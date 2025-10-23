T. Rowe Price è il più grande ETF su XRP di sempre. Quale sarà l’effetto sul prezzo di Ripple?
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
T. Rowe Price, un gestore patrimoniale con 1,68 trilioni di dollari in gestione, ha presentato una richiesta per il primo ETF attivo su XRP. Questo passo storico segna un punto di svolta per il prezzo di Ripple e porta l’adozione istituzionale di XRP a un nuovo livello.
T. Rowe Price guida la rivoluzione degli ETF su XRP
La richiesta di T. Rowe Price si differenzia in modo sostanziale dai precedenti ETF su criptovalute.
Mentre i prodotti esistenti seguono passivamente degli indici, questo ETF su XRP sarà attivamente gestito. Inoltre, il fondo combina più asset digitali, tra cui Bitcoin ed Ethereum.
L’esperto di criptovalute JackTheRippler ha condiviso la notizia come un aggiornamento dirompente, sottolineando l’enorme importanza che questo gigante da 1,68 trilioni di dollari abbia deciso di “abbracciare” il token di Ripple.
Uno sviluppo cruciale per Ripple e la crypto market
Questo sviluppo arriva in un momento cruciale, proprio mentre l’incertezza nel mercato delle criptovalute raggiunge il suo punto più alto. Mentre il prezzo di XRP rimane stagnante, continua a crescere il numero di collaborazioni istituzionali, ETF su Ripple e investimenti da parte di giganti finanziari. Grazie a tutti gli sviluppi positivi, dopo un periodo piuttosto complesso, Ripple sembra pronta a riemergere.
Le prospettive a lungo termine per XRP rimangono fortemente rialziste. Tuttavia, gli analisti crypto consigliano di adottare una strategia di acquisto periodico (DCA – Dollar Cost Averaging), che consiste nell’investire importi fissi a intervalli regolari, indipendentemente dall’andamento del mercato.
Questo approccio permette di ridurre l’impatto della volatilità, evitare di entrare nel mercato nei momenti di massimo prezzo e mediare il costo d’acquisto nel tempo, una scelta prudente in una fase di incertezza come quella attuale.
Analisi tecnica del prezzo di XRP – 23 ottobre
Attualmente, il prezzo di XRP si trova nella fase finale di una consolidazione simmetrica. Questa formazione, sviluppatasi dal 2020, mostra ora segnali forti. Inoltre, il prezzo di XRP si muove al di sopra di una linea di tendenza rialzista pluriennale.
Un pattern di “bullish pennant” è visibile sopra la resistenza rossa intorno ai 2,40 dollari. Questo tipo di configurazione di solito indica una continuazione del trend rialzista. Perciò, gli analisti crypto si aspettano che una rottura sopra i 2,45–2,50 dollari possa aprire la strada a un prezzo di Ripple tra 3,20 e 3,50 dollari.
Il volume di scambi gioca un ruolo cruciale in questo scenario: un volume crescente durante la rottura confermerebbe la forza del movimento. Finché XRP rimane sopra la linea di tendenza rialzista intorno a 1,80 dollari, lo slancio positivo resta intatto.
Previsioni XRP – Novembre 2025
Il mese di novembre potrebbe diventare decisivo per il prezzo di XRP. Dal punto di vista tecnico, la moneta sembra pronta per un nuovo impulso rialzista. Storicamente, dopo lunghi periodi di consolidazione, seguono spesso movimenti parabolici.
La combinazione di interesse istituzionale e configurazione tecnica crea condizioni ideali. Tuttavia, XRP dovrà prima rompere la zona di resistenza; in caso contrario, un movimento laterale rimane lo scenario più probabile fino all’inizio di novembre.
Le altcoin tendono a beneficiare dei movimenti positivi di Bitcoin. Pertanto, un mercato BTC forte potrebbe dare una spinta extra al prezzo di Ripple. Attualmente, tutti gli occhi sono puntati sul confronto tra oro e Bitcoin: se BTC riuscirà a fare un grande balzo rispetto al metallo prezioso, questo riporterà fiducia nell’altseason del 2025.
Pepenode – reddito passivo in crypto
Mentre il prezzo di XRP si prepara a potenziali rotture, molti investitori cercano fonti di reddito stabili in tempi di incertezza nel mercato crypto. Pepenode sta sviluppando un’app innovativa che consente agli utenti di fare il mining di criptovalute direttamente dal telefono.
L’app assume la forma di un gioco educativo, che permette agli utenti principianti di imparare come funziona il mining in modo semplice e divertente. Allo stesso tempo, i “miner” dell’app guadagnano reddito passivo durante le fasi di mercato volatili.
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 ottobre 2025 – XRP non è più solo una moneta…
- XRP in ascesa: Ripple entra nel comitato della Fed e punta ai $4!
- Il mercato crypto oggi è in rosso per colpa di Trump
- L’AI cinese Deepseek prevede il prezzo di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025
- In arrivo 1 miliardo di dollari su XRP: previsioni di prezzo
- [LIVE] XRP News Oggi: Le notizie del 22 ottobre 2025 – XRP non è più solo una moneta…
- XRP in ascesa: Ripple entra nel comitato della Fed e punta ai $4!
- Il mercato crypto oggi è in rosso per colpa di Trump
- L’AI cinese Deepseek prevede il prezzo di Ethereum, Cardano e Ripple entro il 2025
- In arrivo 1 miliardo di dollari su XRP: previsioni di prezzo