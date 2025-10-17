Gli importanti deflussi di BNB dagli exchange aprono la strada ai $1570?

BNB è a $1145 e si registra un rallentamento dell'incasso dei guadagni mentre l’area di supporto è solida vicino ai $1140.

Malgrado il crollo dei mercati stia tenendo i trader col fiato sospeso, il token nativo di Binance si colloca con costanza tra le criptovalute in rialzo più interessanti. Da giorni grosse quantità di token BNB stanno lasciando i principali exchange.

Tra l’11 e il 15 ottobre, circa il 9% dei token BNB è stato spostato dai siti di trading verso wallet personali, per oltre 67.000 token.

Questo riduce la quantità di BNB disponibili per la compravendita e, secondo diversi esperti di crypto, potrebbe essere il segnale di una tendenza a conservare i token per periodi più lunghi. Questo scenario potrebbe sostenere il prezzo di BNB nel breve termine?

BNB trova stabilità dopo il crollo

Dopo il recente calo, il prezzo di BNB si è mantenuto stabile per diversi giorni, restando vicino ai 1140 dollari. Si tratta di una perdita del 4% nelle ultime 24 ore e di circa l’8% nell’ultima settimana, ma anche di un rialzo di quasi il 19% rispetto a un mese fa.

Il volume degli scambi si è ridotto, segno che molti operatori sono in attesa dei prossimi movimenti del mercato.

Eppure i dati on-chain mostrano che una parte degli investitori sta comprando approfittando di questa fascia di prezzo. Le statistiche di Santiment e CryptoQuant indicano una diminuzione dell’offerta sugli exchange e un leggero aumento dei token conservati nei wallet destinati alla detenzione di lungo periodo.

Il MVRV suggerisce un possibile minimo per BNB

Il rapporto MVRV, che confronta il valore di mercato attuale con il prezzo medio di acquisto dei token, offre informazioni sulla situazione dei detentori. Un MVRV elevato segnala che molti investitori sono in profitto, spesso vicino ai massimi locali.

Quando BNB si è avvicinato ai 1300 dollari a inizio ottobre, il rapporto MVRV era a 2,4. Durante la successiva discesa verso i 1100 dollari, è sceso a 2,0, toccando i minimi già visti in passato, a cui ha fatto seguito un rapido rimbalzo.

Oggi il rapporto MVRV si trova intorno a 2,1, considerato storicamente un valore neutro. Questo indica che la maggior parte dei possessori mantiene le posizioni e che la pressione sui profitti si è attenuata.

Fonte Glassnode

Gli indicatori mostrano equilibrio tra compratori e venditori

Il Bull Bear Power (BBP), che valuta la forza dei compratori e dei venditori tramite medie mobili, è leggermente negativo ma in miglioramento negli ultimi giorni. Questo suggerisce che i venditori stanno perdendo forza, mentre i compratori stanno iniziando a recuperare terreno.

Anche l’indice RSI si trova vicino al valore neutro di 50, segnalando che il mercato di BNB non è né in fase di euforia né di ipervenduto. Questa situazione potrebbe anticipare l’arrivo di un nuovo trend, soprattutto se dovessero aumentare i volumi di scambio.

Fonte Glassnode

