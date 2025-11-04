Perché il mercato crypto è in rosso oggi? 4 novembre 2025

Nella top 10 dominano le perdite, mentre nella top 100 qualche crypto riesce ancora a restare in verde.

Giornata cupa per il mercato crypto. Il sentiment è a terra e la capitalizzazione di mercato totale, secondo i dati di CoinMarketCap, è scesa del 3,9% fino a 3,54 trilioni di dollari.

Continua il bagno di sangue: Bitcoin precipita sotto i $104.000

Bitcoin ha proseguito la discesa, perdendo la soglia dei 105.000 dollari e scivolando sotto i 104.000.

Attualmente si sta muovendo intorno ai 103.700 dollari, in calo del 3,52%, con la capitalizzazione giù di circa 3,5%.

Ethereum sta soffrendo ancora di più: la seconda crypto per market cap è giù del 6%, ed è scivolata a 3.493 dollari. Ancora peggio BNB, che è affondata del 6,6% fino a 954 dollari.

Male anche XRP, in calo del 5,5% a 2,25 dollari, mentre Solana si conferma il peggior performer della top 10 con una perdita dell’8,8%, precipitando a 160 dollari.

Anche le altre altcoin della top 10 sono in rosso. Dogecoin ha subito una perdita del 4,5% e ora sta scambiando a 16,53 dollari, mentre Cardano è arretrata del 5,8% e si è fermata a 0,54 dollari.

Per quanto riguarda la top 100, la situazione è più mista. Alcune hanno subito perdite a due cifre, mentre altre hanno messo a segno forti guadagni.

In mezzo al mercato in crisi, le privacy coin sono in verde, spinte da una rinnovata ricerca di anonimato in un settore sempre più sorvegliato e regolamentato. Dash ha messo a segno un rally del 73% nelle ultime 24 ore, mentre Decred è volata di oltre 153%. In crescita anche Zcash, che prosegue la corsa con un +21%.

Diversi asset restano in rosso: Aptos ha perso il 12% ed è sceso a 2,73 dollari, ASTER, il token dell’omonimo DEX, è tornato in negativo con un calo del 7% a 0,91 dollari, mentre Morpho è arretrato del 14,3%.

Il mercato sprofonda dopo le prese di profitto delle whale

Giornata ancora più nera di ieri per il mercato, travolto da una nuova ondata di liquidazioni. Continua a dominare la paura dopo il FOMC della scorsa settimana e, per ora, non ci sono cenni di ripresa.

Secondo i dati della piattaforma CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono state chiuse posizioni per 1,36 miliardi di dollari. La maggior parte riguarda le long, per un totale di 1,21 miliardi di dollari, mentre le short hanno toccato circa 147 milioni di dollari. Sono stati liquidati più di 326.000 trader.

Ieri il clima era già teso, visti i movimenti delle whale, e quelle paure si sono poi concretizzate. Le balene hanno iniziato a prendere profitto, aumentando la pressione ribassista e spingendo Bitcoin sotto i 104.000 dollari. Anche i deflussi dagli ETF spot hanno pesato sul mercato.

L’indice Crypto Fear and Greed sta continuando a scendere e ora è a 27, vicino alla paura estrema. Il mercato crypto resta in profondo rosso, mentre le borse si stanno muovendo in direzione opposta, spinte dai titoli tech e dal nuovo accordo tra OpenAI e Amazon.

L’indice Crypto Fear and Greed si trova a quota 27. Fonte: CoinMarketCap

Intanto il dollaro sta continuando a rafforzarsi, dato che Powell non ha dato alcuna certezza per un nuovo taglio dei tassi a dicembre.

Per ora il mercato è in attesa di nuovi dati macroeconomici, per capire come si muoverà la Fed nella prossima riunione. L’attenzione è anche rivolta alla decisione della Corte Suprema statunitense riguardo a dazi di Trump, prevista per mercoledì.

Gli ETF spot restano in rosso ( tranne quelli su Solana)

Giornata cupa anche per gli ETF spot statunitensi. A salvarsi, almeno per ora, solo i fondi su Solana, che continuano a registrare afflussi.

Secondo i dati della piattaforma SoSoValue, ieri i fondi spot su Bitcoin hanno registrato deflussi per 186,5 milioni di dollari.

Il totale cumulativo degli afflussi netti è sceso a 61 miliardi di dollari, mentre il patrimonio complessivo dei fondi ammonta a 143,5 miliardi, pari al 6,75% del market cap di Bitcoin.

L’attività di trading non sembra essersi spenta, dato che il volume giornaliero resta sostenuto a 4,69 miliardi di dollari.

A guidare i deflussi è stato il fondo IBIT di BlackRock con 186,5 milioni di dollari, mentre FBTC di Fidelity, GBTC di Grayscale e ARKB di Ark & 21Shares sono rimasti fermi, senza nuovi afflussi.

Gli ETF spot su Ethereum non se la sono cavata meglio. Il 3 novembre hanno registrato deflussi per 135,7 milioni di dollari, con ETHA di BlackRock in testa (-81,7 milioni di dollari), seguito da FETH di Fidelity (-25,1 milioni di dollari) e ETHE di Grayscale (-15 milioni).

Afflussi negli ETF spot su Ethereum. Fonte: SoSoValue

Ora gli afflussi netti cumulativi si attestano a 14,23 miliardi di dollari, con un patrimonio totale di 24,02 miliardi, pari al 5,55% della capitalizzazione di Ethereum. Il volume di trading resta elevato a 2,51 miliardi.

Gli ETF spot su Solana, invece, continuano a rimanere in verde. Il 3 novembre hanno registrato afflussi netti per 70 milioni di dollari. Si tratta del quarto giorno consecutivo di flussi positivi.

Afflussi negli ETF spot su Solana. Fonte: SoSoValue

Il totale cumulativo è salito a 269 milioni di dollari, con un patrimonio di 513 milioni di dollari, pari allo 0,57% del market cap di Solana. Il volume di trading ha raggiunto 67,5 milioni di dollari.

Tra i due fondi quotati, il BSOL di Bitwise domina con 65 milioni di dollari di afflussi, mentre il GSOL di Grayscale ha aggiunto circa 4,9 milioni di dollari.