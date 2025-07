L’intelligenza artificiale ha previsto il prezzo di Bitcoin per il 1° agosto 2025

ChatGPT e Grok prevedono il prezzo di Bitcoin citando l'aumento della domanda istituzionale e le condizioni macroeconomiche favorevoli.

Al momento della pubblicazione Bitcoin (BTC) era scambiato a 118.710 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap. Dopo aver raggiunto un massimo storico superiore a 123.000 dollari, la principale criptovaluta ha registrato un leggero calo nelle ultime 24 ore.

Bitcoin resta comunque in rialzo dell’8,7% negli ultimi sette giorni, come mostra il grafico sottostante e, anche se per ora mantiene un andamento laterale, conserva la sua spinta verso il livello di resistenza di 120.000 dollari.

Grafico del prezzo di Bitcoin negli ultimi sette giorni – Fonte: CoinMarketCap

Ad agosto Bitcoin dovrebbe essere scambiato intorno ai 130.000 dollari. A fornire questa previsione sono ben due distinti modelli AI, ChatGPT e Grok, che tra i vari fattori a sostegno citano l’aumento della domanda istituzionale e le condizioni macroeconomiche favorevoli.

Previsione del prezzo di Bitcoin secondo ChatGPT

Il modello AI ChatGPT ha previsto che Bitcoin sarà scambiato in una fascia di prezzo compresa tra i 125.000 e i 135.000 dollari fino alla fine dell’estate, con un potenziale rialzo se la domanda degli ETF accelererà o se emergeranno nuovi acquirenti sovrani, e un rischio di ribasso dovuto principalmente a eventuali shock normativi o alle tipiche correzioni dei mercati rialzisti.

Previsione del prezzo di Bitcoin – Fonte: ChatGPT

Previsione del prezzo di Bitcoin secondo Grok

La previsione di Grok è leggermente più ottimista. L’intelligenza artificiale del social media X fornisce un intervallo di negoziazione compreso tra i 125.000 e i 145.000 dollari, con un punto di stima centrale di 135.000 dollari nello stesso periodo.

Il modello AI ha evidenziato diversi segnali tecnici che supportano un trend rialzista, come un MACD forte e un indice di forza relativa (RSI) elevato, ma in ogni caso mette in guardia da potenziali ribassi a breve termine dovuti alle prese di profitto da parte dei trader.

Entrambi i modelli AI hanno evidenziato che le loro previsioni sono speculative, data la nota volatilità di Bitcoin e la sua suscettibilità agli shock esterni.

Tuttavia, concordano sul fatto che l’attuale fase del ciclo di mercato, a circa 12-18 mesi di distanza dall’halving di aprile 2024, favorisce ancora prezzi più alti fino alla fine del 2025.

Nel frattempo, il sentiment del mercato intorno al Bitcoin rimane forte, come dimostra l’indice Fear & Greed che si attesta a 70, indicando “avidità”. Inoltre, il trend rialzista è ulteriormente confermato dal prezzo che continua a mantenersi al di sopra delle medie mobili semplici a 50 giorni (107.744 dollari) e 200 giorni (88.894 dollari).

Tuttavia, l’RSI a 14 giorni a 68 suggerisce che l’asset si sta avvicinando al territorio di ipercomprato, mentre la volatilità rimane moderata al 4,44%.

Dove arriverebbe il prezzo di Bitcoin se la sua rete acquistasse una maggiore efficienza e velocità?

Ora che Bitcoin ha stabilito un nuovo massimo storico e permane in un trend marcatamente rialzista sono in molti a porsi questa domanda, soprattutto alla luce del nuovo progetto Bitcoin Hyper (HYPER).

La piattaforma Bitcoin Hyper sta introducendo una soluzione Layer 2 che promette di rendere Bitcoin veloce, economico e scalabile. Il nuovo ecosistema sarà alimentato dal token HYPER, che oltre a facilitare le transazioni sul Layer 2 avrà anche utilità di staking e garantirà ai suoi possessori il diritto di governance nel progetto.

