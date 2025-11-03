ASTER esplode dopo l’acquisto di 2 milioni di token da parte di CZ

Domenica, CZ ha annunciato di aver acquistato più di 2 milioni di dollari di ASTER e ha precisato di aver utilizzato fondi personali direttamente su Binance

Aster continua la corsa. Il comparto crypto è ancora scosso dalle parole di Powell, ma il token si sta muovendo in controtendenza. Stamattina è ancora in verde con un +7% dopo il forte rally di ieri, in cui è balzato da 0,90 a 1,26 dollari in poche ore.

A scatenarlo è stato il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, conosciuto nella community anche con il nome di CZ.

Domenica, in un post su X, ha annunciato di aver acquistato più di 2 milioni di dollari di ASTER e ha precisato di aver utilizzato fondi personali direttamente su Binance, scrivendo: “Non sono un trader. Compro e conservo.”

Full disclosure. I just bought some Aster today, using my own money, on @Binance.



I am not a trader. I buy and hold. pic.twitter.com/wvmBwaXbKD — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 2, 2025

Il suo tweet è bastato per innescare una forte domanda speculativa. Secondo i dati on-chain, il wallet principale di ASTER ha registrato ingenti afflussi di USDT, diventando uno dei più grandi indirizzi sulla BNB Chain.

Inoltre, subito dopo le parole di CZ, secondo i dati di LookOnChain, due whale hanno aumentato le loro posizioni short sull’asset crypto.

“Entrambe le whale che hanno venduto allo scoperto $ASTER risultano attualmente in profitto: l’indirizzo 0x9eec9 registra un guadagno di 5,9 milioni di dollari, mentre 0xbadb è in rialzo di 1,4 milioni,” ha riportato LookOnChain.

Both whales shorting $ASTER are currently in profit —

0x9eec9 is up $5.9M, while 0xbadb is up $1.4M.https://t.co/KMir3v6Slwhttps://t.co/56qZmvzxsn pic.twitter.com/SMPUHtPLAq — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Un’altra balena sta continuando a trasferire l’asset. Secondo i dati di Onchain Lens, ha prelevato 5,58 milioni di dollari in token $ASTER da Binance e li ha depositati nel DEX di Aster.

Negli ultimi sei giorni, avrebbe ritirato complessivamente 6,8 milioni di $ASTER, per un valore di circa 6,66 milioni di dollari.

Il token ASTER esplode del 20% subito dopo il tweet

Il tweet ha riacceso l’interesse del mercato. Aster (ASTER) è il token nativo dell’omonimo DEX multi-chain, attivo su diverse blockchain tra cui BNB Chain, dove concentra la maggior parte della liquidità. Supporta anche Arbitrum e Solana e si distingue per il focus sui perpetual contracts, oltre che per le caratteristiche tecniche.

Ieri il token del DEX ha ripreso slancio dopo aver subito una perdita dell’11% il mese scorso, periodo in cui anche il suo Total Value Locked (TVL) era sceso di circa il 25%.

Non è la prima volta che Aster registra un rally grazie a CZ. L’asset aveva messo a segno un +1500% in una settimana dopo che CZ aveva espresso il proprio sostegno al progetto.

In quell’occasione, il fondatore di Binance aveva sottolineato che Aster è diventato uno dei maggiori detentori di BSC-USDT al di fuori dei wallet di Binance.

In un altro post, aveva anche elogiato il supporto multi-chain e le funzionalità di hidden orders integrate nel DEX (ordini nascosti che non compaiono nel book e permettono ai trader istituzionali di muovere capitali in modo più discreto).

Durante la giornata di ieri ASTER ha registrato un balzo dal livello di 0,90 dollari a 1,26 dollari in poche ore, per poi tornare stamattina a scambiare a un dollaro.

L’asset è ancora in positivo nel grafico giornaliero con un +7%, ma negli altri timeframe rimane tinto di rosso: in quello settimanale ha registrato un -6,51%, mentre in quello mensile una perdita del 50%.

Grafico giornaliero di Aster. Fonte: CoinMarketCap

L’acquisto di CZ arriva a poche settimane dalla grazia concessa dal presidente Donald Trump. Per il tycoon “le accuse di frode contro Changpeng Zhao erano piuttosto deboli e certamente non tali da giustificare il carcere”.

Durante un’intervista al programma 60 Minutes, andata in onda domenica sera, Trump è stato interrogato sul caso CZ e ha definito l’intera vicenda una “caccia alle streghe di Biden”.

Nel novembre 2023, Zhao si era dichiarato colpevole di non aver implementato un sistema antiriciclaggio efficace su Binance, scontando una pena detentiva e pagando una multa personale, oltre a quella imposta alla società.