gaming e fornitori di servizi di viaggio in tutto il mondo.

Bnb (BNB) 24h 7d 30d 1y All time

A ottobre, l’asset crypto ha raggiunto un massimo storico di 1.369 dollari, per poi subire un calo di circa il 21% dopo la rottura al rialzo di una formazione a pennant sviluppata a inizio anno.

Il suo RSI si aggira intorno a 47 e BNB si trova ora in fase di consolidamento, sospeso tra la pressione d’acquisto e quella di vendita.

Se il mercato dovesse riprende il rally, secondo Perplexity il token potrebbe spingersi fino a 1.600 dollari entro fine anno. Altrimenti, il range più probabile rimane tra i 580 e i 1.000 dollari.

Previsione dell’AI di BNB. Fonte: Perplexity

Per l’AI XRP può superare i $6 entro fine anno

Perplexity è bullish anche sul token di Ripple. L’asset potrebbe registrare un forte aumento, raggiungendo un range tra i 5,50 e i 6,20 dollari entro la fine anno. Un balzo che raddoppierebbe il suo valore attuale di circa 2,40 dollari.

Previsione dell’AI di XRP. Fonte: Perplexity

La lunga battaglia legale con l’ente borsistico americano che ha gravato sul token è finalmente terminata, cosa che ha ripristinato la fiducia degli investitori e portato XRP a raggiungere un picco di 3,65 dollari a luglio.

La performance di XRP è stata notevole quest’anno. Il token ha messo a segno un +349% su base annua, superando nettamente Bitcoin ed Ethereum.

Inoltre, sul grafico sono comparse diverse formazioni a bandiera rialzista, pattern tecnici che spesso anticipano nuovi impulsi di crescita. Due di queste si sono formate proprio durante l’estate.

Xrp (XRP) 24h 7d 30d 1y All time

Sono presenti altri venti favorevoli. Gli ETF spot basati sull’asset potrebbero presto ricevere l’ok da parte della SEC e le continue partnership di Ripple potrebbero aiutare XRP a recuperare le recenti perdite e ad avvicinarsi alla soglia dei 6 dollari.

Solana supererà la soglia dei $500 entro dicembre?

Solana sta continuando a consolidare la sua posizione tra le principali blockchain per smart contract. Il suo market cap ha superato i 100 miliardi di dollari, mentre il suo Total Value Locked (TVL) è di circa 11 miliardi.

Sono presenti diversi segnali bullish per l’altcoin. A Hong Kong è stato approvato il primo ETF spot su SOL, mentre negli Stati Uniti il 21Shares Solana Spot ETF ha ottenuto il via libera a inizio mese, in seguito all’autorizzazione del modulo Form 8-A da parte della SEC, che consente al fondo di detenere SOL e di essere negoziato su una delle principali borse americane.

Solana potrebbe anche beneficiare di altri trend del settore, come la tokenizzazione di asset reali e l’espansione dell’infrastruttura delle stablecoin, entrambe in forte crescita a livello istituzionale.

Dopo aver toccato i 250 dollari a gennaio e aver ritracciato fino a 100 dollari ad aprile, ora SOL sta scambiando intorno ai 184 dollari, segnale di una possibile ripresa.

Il RSI a 40 e la vicinanza alla media mobile a 30 giorni suggeriscono che l’asset potrebbe essere sottovalutato.

Solana (SOL) 24h 7d 30d 1y All time

Dopo aver superato di recente una formazione a bandiera rialzista, secondo l’AI, Solana potrebbe puntare a un range tra 360 e 500 dollari entro fine anno. Si tratterebbe di un aumento di circa il 70% sopra il suo precedente massimo storico di 293,31 dollari.

Previsione dell’AI di SOL. Fonte: Perplexity

