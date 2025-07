L’AI di ChatGPT prevede rally esplosivi per XRP, DOGE e SHIB entro il 2025

Il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, prevede che le tre altcoin potrebbero registrare un'impennata entro la fine dell'anno.

Fino a lunedì Bitcoin sembrava vivere un momento d’oro, segnando massimi su massimi. Dopo aver toccato il nuovo record sopra i 123.000 dollari, ha però subito una correzione ed è sceso a 118.000 dollari, trascinato dalle prese di profitto.

Gli esperti e analisti sono convinti che presto Bitcoin riprenderà la sua corsa. E spinte dal suo slancio, le prime altcoin per market cap potrebbero raggiungere nuove vette entro la fine dell’anno.

Anche il modello di intelligenza artificiale di OpenAI, ChatGPT, prevede lo stesso scenario bullish e ha individuato 3 altcoin che potrebbero registrare forti guadagni nei prossimi mesi.

L’AI prevede che questa altcoin potrebbe raddoppiare

La prima crypto nella lista è il token di Ripple. Il modello AI stima che XRP potrebbe raggiungere i 20 dollari entro la fine dell’anno. Si tratterebbe di un aumento di 7x rispetto al suo prezzo attuale di 2,96 dollari.

Fonte: ChatGPT.

Finora, XRP è stato l’asset con le performance migliori. In un anno ha segnato un guadagno del 429%, contro l’87% registrato da Bitcoin.

A spingere al rialzo l’altcoin, secondo il modello AI, saranno diversi fattori, tra cui il forte interesse istituzionale, una regolamentazione più chiara e il forte ottimismo per il possibile debutto sul mercato di un ETF spot su XRP.

XRP continua a essere vista come una delle soluzioni migliori per i pagamenti globali, vista la sua velocità, conformità e costi bassi. Anche il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF) ha riconosciuto i suoi punti di forza lo scorso anno.

Inoltre, Ripple potrebbe presto scrollarsi di dosso il peso della lunga battaglia con la SEC, dato che sta per concludersi. Dopo anni di contenzioso, l’ente borsistico americano ha ritirato la causa contro la società e ora il caso è in una fase puramente procedurale. Per l’avvocato Marc Fagel la chiusura definitiva è attesa entro pochi mesi.

Con l’archiviazione del caso da parte del tribunale, Ripple potrebbe finalmente tornare a operare senza più restrizioni.

Il modello AI di Open AI ha anche fissato un obiettivo inferiore di 15 dollari. Ma prima l’asset dovrà superare con forza la soglia dei 3 dollari. Per ambire ai 20 dollari, invece, è necessario un catalizzatore.

Molto dipenderà dai progressi normativi negli Stati Uniti, dato che il settore sta chiedendo da tempo una maggiore chiarezza ai legislatori.

Grafico giornaliero di XRP. Fonte: TradingView

DOGE sta per registrare una forte impennata?

La seconda altcoin analizzata dal modello AI è Dogecoin, che continua a mantenere una capitalizzazione di mercato solida di circa 30,2 miliardi di dollari. Creato nel 2013 come parodia, è diventato un asset digitale legittimo con un’ampia community di affezionati e un utilizzo crescente.

Fonte: ChatGPT

Attualmente DOGE sta scambiando in verde al livello di 0,201 dollari. Nelle ultime 24 ore ha registrato un aumento del 3%, mentre nel grafico settimanale ha segnato un + 16%.

Il suo RSI si attesta a 65, indicando un trend rialzista con un crescente interesse all’acquisto. Nel grafico dell’asset si è formato un pattern a cuneo discendente tra novembre e aprile, che spesso preannuncia un imminente breakout al rialzo.

Il modello di intelligenza artificiale di ChatGPT ha fissato un target di 1,5 dollari per la meme coin, sempre che continui la fase rialzista. Si tratterebbe di un guadagno di 7,5x rispetto al suo prezzo attuale.

Intanto l’asset sta continuando a ricevere un forte appoggio dalle grandi aziende. Per esempio Tesla accetta DOGE per alcuni prodotti, mentre piattaforme come Revolut e PayPal lo hanno integrato come metodo di pagamento.

Grafico di DOGE. Fonte: TradingView

ChatGPT prevede un forte rialzo per SHIB

L’ultimo progetto è un’altra meme coin: Shiba Inu. Lanciato nel 2020, è diventata la seconda meme coin per market cap e un serio concorrente di Dogecoin con una capitalizzazione di mercato di 8,1 miliardi di dollari.

Fonte: ChatGPT

Attualmente SHIB sta scambiando al livello di 0,00001384 dollari, con un guadagno del 4,3% nelle ultime 24 ore e del 14,1% in una settimana. L’asset potrebbe presto sfondare al rialzo due importanti pattern tecnici: un cuneo discendente, formato tra novembre e marzo, e una bandiera rialzista, individuata a metà maggio.

La possibile resistenza per l’asset si trova a 0,000022 dollari e l’asset potrebbe spingersi verso i 0,00003 dollari. Se Shiba Inu dovesse proseguire il rally, il modello AI di OpenAI prevede che SHIB potrebbe raggiungere 0,0001 dollari entro la fine dell’anno. Si tratterrebbe di un aumento di 7x rispetto al prezzo attuale.

La trasformazione di SHIB in un ecosistema incentrato sull’utilità rafforza la previsione. Basato sulla chain di Ethereum, SHIB ha migliorato la scalabilità con la sua soluzione Layer-2, Shibarium, che consente transazioni più veloci, fees più basse, una maggiore integrazione delle dApp e funzionalità di privacy avanzate.

Grafico di SHIB. Fonte: TradingView

