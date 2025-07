L’intelligenza artificiale prevede il prezzo di SHIB per la fine di luglio

Per capire se la meme coin proseguirà lo slancio, abbiamo deciso di rivolgerci all'intelligenza artificiale.

Shiba Inu sta registrando una buona performance, migliore di molte altre meme coin. I grandi player sono tornati ad accumulare l’asset crypto, ma il trend rialzista è anche sostenuto dai dati tecnici.

Al momento SHIB sta scambiando in verde al livello di 0,00001382 dollari. Nelle ultime 24 ore ha segnato un aumento del 6,28%, mentre nel grafico settimanale ha registrato un guadagno più marcato del 15,78%.

Anche la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu è salita: un mese fa era di 7,03 miliardi di dollari e ora si attesta a 8,14 miliardi di dollari.

L’AI prevede un altro rialzo per SHIB entro la fine del mese

Per capire se l’asset proseguirà lo slancio, abbiamo deciso di rivolgerci al modello di previsione dei prezzi basato sull’intelligenza artificiale di Finbold, che tiene conto di diversi fattori tecnici. Fissa un obiettivo di prezzo per la meme coin di 0,00001450 dollari entro la fine del mese. Si tratterebbe di un aumento del 4,84% rispetto al suo valore attuale.

L’AI prevede il prezzo di SHIB. Fonte: Finbold

Per stimare il target di prezzo, l’intelligenza artificiale ha analizzato diversi indicatori tecnici: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), l’oscillatore stocastico (SO), l’inclinazione della linea MACD e la media mobile semplice a 50 giorni (SMA).

Dati tecnici considerati dall’IA per la previsione di Shiba Inu. Fonte: Finbold

Analisi degli indicatori

Il modello di intelligenza artificiale stima che la meme coin registrerà un leggero aumento durante il mese, ma alcuni indicatori segnalano che potrebbe verificarsi un calo.

La maggior parte degli indicatori conferma il trend rialzista. Il MACD, insieme alla sua pendenza, mostra che le medie mobile a breve e a lungo termine si stanno allontanando. L’asset sta quindi salendo con più slancio.

Anche l’RSI conferma la forza del movimento. L’indicatore ha continuato a salire fino a toccare 67,5, vicino alla soglia di ipercomprato di 70. Un valore che, a maggio, aveva anticipato un consolidamento di due settimane. Un nuovo superamento della soglia dei 70, senza il supporto dei volumi, potrebbe portare allo stesso scenario o a un leggero pullback.

L’oscillatore stocastico si muove tra 70 e 90, zona che indica solitamente una forte pressione d’acquisto.

Si tratta di un segnale positivo, ma durante un forte aumento dell’asset potrebbe invitare a operare con cautela.

Non è presente nessun crossover ribassista, quindi potrebbero esserci altri guadagni per la meme coin.

La SMA a 50 giorni di SHIB è ancora piatta, dato che riflette il lungo periodo di debolezza lasciato alle spalle. L’asset però ha superato la trendline per la prima volta, un segnale che spesso anticipa un cambiamento del trend, sopratutto dopo una lunga fase ribassista.

I volumi in crescita e l’attività delle whale spingono al rialzo SHIB

Intanto, nelle ultime 24 ore il volume di trading ha registrato un aumento del 27,21% e al momento si attesta a 331,13 milioni di dollari.

Inoltre, c’è una maggiore attività da parte delle balene e un aumento delle transazioni sui DEX che coinvolgono SHIB. Dinamiche che spesso precedono inversioni di tendenza nel medio termine.

Nel complesso, le prospettive per SHIB restano rialziste nella seconda metà di luglio. Il modello AI prevede un target di 0,00001450 dollari, un rialzo moderato ma coerente con il momentum in corso.

La vicinanza dell’RSI alla soglia di ipercomprato e la SMA ancora piatta indicano che i rialzisti avranno bisogno di volumi in crescita e di un contesto di mercato favorevole per spingere al rialzo l’asset.

Se SHIB non dovesse riuscire a consolidare i recenti guadagni, il primo supporto si trova nel range tra 0,0000126-0,0000130 dollari.

Alternative a Shiba Inu

Intanto gli investitori stanno diversificando il portafoglio con altre meme coin, tra cui quelle in fase di prevendita come SNORT. Non è una semplice meme coin ma sta sviluppando il suo bot di trading su Telegram, progettato per essere il più economico e veloce.

Oltre agli swap veloci, il progetto può anche rilevare automaticamente i progetti crypto che potrebbero essere delle truffe.

Inoltre, sono presenti numerose funzioni avanzate, come lo sniping automatizzato, ordini limite e copy trading. Per sbloccarle è necessario il token nativo $SNORT, attualmente in fase di prevendita sul sito ufficiale del progetto.