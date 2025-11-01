Il Senato USA finalizza la nuova legge sulle criptovalute

Il Senato degli Stati Uniti sta mettendo a punto la bozza bipartisan aggiornata del Crypto Market Structure Bill. Il testo dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.

Autore Aniello Raul Barone Autore Aniello Raul Barone Profilo dell'autore condividi Copiato Divulgazione Annunci Divulgazione Annunci



Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui Ultimo aggiornamento: Novembre 1, 2025

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Un altro passo avanti è stato compiuto negli Stati Uniti, verso la chiarezza sulla regolamentazione delle risorse digitali.

La commissione del Senato è infatti pronta a pubblicare una bozza aggiornata del Crypto Market Structure Bill, la legge che mira a regolare la struttura del mercato delle criptovalue.

La bozza aggiornata del Crypto Market Structure Bill sarà pubblicata nei prossimi giorni

Il disegno di legge sul mercato si avvicina alla pubblicazione, poiché la Commissione Agricoltura del Senato degli Stati Uniti sta finalizzando la sezione sulle materie prime della sua bozza bipartisan.

Secondo la giornalista Eleanor Terrett, la commissione potrebbe svelare la versione aggiornata già questa settimana. Tuttavia, ha riferito che alcuni addetti ai lavori suggeriscono che la pubblicazione potrebbe slittare alla prossima settimana a causa di alcuni aggiustamenti finali.

Questo fa seguito anche alle tavole rotonde del settore della scorsa settimana e alla ripresa dei negoziati bipartisan tra i membri della commissione bancaria del Senato.

Il disegno di legge stabilisce un nuovo quadro normativo per le risorse digitali. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gestirà le materie prime digitali e i mercati spot. La Securities and Exchange Commission (SEC) manterrà il controllo sulle risorse classificate come titoli.

La legislazione introduce anche un sistema di classificazione strutturato per le risorse digitali. Questo include materie prime digitali, risorse di contratti di investimento e stablecoin di pagamento consentite. Questa struttura ha lo scopo di chiarire quale agenzia federale ha giurisdizione e di stabilire le aspettative di conformità.

Il Crypto Market Structure Bill è stato inoltre regolarmente aggiornato dai legislatori. La nuova versione fornisce definizioni e protezioni più chiare per le risorse digitali. A settembre, la commissione del Senato ha pubblicato una bozza aggiornata che include importanti modifiche. Lo staking, il DePIN e gli airdrop non saranno più trattati automaticamente come titoli in base a questo aggiornamento.

Le commissioni del Senato riprendono i negoziati bipartisan

Il momentum intorno al Crypto Market Structure Bill è cresciuto dopo mesi di tensioni tra i partiti. Le discussioni sono state brevemente sospese quando i senatori democratici hanno introdotto nuove normative DeFi attraverso il CLARITY Act.

Secondo la proposta, gli sviluppatori di protocolli DeFi dovevano essere classificati come intermediari. I legislatori repubblicani e gli sviluppatori hanno criticato questa azione, sostenendo che potrebbe rendere illegale l’innovazione open source.

Tuttavia, entrambe le parti hanno recentemente mostrato la volontà di raggiungere un compromesso a seguito di tavole rotonde separate che hanno visto la partecipazione di figure chiave del settore, tra cui dirigenti di Coinbase e Ripple. Fonti vicine ai colloqui hanno affermato che i legislatori erano “determinati a compiere progressi più rapidi” e a produrre un disegno di legge che sostenga l’innovazione.

Alla luce di questi sviluppi, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha espresso ottimismo sul fatto che il disegno di legge possa essere finalizzato entro la fine dell’anno. Parlando dal Campidoglio, Armstrong ha osservato che i legislatori di entrambi i partiti sono “allineati al 90%” sul quadro fondamentale del disegno di legge.