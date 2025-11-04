L’AI di Gemini prevede il prezzo di XRP, ADA e ASTER per fine dicembre

L'AI di Gemini prevede che XRP, Cardano e Aster registreranno nuovi rialzi prima della fine dell'anno.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il modello di intelligenza artificiale di Google, Gemini, rimane fortemente bullish e prevede nuovi rally per XRP, Cardano e Aster entro le festività natalizie.

Ottobre è stato un mese debole per il mercato e anche novembre è iniziato in rosso. Secondo l’intelligenza artificiale, però, il sentiment potrebbe migliorare nelle prossime settimane.

A rafforzare questa prospettiva contribuiscono il debutto degli ETF spot su Solana, Litecoin e Hedera, insieme al recente taglio dei tassi di 25 punti base deciso dalla Federal Reserve.

Inoltre, i senatori americani stanno mettendo a punto la nuova legge sul mercato crypto, mentre le pressioni inflazionistiche sembrano allentarsi, favorendo un ritorno della propensione al rischio.

L’AI prevede un target di fine anno di $5,8 per XRP

Per il modello di intelligenza artificiale di Google, XRP è sulla buona strada per registrare un forte breakout. Stima un range tra 5,85 e 13 dollari entro fine anno. Se riuscisse a raggiungere il livello più alto, si tratterebbe di un rialzo di circa +475% rispetto al prezzo attuale di 2,26 dollari.

Ripple si è finalmente scrollata di dosso la battaglia legale contro la SEC e la fiducia del mercato è tornata. Quest’anno l’asset ha registrato una buona performance e a luglio a toccato un picco di 3,65 dollari.

Il lancio della stablecoin RLUSD da parte di Ripple, unito al dialogo diretto del CEO Brad Garlinghouse con il presidente Trump, ha consolidato la posizione dell’azienda come riferimento nel panorama regolamentare, rafforzandone l’attrattiva sia per gli investitori retail che istituzionali.

Sul piano tecnico, XRP continua a mostrare configurazioni rialziste nel grafico, lasciando intravedere un possibile breakout entro fine anno.

Secondo l’AI di Gemini, se dovessero arrivare catalizzatori come l’approvazione degli ETF su XRP, nuove partnership strategiche o una regolamentazione più chiara negli Stati Uniti, l’obiettivo dei 13 dollari potrebbe essere raggiunto prima della chiusura del 2025.

Cardano registrerà un aumento del 700%?

Cardano resta una delle reti DeFi più solide e in continua evoluzione. Si è costruita una reputazione come principale alternativa a Ethereum, grazie a un ecosistema di sviluppatori sempre più attivo e a una gamma crescente di applicazioni decentralizzate.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 21 miliardi di dollari, ADA mantiene un ruolo di primo piano tra i progetti DeFi, pur restando dietro Solana ed Ethereum per livello di adozione.

Secondo l’analisi di Gemini, ADA potrebbe raggiungere un range tra i 5 e i 7 dollari entro fine anno, segnando un guadagno di circa +1.100% rispetto al prezzo attuale di 0,58 dollari.

L’AI prevede un rally anche per Aster

Aster, il token dell’omonimo DEX, sta continuando ad attirare l’attenzione del mercato. Nato dalla fusione tra Astherus e APX Finance alla fine del 2024, il progetto ha debuttato ufficialmente nel settembre 2025 ed è stato listato su Binance il mese successivo.

Costruito su BNB Chain, Aster si presenta come un DEX perpetuo avanzato, capace di gestire trading spot e futures con leva fino a 1001×.

La sua peculiarità è il modello “Trade & Earn”, che consente agli utenti di utilizzare asset di rendimento come margine, combinando negoziazione e guadagno passivo.

Oggi Aster è tornato in calo, dopo il forte rally innescato dal tweet di CZ.

Negli ultimi giorni l’asset aveva superato il canale discendente grazie all’interesse delle balene durante il fine settimana, ma il token ha poi ceduto terreno quando i trader hanno iniziato a prendere profitto.

Con un RSI neutro, Aster resta tra i progetti che, secondo Gemini, potrebbero raggiungere i target previsti nei prossimi due mesi, tra 2,74 e i 4,66 dollari.

Maxi Doge (MAXI) esploderà dopo il listing?

Anche altri progetti che non sono stati individuati dall’AI di Gemini stanno suscitando forte interesse. Uno di questi è Maxi Doge. Il progetto è ancora in fase di prevendita e finora ha raccolto 3,9 milioni di dollari.

Si ispira a Dogecoin ma la sua mascotte è “muscolosa” e si rivolge a una community di trader amanti del rischio e delle leva finanziaria. Maxi Doge prevede di organizzare degli eventi di trading per mantenere vivo l’interesse nel corso del tempo.

Il token segue lo standard ERC-20 e può essere messo in staking fin da subito. Al momento l’APY è dell’80%. MAXI è disponibile al prezzo di 0,000266 dollari, ma aumenterà di valore nel prossimo round di prevendita.

Può essere comprato sia nel sito ufficiale che tramite l’app di Best Wallet nella sezione “Upcoming Tokens”.

